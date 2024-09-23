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استشهاد 4 أطفال ووالدتهم بقصف الاحتلال منزلا في دير البلح

9/23/2024 12:01:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ما تزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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