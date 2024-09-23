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احترام أميركا والخوف منها تضاءل في جميع أنحاء العالم‏

9/23/2024 12:01:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة جون سيتيليدس؛ وجيسون إبستين‏* - (ريل كلير وورلد) 11/9/2024
بعد أن تنتهي الحملة الرئاسية الأميركية، سوف يحتاج دونالد ترامب أو كامالا هاريس إلى مواجهة الحقائق القاسية والخيارات الصعبة للتعامل مع المشهد الجيوسياسي الدولي الذي يتميز بكثرة المنافسين، والخصوم، والأعداء الذين أصبحوا، بينما يتحسسون حالة قوة عظمى في انحدار، يقللون من خشيتهم واحترامهم للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى منذ ما يقرب من قرن.‏
‏في الحقيقة، يحذر ‏‏"تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني من الحزبين‏" الذي صدر في تموز (يوليو) 2024 من أن ‏‏"‏‏التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة هي الآن الأكثر خطورة وتحديًا التي واجهتها الأمة منذ العام 1945، والتي تشمل احتمال نشوب حرب كبرى على المدى القريب".‏
‏بينما تركز واشنطن على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد الغازي الروسي، يقوم الكرملين بتوسيع مشاركته العالمية وتعيقها في البلدان الأفريقية الغنية بالمعادن، ويحل محل برامج التدريب الأميركي والفرنسي على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ويوفر المرتزقة والأسلحة للدفاع عن المجالس العسكرية والأنظمة الاستبدادية، ويقوم باستخراج الذهب واليورانيوم والكوبالت وغيرها من الموارد القيمة لتمويل اقتصاده في زمن الحرب، وبتوسيع الدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف، حيث تشكل دول أفريقيا البالغ عددها 54 دولة في كثير من الأحيان أكبر كتلة تصويت.‏
‏كما يتيح الوجود العسكري الروسي المتنامي في شرق ليبيا خطوط تزويد الأسلحة لدول منطقة الساحل؛ حيث تتمتع موسكو بعلاقات أوثق مع قادة الانقلابات الأخيرة، وتوفر نفوذًا محتملاً على شبكات الاتجار بالبشر التي يجري استخدامها لإرباك المجتمعات الأوروبية وزعزعة استقرارها عبر البحر الأبيض المتوسط.‏
‏وفي الرد على الضوء الأخضر الممنوح من واشنطن لكييف لضرب أهداف داخل روسيا، تعتقد المخابرات الأميركية أن موسكو تدرس توفير صواريخ مضادة للسفن لميليشيا الحوثي الممولة من إيران في اليمن لمهاجمة السفن الحربية الأميركية والبريطانية التي تحاول، متأخرة، استعادة ممرات الشحن التجارية الحرة والمفتوحة في البحر الأحمر وخليج عدن.‏
‏ويهاجم وكلاء إيران في غزة ولبنان وسورية والعراق إسرائيل ويهاجمون الأصول الإقليمية الأميركية على جبهات متعددة، على الرغم من جهود واشنطن المحمومة لإعادة إشراك طهران في المفاوضات النووية التي، في أحسن الأحوال، تؤخر فقط نشر إيران المقصود للأسلحة النووية. وبمجرد تجاوز هذه العتبة، من المتوقع أن يبدأ انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الأخص لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر.‏
في الأثناء، تم نشر حاملتي طائرات أميركيتين في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل في حالة وقوع هجمات مباشرة إضافية من النظام الإيراني، تاركة قوات البحرية الأميركية من دون أي مجموعات هجومية لحاملة طائرات في مسرح المحيطين الهندي والهادئ لأول مرة منذ أكثر من عقدين.‏
