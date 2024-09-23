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قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الخليل

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة الخليل، وعددا من بلداتها، واعتقلت مواطنا فلسطينيا من دورا.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء من مدينة الخليل؛ من بينها عيصى، والفحص، والمنطقة الجنوبية من المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة في دورا واعتقلت المواطن موسى محمد موسى أبو عطوان بعد أن فتشت منزله وخربت محتوياته.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي عزيز في بلدة إذنا، ومخيم الفوار، وبلدة يطا جنوب الخليل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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