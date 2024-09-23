احترام أميركا والخوف منها تضاءل في جميع أنحاء العالم‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
جون سيتيليدس؛ وجيسون إبستين* - (ريل كلير وورلد) 11/9/2024
بعد أن تنتهي الحملة الرئاسية الأميركية، سوف يحتاج دونالد ترامب
أو كامالا هاريس إلى مواجهة الحقائق القاسية والخيارات الصعبة للتعامل مع المشهد الجيوسياسي الدولي الذي يتميز بكثرة المنافسين، والخصوم، والأعداء الذين أصبحوا، بينما يتحسسون حالة قوة عظمى في انحدار، يقللون من خشيتهم واحترامهم للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى منذ ما يقرب من قرن.
في الحقيقة، يحذر "تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني من الحزبين" الذي صدر في تموز (يوليو) 2024 من أن "التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة هي الآن الأكثر خطورة وتحديًا التي واجهتها الأمة منذ العام 1945، والتي تشمل احتمال نشوب حرب كبرى على المدى القريب".
بينما تركز واشنطن على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد الغازي الروسي، يقوم الكرملين بتوسيع مشاركته العالمية وتعيقها في البلدان الأفريقية الغنية بالمعادن، ويحل محل برامج التدريب الأميركي والفرنسي على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ويوفر المرتزقة والأسلحة للدفاع عن المجالس العسكرية والأنظمة الاستبدادية، ويقوم باستخراج الذهب واليورانيوم والكوبالت وغيرها من الموارد القيمة لتمويل اقتصاده في زمن الحرب، وبتوسيع الدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف، حيث تشكل دول أفريقيا البالغ عددها 54 دولة في كثير من الأحيان أكبر كتلة تصويت.
كما يتيح الوجود العسكري الروسي المتنامي في شرق ليبيا خطوط تزويد الأسلحة لدول منطقة الساحل؛ حيث تتمتع موسكو بعلاقات أوثق مع قادة الانقلابات الأخيرة، وتوفر نفوذًا محتملاً على شبكات الاتجار بالبشر التي يجري استخدامها لإرباك المجتمعات الأوروبية وزعزعة استقرارها عبر البحر الأبيض المتوسط.
وفي الرد على الضوء الأخضر الممنوح من واشنطن لكييف لضرب أهداف داخل روسيا، تعتقد المخابرات الأميركية أن موسكو تدرس توفير صواريخ مضادة للسفن لميليشيا الحوثي الممولة من إيران في اليمن لمهاجمة السفن الحربية الأميركية والبريطانية التي تحاول، متأخرة، استعادة ممرات الشحن التجارية الحرة والمفتوحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويهاجم وكلاء إيران في غزة ولبنان وسورية والعراق إسرائيل ويهاجمون الأصول الإقليمية الأميركية على جبهات متعددة، على الرغم من جهود واشنطن المحمومة لإعادة إشراك طهران في المفاوضات النووية التي، في أحسن الأحوال، تؤخر فقط نشر إيران المقصود للأسلحة النووية. وبمجرد تجاوز هذه العتبة، من المتوقع أن يبدأ انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الأخص لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر.
في الأثناء، تم نشر حاملتي طائرات أميركيتين في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل في حالة وقوع هجمات مباشرة إضافية من النظام الإيراني، تاركة قوات البحرية الأميركية من دون أي مجموعات هجومية لحاملة طائرات في مسرح المحيطين الهندي والهادئ لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
منذ صعود الأمين العام للحزب الشيوعي، شي جينبينغ، إلى سجى السلطة في بكين في العام 2012، تخلت الصين عن استراتيجيتها الدبلوماسية العالمية التي أطلقها دنغ شياو بينغ منذ عقود سابقة "أخفِ قوتك، وانتظر وقتك". في العام 2015، كذب شي على الرئيس أوباما آنذاك عندما صرح بأن بكين كانت تقوم بتجريف واستصلاح المياه الضحلة والشعاب المرجانية والجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي فقط لأغراض السلامة البحرية.
واليوم، تتمتع الصين بميزة عسكرية إقليمية حاسمة في جميع أنحاء الممر المائي الدولي الحيوي، القائمة على وجود حظائر الطائرات والمدارج التي تستوعب معظم طائراتها المقاتلة، وصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، ومحطات الرادار، لدعم مطالباتها بالسيادة على 90 في المائة من مساحة البحر البالغة 1.3 مليون ميل مربع. ومن شأن ما تفيد به التقارير من أن الصين تقوم بتأمين الوصول إلى قاعدة بحرية على ساحل خليج تايلاند في كمبوديا أن يزيد من تعزيز قدراتها على استعراض القوة وممارسة النفوذ بالقرب من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا.
