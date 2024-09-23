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خطة إسرائيلية لتوغل بري جنوب لبنان.. وحزب الله يوسع عملياته

9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية الأحد بوجود خطة لتوغل بري في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف العمليات ضد حزب الله، وسط استمرار الضربات المتبادلة عبر الحدود بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية عن المصادر العسكرية أن "إسرائيل" تخطط لهجوم بري يشمل الاستيلاء على مناطق من بضعة أميال في عمق أراضي لبنان.

وبالتزامن، قالت القناة 12 العبرية إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر الاثنين لمناقشة التصعيد المتزايد.

وأضافت أن التقديرات في "إسرائيل" تفيد بأنه من المتوقع أن يوسع حزب الله نطاق إطلاق النار.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين أن من المحتمل استمرار المواجهات لأيام وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.


تهديد إسرائيلي
وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "الجيش" كثف عملياته ضد حزب الله خلال الأيام الأخيرة، وسيواصل ضرباته إذا لزم الأمر.

وأضاف هاليفي أن "الجيش" سيعيد الإسرائيليين في الشمال لديارهم، قائلا إن حزب الله سيتلقى مزيدا من الضربات إذا لم يستوعب ذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل" ستواصل عملياتها ضد حزب الله حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

كما قال قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري غوردين إن "الجيش" ألحق ضررا كبيرا بحزب الله، وتعهد بمواصلة العمل على "تعميق الضرر"، وتحدث عن استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على الحزب.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله، مشددا على ضرورة إبعاده، حسب تعبيره.

أما الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس فدعا إلى فرض "أثمان باهظة" لا على حزب الله فحسب، بل أيضا على دولة لبنان التي قال إنها تتحمل مسؤولية ما سماه الإرهاب القادم من أراضيها.


استهداف ميركافا
وفي التطورات الميدانية، أعلن حزب الله مساء الأحد أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المرج وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية أخرى في الجليل ومزارع شبعا المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وكان أعلن قبل ذلك تنفيذ هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تمركزات مستحدثة ‏لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح في الجليل، مؤكدا أنها أصابت أهدافها بدقة.‏

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل خشية إطلاق صواريخ وتسلل طائرات مسيّرة، وذكرت قناة "الجزيرة"، أنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 150 قذيفة صاروخية وصواريخ كروز ومسيرات باتجاه شمال "إسرائيل" خلال مساء السبت وصباح الأحد، مضيفا أن منظومة الدفاع الجوي حالت دون وقوع أضرار كبيرة مع نسب عالية من الاعتراضات.

وأصابت صواريخ حزب الله، وبعضها من النوع الثقيل، مواقع قرب حيفا بينها كريات بياليك، كما تسببت الضربات الصاروخية في إشعال حرائق في الجليل.

وقالت "معاريف" إن 12 منزلا تضرر، واحترقت سيارات، وسقطت أشجار في كريات بياليك، كما تم الإبلاغ عن مصابين.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بعشرات الصواريخ مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رافائيل المتخصصة بالتجهيزات الإلكترونية وقاعدة رامات ديفيد الجوية قرب حيفا.

وقال الحزب إن القصف بالصواريخ من نوع "فادي 1′′ و"فادي 2" وكاتيوشا ردّ أولي على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأحد مزيدا من الغارات على جنوب لبنان، ما أسفر عن ضحايا، وذلك بعد يوم شهد أعنف الهجمات الجوية على لبنان خلال نحو عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون جراء غارات إسرائيلية على بلدات المالكية والخيام وعيترون بجنوب البلاد.

ونعى حزب الله مقاتلين اثنين قضيا في هذه الغارات.

وبالتوازي مع الغارات، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات وقرى لبنانية عدة.

وقالت مصادر لبنانية إن قصفا إسرائيليا بقنابل فسفورية استهدف أطراف بلدتي رب ثلاثين وحولا.

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