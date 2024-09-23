شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة مواطنين
فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف
مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وبحسب وكالة "وفا"،
أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف صفا في الطابق العلوي من مدرسة
خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين
وإصابة آخرين.
وكانت قوات الاحتلال قصفت
أمس مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد سبعة
مواطنين وإصابة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023،
ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال
والنساء، في حين ما تزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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