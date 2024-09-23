قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة الخليل، وعددا من بلداتها، واعتقلت مواطنا
فلسطينيا من دورا.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء من مدينة
الخليل؛ من بينها عيصى، والفحص، والمنطقة الجنوبية من المدينة، دون أن يبلغ عن
اعتقالات.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال قرية الطبقة في دورا واعتقلت المواطن موسى محمد موسى أبو عطوان بعد أن
فتشت منزله وخربت محتوياته.
وكذلك اقتحمت قوات
الاحتلال منطقة وادي عزيز في بلدة إذنا، ومخيم الفوار، وبلدة يطا جنوب الخليل، دون
أن يبلغ عن اعتقالات.
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