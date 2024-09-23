اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة
التاريخ
9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت اشتباكات عنيفة
بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة في نابلس،
شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام
فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة
بآلية عسكرية داخل المخيم.
وأعلنت جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني بدورها، إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات في مخيم
بلاطة.
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