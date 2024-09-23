قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في بلدة حارس

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي للقرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان. (وكالات)

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