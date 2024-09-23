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مقاومون يطلقون النار على مستوطنة شرق القدس

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق مقاومون فلسطينيون النار الليلة، باتجاه مستوطنة "كوخاف يعقوب" المطلة على مخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدات دورا والريحية ومخيم الفوار جنوب الخليل، وبلدتي بيت لقيا وامرين قضاء رام الله. (الجزيرة نت)

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