وتقوم بكين بإجراء تمارين على ضرب حصار بحري على تايوان أو الاستيلاء على كينمن أو ماتسو أو غيرها من الجزر التايوانية الصغيرة الواقعة على بعد ستة أميال فقط من الساحل الصيني، بهدف إضعاف الروح المعنوية والإرادة السياسية للشعب والحكومة لمقاومة ضغوط بكين المتزايدة لتوحيد الجزيرة الديمقراطية ذات السوق الحرة مع البر الرئيسي الشيوعي. كما أن نشر الصين لصواريخ "حاملة الطائرات القاتلة" بعيدة المدى والطائرات الحديثة والغواصات مصمم لإبقاء البحرية الأميركية على بعد أكثر من 1.000 ميل من تايوان في حالة نشوب صراع وحرمان واشنطن من القدرة على الدفاع عن تايبيه، التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة لتصبح أقرب إلى المستويات البولندية أو الإسرائيلية القوية لتبرير رد أميركي قوي.
أفاد البنتاغون بأن بكين تمتلك بالفعل حوالي 500 قاذفة صواريخ عاملة لإغراق أو تعطيل حاملات الطائرات الأميركية التي يوجد على متنها ما يصل إلى 5.000 فرد، مما قد يؤدي إلى تحييد أعظم رمز للقوة العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم. ويمكن لاستراتيجية فعالة لإنشاء منطقة منع وصول في غرب المحيط الهادئ ضد الولايات المتحدة أن تقنع في نهاية المطاف اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وشركاء الولايات المتحدة الآخرين بالتوصل إلى تسوية مؤقتة إقليمية بموجب الشروط الصينية الإخضاعية.
بل يتعرض نصف الكرة الغربي للتهديد بشكل متزايد. وقد صادف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي الذكرى المئوية الثانية لـ"مبدأ مونرو"، حيث تم تحذير القوى الخارجية من أن "أي محاولة من جانبها لتوسيع نظامها ليشمل أي جزء من هذا النصف من الكرة الأرضية تشكل خطرًا على سلامتنا وأمننا". في العام 2024، أصبح تأثير بكين الضار ظاهرًا في كل مكان في أميركا اللاتينية بسبب العلاقات الأمنية ومبيعات الأسلحة والوجود العسكري. وتصدّر شركات الكيماويات الصينية سلائف الفنتانيل إلى المكسيك، التي تقوم العصابات لاحقًا بتهريبها إلى الولايات المتحدة، مما يقتل عشرات الآلاف من الأميركيين كل عام.
لقد سمح قادتنا السياسيون للقاعدة الصناعية الدفاعية بأن تصبح معتمدة بشكل مفرط على الحزب الشيوعي الصيني. ووفقًا لتقرير مقاول للبنتاغون، فإن "الطاقة الإنتاجية المحلية للولايات المتحدة هي ظل ذابل لذاتها السابقة. لم تعد الفئات الحاسمة من مكونات الصناعة للدفاع الوطني الأميركي تُبنى في أي من الولايات الخمسين".
والأدلة دامغة. فقد تضاعف عدد الموردين الصينيين في سلسلة التوريد الدفاعية الصناعية الأميركية أربع مرات منذ العام 2005، وتعمل أحدث حاملات الطائرات من فئة فورد باستخدام 6.500 من أشباه الموصلات التي يتم الحصول عليها من الصين، وتعتمد العديد من السفن والطائرات الأميركية الأخرى على الآلاف من أشباه الموصلات الصينية. وفي منتصف آب (أغسطس)، أعلنت بكين عن فرض قيود على تصدير الأنتيمون، وهو معدن مهم لصناعة الدفاع الأميركية. ونظرًا لأن الصين هي أكبر منتج للأنتيمون في العالم، الذي يمثل 63 في المائة من واردات الولايات المتحدة، فإن الاضطرابات المتوقعة في سلسلة التوريد ستفرض البحث العاجل عن مصادر غير صينية، مثل روسيا وطاجيكستان.
سوف يتطلب تسريع القدرة الفتاكة والرادعة للقوة العسكرية الأميركية إحداث قفزات في الابتكار التكنولوجي، وتوسيع برامج البحث والتطوير الأميركية التي تحفز الشركات الناشئة غير التقليدية، وتقوم بحفيز استثمار رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق نشر الأنظمة العسكرية الحدودية.
