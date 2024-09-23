وسائل إعلام تزعم اغتيال السنوار.. والشاباك ينفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد موقع
"واللا" العبري بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" نفى تقارير وفاة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ويعتقد أنه ما
يزال على قيد الحياة.
جاء ذلك، بعد أن ذكرت
وسائل إعلام عبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على فحص احتمالية أن يكون
السنوار توفي في قصف
شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وبينما تداولت وسائل
إعلام تقارير عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إمكانية أن يكون السنوار توفي
في غارة، فإن مصادر عسكرية؛ بما في ذلك "الشاباك"، نفت ذلك.
وقالت القناة 14 العبرية
إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن
التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".
ويَعد الاحتلال يحيى
السنوار العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وهو على رأس
قائمة المستهدفين.
وبعد إعلان حماس أن
السنوار هو من سيتولى رئاسة مكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية، رأى بعض المحللين
الإسرائيليين أن الحركة "اختارت أخطر شخص لقيادتها". (وكالات)
MENAFN23092024000072011014ID1108702216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.