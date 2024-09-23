قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في بلدة حارس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال
نحو 60 مواطنًا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة حارس غرب مدينة سلفيت
بالضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، الليلة، بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية أن
قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها.
وأضافت المصادر أن
قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي للقرى الغربية
لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان. (وكالات)
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