‏منذ صعود الأمين العام للحزب الشيوعي، شي جينبينغ، إلى سجى السلطة في بكين في العام 2012، تخلت الصين عن استراتيجيتها الدبلوماسية العالمية التي أطلقها دنغ شياو بينغ منذ عقود سابقة "أخفِ قوتك، وانتظر وقتك". في العام 2015، كذب شي على الرئيس أوباما آنذاك عندما صرح بأن بكين كانت تقوم بتجريف واستصلاح المياه الضحلة والشعاب المرجانية والجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي فقط لأغراض السلامة البحرية.‏
‏واليوم، تتمتع الصين بميزة عسكرية إقليمية حاسمة في جميع أنحاء الممر المائي الدولي الحيوي، القائمة على وجود حظائر الطائرات والمدارج التي تستوعب معظم طائراتها المقاتلة، وصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، ومحطات الرادار، لدعم مطالباتها بالسيادة على 90 في المائة من مساحة البحر البالغة 1.3 مليون ميل مربع. ومن شأن ما تفيد به التقارير من أن الصين تقوم بتأمين الوصول إلى قاعدة بحرية على ساحل خليج تايلاند في كمبوديا أن يزيد من تعزيز قدراتها على استعراض القوة وممارسة النفوذ بالقرب من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا.‏
‏وتقوم بكين بإجراء تمارين على ضرب حصار بحري على تايوان أو الاستيلاء على كينمن أو ماتسو أو غيرها من الجزر التايوانية الصغيرة الواقعة على بعد ستة أميال فقط من الساحل الصيني، بهدف إضعاف الروح المعنوية والإرادة السياسية للشعب والحكومة لمقاومة ضغوط بكين المتزايدة لتوحيد الجزيرة الديمقراطية ذات السوق الحرة مع البر الرئيسي الشيوعي. كما أن نشر الصين لصواريخ "حاملة الطائرات القاتلة" بعيدة المدى والطائرات الحديثة والغواصات مصمم لإبقاء البحرية الأميركية على بعد أكثر من 1.000 ميل من تايوان في حالة نشوب صراع وحرمان واشنطن من القدرة على الدفاع عن تايبيه، التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة لتصبح أقرب إلى المستويات البولندية أو الإسرائيلية القوية لتبرير رد أميركي قوي.‏
‏أفاد البنتاغون بأن بكين تمتلك بالفعل حوالي 500 قاذفة صواريخ عاملة لإغراق أو تعطيل حاملات الطائرات الأميركية التي يوجد على متنها ما يصل إلى 5.000 فرد، مما قد يؤدي إلى تحييد أعظم رمز للقوة العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم. ويمكن لاستراتيجية فعالة لإنشاء منطقة منع وصول في غرب المحيط الهادئ ضد الولايات المتحدة أن تقنع في نهاية المطاف اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وشركاء الولايات المتحدة الآخرين بالتوصل إلى تسوية مؤقتة إقليمية بموجب الشروط الصينية الإخضاعية.‏
‏بل يتعرض نصف الكرة الغربي للتهديد بشكل متزايد. وقد صادف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي الذكرى المئوية الثانية لـ"مبدأ مونرو"، حيث تم تحذير القوى الخارجية من أن "أي محاولة من جانبها لتوسيع نظامها ليشمل أي جزء من هذا النصف من الكرة الأرضية تشكل خطرًا على سلامتنا وأمننا". في العام 2024، أصبح تأثير بكين الضار ظاهرًا في كل مكان في أميركا اللاتينية بسبب العلاقات الأمنية ومبيعات الأسلحة والوجود العسكري. وتصدّر شركات الكيماويات الصينية سلائف الفنتانيل إلى المكسيك، التي تقوم العصابات لاحقًا بتهريبها إلى الولايات المتحدة، مما يقتل عشرات الآلاف من الأميركيين كل عام.‏
لقد سمح قادتنا السياسيون للقاعدة الصناعية الدفاعية بأن تصبح معتمدة بشكل مفرط على الحزب الشيوعي الصيني. ووفقًا ‏‏لتقرير مقاول للبنتاغون‏‏، فإن "الطاقة الإنتاجية المحلية للولايات المتحدة هي ظل ذابل لذاتها السابقة. لم تعد الفئات الحاسمة من مكونات الصناعة للدفاع الوطني الأميركي تُبنى في أي من الولايات الخمسين".
‏والأدلة دامغة. فقد تضاعف عدد الموردين الصينيين في سلسلة التوريد الدفاعية الصناعية الأميركية أربع مرات منذ العام 2005، وتعمل أحدث حاملات الطائرات من فئة فورد باستخدام 6.500 من أشباه الموصلات التي يتم الحصول عليها من الصين، وتعتمد العديد من السفن والطائرات الأميركية الأخرى على الآلاف من أشباه الموصلات الصينية. وفي منتصف آب (أغسطس)، أعلنت بكين عن فرض قيود على تصدير الأنتيمون، وهو معدن مهم لصناعة الدفاع الأميركية. ونظرًا لأن الصين هي أكبر منتج للأنتيمون في العالم، الذي يمثل 63 في المائة من واردات الولايات المتحدة، فإن الاضطرابات المتوقعة في سلسلة التوريد ستفرض البحث العاجل عن مصادر غير صينية، مثل روسيا وطاجيكستان.‏
سوف يتطلب تسريع القدرة الفتاكة والرادعة للقوة العسكرية الأميركية إحداث قفزات في الابتكار التكنولوجي، وتوسيع برامج البحث والتطوير الأميركية التي تحفز الشركات الناشئة غير التقليدية، وتقوم بحفيز استثمار رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق نشر الأنظمة العسكرية الحدودية.‏
‏أثبت الابتكار الأميركي المتميز خلال الحرب الباردة، حيث أقنعت "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" التي قدمها الرئيس رونالد ريغان الاتحاد السوفياتي بأن المنافسة ضد الولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل، أنه عنصر محوري في الغرب الذي ساد في نهاية المطاف. وسوف تشمل ثورة في التكنولوجيا العسكرية امتلاك أسلحة ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي، وصواريخ فرط صوتية بسرعة 20 ماخ، وغواصات غير مشغولة بشريا، وأسلحة طاقة موجهة، وأسراب طائرات من دون طيار على مستوى كمي، ومدافع كهرومغناطيسية، من بين أنظمة ناشئة أخرى. ومع ذلك، سوف تصل ميزانية للبحث والتطوير على مستوى ثمانينيات القرن العشرين إلى حوالي 60 مليار دولار سنويا بسعر الدولار الحالي.‏
‏مثل أعضاء "لجنة استراتيجية الدفاع الوطني"، يتطلع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، روجر ويكر، وهو أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى عكس هذا الاتجاه الخطير. وقد جادل في أيار (مايو) بأن الولايات المتحدة، التي خصصت العام الماضي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، يجب أن ‏‏تسرّع الإنفاق بشكل كبير‏‏ على مدى السنوات العشر المقبلة حتى تصل إلى حوالي 5 في المائة. وفي ‏‏بودكاست "مدرسة الحرب" الشهر الماضي‏‏، صرح ويكر بأنه حصل على دعم من الحزبين لتخصيص 25 مليار دولار أخرى، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى الحصول على ما مجموعه 55 مليار دولار فوق صفقة حد الديون للعام 2023. ومع ذلك، فإن الزيادة الهائلة في ميزانية الدفاع يجب أن تكون مصحوبة بإصلاح قوي لعمليات الشراء التي يجريها البنتاغون لتحقيق أقصى قدر من الفعالية وتقليل الانتفاخ، بالإضافة إلى تعديل اللوائح الصناعية لتسريع استعادة قاعدة الإنتاج الصناعي الدفاعي الأميركي.‏
‏بالنظر إلى الوراء، فإن فشل المؤسسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية الأميركية في التنبؤ، ناهيك عن الاستجابة بشكل كاف للصعود القوي للصين، والانبعاث العدواني لروسيا، والتشدد الديني لإيران، أصبحت ترقى اليوم إلى سلسلة متنوعة من التهديدات التي تتوجه إلى التفوق الأميركي، تمامًا بينما تصبح الندرة المالية عاملاً أكثر أهمية في تخطيط السياسة وصنع القرار في واشنطن.‏
‏مع تجاوز مدفوعات الفائدة الفيدرالية السنوية الآن ميزانية الدفاع، وارتفاع أسعار الفائدة التي تثبِّت تلك المدفوعات الضخمة لنصف العقد المقبل على الأقل، فإن الدفع من أجل أمن قومي أكثر قوة سيتطلب من الإدارة القادمة إصلاح عملية الميزانية الفيدرالية، واستعادة خط الأساس للإنفاق إلى مستويات الطوارئ قبل "كوفيد"، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية عن طريق استبدال كل موظف مغادر ثان أو ثالث فقط، وتجميد جميع النفقات التقديرية غير الدفاعية للعقد المقبل على الأقل. ‏
‏في أواخر العام 2009، أوضح كاتب العمود في صحيفة "الواشنطن بوست"، تشارلز كراوثامر، أن الانحدار الأميركي لم يكن "مسارًا محددًا مسبقًا ولا مفر منه"، وأن فكرة "أنه جاء نتيجة لقوى خارجية التي لا يمكن السيطرة عليها خاطئة".‏ و‏حذر كراوثامر: "التراجع ليس شرطًا. التراجع خيار".‏
‏في الواقع، أدى التردد والافتقار إلى استراتيجية كبرى لدى صانعي السياسات على مدى العقود العديدة الماضية إلى تمكين هذه البيئة الأمنية الدولية متزايدة التعقيد والخطيرة التي تنتظر الإدارة القادمة في العام 2025. وسوف يتطلب عكس اتجاه التراجع واستعادة التفوق الأميركي الكشف عن الحقائق الصعبة -واتخاذ خيارات أكثر حزمًا.‏

*‏جون سيتيليدس John Sitilides: هو استراتيجي جيوسياسي في Trilogy Advisors LLC وزميل أول للأمن القومي في معهد أبحاث السياسة الخارجية. جيسون إبستين Jason Epstein: هو رئيس شركة Southfive Strategies LLC، وهي شركة استشارية دولية للشؤون العامة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Diminished Worldwide Respect and Fear of America

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