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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف صفا في الطابق العلوي من مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قصفت أمس مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ما تزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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