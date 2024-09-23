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عباس يستقبل في نيويورك رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بنيويورك، فجر اليوم الإثنين، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر.
وكان عباس وصل مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعنوان: "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذا لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي. (وفا)

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