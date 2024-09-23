عباس يستقبل في نيويورك رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس دولة
فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بنيويورك، فجر اليوم الإثنين، رئيس المؤتمر
اليهودي العالمي رونالد لاودر.
وكان عباس وصل مساء
الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم
المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي
يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، كلمة دولة فلسطين
أمام الجمعية العامة.
وانطلقت أعمال الدورة
الـ79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعنوان:
"الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة
الإنسانية للجميع في كل مكان".
وشهدت هذه الدورة حدثا
تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة
للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذا لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي. (وفا)
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