أثبت الابتكار الأميركي المتميز خلال الحرب الباردة، حيث أقنعت "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" التي قدمها الرئيس رونالد ريغان الاتحاد السوفياتي بأن المنافسة ضد الولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل، أنه عنصر محوري في الغرب الذي ساد في نهاية المطاف. وسوف تشمل ثورة في التكنولوجيا العسكرية امتلاك أسلحة ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي، وصواريخ فرط صوتية بسرعة 20 ماخ، وغواصات غير مشغولة بشريا، وأسلحة طاقة موجهة، وأسراب طائرات من دون طيار على مستوى كمي، ومدافع كهرومغناطيسية، من بين أنظمة ناشئة أخرى. ومع ذلك، سوف تصل ميزانية للبحث والتطوير على مستوى ثمانينيات القرن العشرين إلى حوالي 60 مليار دولار سنويا بسعر الدولار الحالي.
مثل أعضاء "لجنة استراتيجية الدفاع الوطني"، يتطلع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، روجر ويكر، وهو أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى عكس هذا الاتجاه الخطير. وقد جادل في أيار (مايو) بأن الولايات المتحدة، التي خصصت العام الماضي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، يجب أن تسرّع الإنفاق بشكل كبير على مدى السنوات العشر المقبلة حتى تصل إلى حوالي 5 في المائة. وفي بودكاست "مدرسة الحرب" الشهر الماضي، صرح ويكر بأنه حصل على دعم من الحزبين لتخصيص 25 مليار دولار أخرى، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى الحصول على ما مجموعه 55 مليار دولار فوق صفقة حد الديون للعام 2023. ومع ذلك، فإن الزيادة الهائلة في ميزانية الدفاع يجب أن تكون مصحوبة بإصلاح قوي لعمليات الشراء التي يجريها البنتاغون لتحقيق أقصى قدر من الفعالية وتقليل الانتفاخ، بالإضافة إلى تعديل اللوائح الصناعية لتسريع استعادة قاعدة الإنتاج الصناعي الدفاعي الأميركي.
بالنظر إلى الوراء، فإن فشل المؤسسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية الأميركية في التنبؤ، ناهيك عن الاستجابة بشكل كاف للصعود القوي للصين، والانبعاث العدواني لروسيا، والتشدد الديني لإيران، أصبحت ترقى اليوم إلى سلسلة متنوعة من التهديدات التي تتوجه إلى التفوق الأميركي، تمامًا بينما تصبح الندرة المالية عاملاً أكثر أهمية في تخطيط السياسة وصنع القرار في واشنطن.
مع تجاوز مدفوعات الفائدة الفيدرالية السنوية الآن ميزانية الدفاع، وارتفاع أسعار الفائدة التي تثبِّت تلك المدفوعات الضخمة لنصف العقد المقبل على الأقل، فإن الدفع من أجل أمن قومي أكثر قوة سيتطلب من الإدارة القادمة إصلاح عملية الميزانية الفيدرالية، واستعادة خط الأساس للإنفاق إلى مستويات الطوارئ قبل "كوفيد"، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية عن طريق استبدال كل موظف مغادر ثان أو ثالث فقط، وتجميد جميع النفقات التقديرية غير الدفاعية للعقد المقبل على الأقل.
في أواخر العام 2009، أوضح كاتب العمود في صحيفة "الواشنطن بوست"، تشارلز كراوثامر، أن الانحدار الأميركي لم يكن "مسارًا محددًا مسبقًا ولا مفر منه"، وأن فكرة "أنه جاء نتيجة لقوى خارجية التي لا يمكن السيطرة عليها خاطئة". وحذر كراوثامر: "التراجع ليس شرطًا. التراجع خيار".
في الواقع، أدى التردد والافتقار إلى استراتيجية كبرى لدى صانعي السياسات على مدى العقود العديدة الماضية إلى تمكين هذه البيئة الأمنية الدولية متزايدة التعقيد والخطيرة التي تنتظر الإدارة القادمة في العام 2025. وسوف يتطلب عكس اتجاه التراجع واستعادة التفوق الأميركي الكشف عن الحقائق الصعبة -واتخاذ خيارات أكثر حزمًا.
*جون سيتيليدس John Sitilides: هو استراتيجي جيوسياسي في Trilogy Advisors LLC وزميل أول للأمن القومي في معهد أبحاث السياسة الخارجية. جيسون إبستين Jason Epstein: هو رئيس شركة Southfive Strategies LLC، وهي شركة استشارية دولية للشؤون العامة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Diminished Worldwide Respect and Fear of America
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