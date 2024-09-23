Monday, 23 September 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام تزعم اغتيال السنوار.. والشاباك ينفي

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد موقع "واللا" العبري بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" نفى تقارير وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ويعتقد أنه ما يزال على قيد الحياة.
جاء ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على فحص احتمالية أن يكون السنوار توفي في قصف شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وبينما تداولت وسائل إعلام تقارير عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إمكانية أن يكون السنوار توفي في غارة، فإن مصادر عسكرية؛ بما في ذلك "الشاباك"، نفت ذلك.

وقالت القناة 14 العبرية إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".

ويَعد الاحتلال يحيى السنوار العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وهو على رأس قائمة المستهدفين.

وبعد إعلان حماس أن السنوار هو من سيتولى رئاسة مكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية، رأى بعض المحللين الإسرائيليين أن الحركة "اختارت أخطر شخص لقيادتها". (وكالات)

MENAFN23092024000072011014ID1108702216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث