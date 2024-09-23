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غزة لؤلؤة الشرق، وموضع كل الأطماع

9/23/2024 12:01:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنري معمارباشي* - (أوريان 21) 29 آب (أغسطس) 2024 هل كانت غزة دائماً مجرد قطعة أرض، أو "قطاع" كما يُطلق عليها اليوم؟ مجرد مخيم يتم قصفه بانتظام، ويعيش ويموت فيه بضعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين؟ دعونا نجرؤ على العودة إلى الماضي البعيد -الذي يتذرع به الغزاة الجدد- لنروي بعض حلقات العصور القديمة من تاريخ هذه المدينة الرائعة.
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على الرغم من نهبها مرات عدة، تحدّت مدينة غزة -التي كانت حلقة وصل بين البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والقارة الآسيوية، ونقطة عبور واتصال لعدد من الحضارات، واشتهرت ببساتينها التي كانت تصدر منتجاتها إلى كل مكان- غزاة عظاماً من الإسكندر الأكبر إلى نابليون.
"ليس لتاريخ غزة ما يَحسد عليه تاريخَ بيت لحم أو القدس"، هذا ما قالته ممثلة فلسطين السابقة في فرنسا، ليلى شهيد، في حوار أجرته معها إذاعة "فرنسا الثقافية" (France Culture) في العام 2000، بمناسبة معرض "غزة المتوسطية" الذي أقيم خريف ذلك العام في معهد العالم العربي في باريس. وقد أظهرت الحفريات الأثرية فعلياً أن المنطقة تؤوي مواقع يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر -أي بين العامين 3000 و1300 قبل الميلاد. وأوضحت أن تسميتها بـ"قطاع" غزة هي أمر مهين واختزالي. "كانت ميناءً عتيقًا لا مثيل له، تحت اسم أنثيدون (ميناء البلاخية حاليًا في شمال القطاع)، وكانت تصدّر إلى بقية العالم: روما، قرطاج، بيزنطة، أثينا... كل ما تجلبه التجارة من الشرق"، من دون أن ننسى "كرومها الرائعة".
بعد ذلك، أتاح المعرض المقام بمعهد العالم العربي بباريس فرصة مشاهدة "الأمفورا (القوارير)، وهي بالتأكيد من فترة متأخرة، التي كانت تحتوي على النبيذ المُصدَّر إلى العالم".
أنفاق الإسكندر الأكبر
في سعيه إلى غزو العالم، أراد الإسكندر الأكبر الاستيلاء على هذا الميناء المتوسطي. في ذلك الوقت، في العام 332 قبل الميلاد، كما يروي موريس سارتر، المتخصص في التاريخ القديم وشرق البحر الأبيض المتوسط: "كانت غزة آخر قلعة فارسية في الطريق إلى مصر"، وكانت تحتل موقعاً استراتيجياً للغاية. "بعد أن قاتل للاستيلاء على صور، كان على الإسكندر أن يحاصر غزة لمدة شهرين أو ثلاثة". ويروي كُتاب السيرة الذاتية للمقدوني بالتفصيل ما كان يفعله لإخضاع المدينة التي كان يدافع عنها سكانها. كيف؟ يروي موريس سارتر.
قام بحفر أنفاق، ليس لجلب الطعام أو الأسلحة مثل الغزيين اليوم، بل لتقويض أسوار المدينة التي كانت يُدافع عنها بقوة. وقد استولى على المدينة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الحصار، في نهاية في العام 332. وكانت الغنائم كبيرة. خاصة من البخور والمر.
يوضح المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو "أن نهب غزة ملأ عشرة سفن بالغنائم المتجهة إلى مقدونيا". كانت المدينة القديمة قد بلغت حداً من الثراء إلى درجة أن بلوتارخ؛ المؤرخ الكبير لروما واليونان القديمتين، وصفها بأنها "أروماتوفورا"، أي موزعة العطور. وهذا مثال جيد على الدور الاقتصادي لهذه المنطقة التي ظلت منفذًا للمنتجات القادمة من جنوب الجزيرة العربية واليمن، حيث كان اللبان والمر يأتيان أساسًا من هذه المنطقة. ويتابع المؤرخ: "تبقى غزة منفذ العرب إلى البحر الأبيض المتوسط".
مستعمرة رومانية
كانت غزة منطقة إنتاج ومنطقة عبور للبضائع. هذه الأنشطة القائمة في هذه الـ"بوليس" (polis) -أي المدينة المنظمة على الطراز الإغريقي- الجديدة أساس "ثروة غزة الهلنستية والرومانية حتى وقت الفتح الإسلامي"، كما يذكر موريس سارتر. وعلى مدى ألف عام تقريباً بعد غزو الإسكندر، أصبحت غزة مدينة إغريقية كبرى، ومركزاً اقتصادياً وفكرياً يتمتع بكل السمات والمؤسسات الموجودة في أثينا وإسبرطة. وفي التسعينيات، كشفت حفريات عن بعض المنازل الجميلة التي رسمت على الطراز الإغريقي في القرن الثاني قبل الميلاد، كما في ديلوس وأفسُس وغيرها من المدن اليونانية في تلك الفترة.
كما تعرضت المدينة مرتين للغزو، وضُمّت إلى مملكة يهودية انتصرت على خلفاء الإسكندر، مما دفع سكانها إلى الفرار "لأنهم لم يكونوا يريدون أن يصيروا يهودًا". وفي وقت لاحق، تم دمج غزة في مملكة هيرودس، ولكن "لم تكن هذه الدولة يهودية على الإطلاق"، بل كانت عالمية. بعد ذلك، قامت روما بدمجها في مقاطعة سورية. وكدليل على نفوذها وازدهارها، رُقيت غزة إلى صف المستعمرة الرومانية في القرن الثالث، مما أتاح منح الجنسية الرومانية لجميع سكانها.
هل كان الناس يتحدثون العبرية هناك؟
كان السكان مختلطين جداً (عرب، فينيقيون، سوريون، يونانيون، إلخ) ولكنهم كانوا يتحدثون اللغة نفسها. ولا يعني ذلك أنها لم تكن هناك عدة لغات مستعملة، لكن اللغة التي كانت تُستعمل بشكل يومي كانت الآرامية، كما هو الحال في كل سورية القديمة. وهذا لا يعني أن العبرية اختفت، فالكثير من الناس كانوا يعرفونها، لكنّ لغة التداول والتواصل كانت الآرامية، وإن كانت اليونانية تنافسها. وبعد ذلك أصبحت اليونانية لغة النخب والإدارة اليونانية ثم الرومانية.
هدية كليوباترا
بسبب تواجدها على مفترق الطرق بين ثلاثة عوالم، كانت غزة تشكل دائماً رهاناً بالنسبة إلى القوى الإقليمية، ومبعث تنافس أحياناً داخل السلالات الحاكمة نفسها. وباعتبارها جوهرة، أهداها الجنرال الروماني مارك أنطوان، حاكم مصر الجديد، إلى زوجته كليوباترا. غير أن هزيمة جيوش مارك أنطوان في في العام 31 قبل الميلاد، أدت، لفترة وجيزة، إلى عودة غزة إلى مملكة هيرودس عشية العصر المسيحي، قبل أن تصبح جزءًا من الإمبراطورية الرومانية لحوالي ستة قرون.
وقد عانت المدينة -التي أخضعها أو سيطر عليها المصريون (في حملاتهم ضد سورية) والآشوريون والبابليون والفرس واليونانيون من مصر وروما والعرب (ويعود وجود هؤلاء إلى العصور القديمة، حيث كانت غزة تحتل موقعا استراتيجيا على طريق القوافل)- من تداعيات موقعها كمنطقة عازلة.
ظهر اسمها في سنوات 1450 قبل الميلاد تحت تسميتها العربية "غزة"، في عهد الفرعون تحتمس الثاني، ولكن تميز تاريخها وهويتها بعد قرنين من ذلك بغزو "شعوب البحر" من جزيرة كريت، الذين استقروا حول وادي غزة. وعُرفت هذه المنطقة الساحلية باسم فيليتسيا، ومن هنا جاء اسم "فلسطين" باللغة العربية.
هذه الشعوب هي نفسها خليطًا من الكريتيين واليونانيين الميسينيين وآخرين من شواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانوا "لاجئين بالفعل آنذاك! ليتجذروا في هذه المنطقة"، كما يشرح موريس سارتر، مضيفاً "أن هذه المنطقة قاومت باستمرار ضغوط مملكة القدس". وهكذا، "خلافًا لما قد يعتقده البعض، لم تكن غزة عمليا تابعة للعبرانيين، ولم تكن خاضعة لهم في أي وقت".
كانت غزة في العصر الهلنستي ثم الروماني تتميز بمباني رسمية ومعابد مخصصة لمختلف الآلهة، وأهمها زيوس مارناس (وهو من أصل آرامي وكريتي ربما). وكانت صورته مطبوعة على النقود المسكوكة في غزة والتي كانت متداولة في عهد الإمبراطور الروماني هادريان الذي زارها في العام 129-130، وقد نُظمت مسابقات على شرفه.
وبعد أكثر من ستة قرون، هُزم المدافعون الرومان عن غزة، التي كان يقطنها عدد كبير من السكان المسلمين وكذلك اليهود، على يد الجنود المسلمين في سنوات 630. وبعد ذلك بكثير، تعرضت المنطقة لغزوات أخرى: الحروب الصليبية، والمغول، والعهد الفاطمي، واستيلاء صلاح الدين الأيوبي على غزة في العام 1187، وعهد المماليك، والدولة العثمانية... وصولاً إلى العصر الحديث.
تراث مهدد
في كانون الثاني (يناير)، أثار مقطع فيديو نشره إيلي إسكوسيدو، مدير الآثار الإسرائيلية، على موقع "إنستغرام"، يُظهر جنوداً إسرائيليين في مستودع الآثار التابع للمركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس والآثار بالقدس (إيباف)، استنكاراً وإشاعات عن عمليات نهب. وتحتوي وديعة إيباف، الواقعة تحت مسؤولية فرنسا، على بقايا ناجمة عن 28 عامًا من أعمال التنقيب في غزة. وإن لم تدمر التفجيرات المبنى ومحتوياته، فإن الحال يختلف بالنسبة للعديد من المباني الأخرى.
إلى غاية تاريخ 10 حزيران (يونيو) 2024، سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من خلال صور الأقمار الصناعية الأضرار التي لحقت بـ50 موقعًا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد تم تدمير أنثيدون، وقُصف "قصر الباشا" التاريخي في البلدة القديمة بغزة والذي كان يضم متحفًا ومدرسة، ثم تمت تسويته بالأرض بواسطة الجرافات. هل تم إخراج الكنوز الأثرية التي كانت موجودة هناك قبل تدميره؟ لا أحد يعرف.
في 26 تموز (يوليو)، وإدراكاً منها للتهديد الذي يتعرض له هذا التراث، أدرجت اليونسكو دير القديس هيلاريون الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع، والواقع في وسط قطاع غزة، على قائمة التراث العالمي، وأدرجته في الوقت نفسه على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بموجب إجراء طارئ. وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي "أن هذا القرار يعترف في الوقت نفسه بالقيمة العالمية الاستثنائية لهذا الموقع وبواجب حمايته في مواجهة الأخطار الوشيكة".
يعني تدمير تراث قطاع غزة أيضًا الرغبة في محو تاريخه الممتد لآلاف السنين. دعونا نترك الكلمة الأخيرة لموريس سارتر الذي كان بمثابة مرشدنا في هذا المقال: "توجد غزة في بداية تاريخ فلسطين، إنها في قلب فلسطين، أو فيليتسيا".

*هنري معمارباشي: مراسل سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، ومدير سابق لفرع الوكالة في كل من بيروت والرباط، وصحفي متخصص في الاقتصاد والدبلوماسية في مقر الوكالة. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.

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