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قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في بلدة حارس

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال نحو 60 مواطنًا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.


وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي للقرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان. (وكالات)

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