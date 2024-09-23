Monday, 23 September 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة

9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية داخل المخيم.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدورها، إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات في مخيم بلاطة.

MENAFN23092024000072011014ID1108702209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث