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الشرق الأوسط الجديد.. مرة أخرى

9/23/2024 12:01:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يتوهم ((بنيامين نتنياهو))، وهو مأخوذٌ بفرحة جرائمه الدموية في لبنان وقطاع غزة، بمقدرته على إحياء مشروع ((الشرق الأوسط الجديد)) مرة أخرى، حينما يقول ((لقد بدأنا للتو، وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط))، في محاولة منه لاستحضار ما اندثر منذ زمن، ولإثبات أفضليته السياسية على سلفه ((شمعون بيريز)) الذي أخفق في تنفيذه فعلياً.
إن ما تفوه به ((نتنياهو)) ليس مجرد تصريح أطلقه في لحظة شاهدة على تطرفه الذي لا سقف له، بل هو مخطط أميركي – صهيوني قديم يتم استحضاره اليوم في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة ومساعي تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، وجرائم الاغتيالات المتتالية لقادة ((حزب الله)) والعدوان على لبنان، مما يجعل المنطقة على حافة تصعيد إقليمي خطير يريده ((نتنياهو)) لإيجاد بيئة الفوضى وعدم الاستقرار الحاضنة ((لحُلمه)) المنشود بتغيير الشرق الأوسط وتبوؤ الكيان المُحتل مكانة ((الدولة)) المركز فيه.
تصر العقلية الأميركية – الصهيونية، والغربية عموماً، على الزج بصيغة الشرق الأوسط الجديد ((القديم)) بنسخته المستحدثة في المنطقة، رغم فشل المحاولات السابقة، أسوة بأطروحة ((الشرق الأوسط الجديد)) الذي وعدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ((كونداليزا رايس))، بولادته من ثنايا العدوان على لبنان (عام 2006)، ويشكل امتداداً طبيعياً لمشروع ((الشرق الأوسط الكبير)) الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق، ((جورج بوش))، عقب احتلال العراق (عام 2003)، باعتباره ((توأماً)) خبيثاً ((لبُشارة)) الصهيوني ((بيريز)) بشرق أوسط جديد في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
إلا أن عدم تقبل منظومة النسيج المجتمعي السياسي والمدني ويقظة المقاومة وتنبهها لمقاصد المشروع الأميركي – الصهيوني، أدى إلى عرقلة تنفيذه حتى الآن، مما دفع واشنطن لإعادة صياغة أطره مجدداً بما ينسجم مع مصلحتها الاستراتيجية في المنطقة، ويأخذ بالاعتبار التطورات القائمة.
وباجترار نفس أدبيات المنظومة ((الإمبريالية)) التي تُسبغ مفاهيم العدالة والحق والديمقراطية على نزعة العدوانية والهيمنة والمعايير المزدوجة؛ تسعى الإدارة الأميركية لتسويق مُبررات أي قرار بالعدوان على لبنان، مثلما فعلت بحرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة، وكما تفعل دوماً مع حليفها الاستراتيجي بالمنطقة.
ويتماهى الكيان الصهيوني على ذات المُوجة المزعومة؛ بتنصيب نفسه صاحب الحق، وكجزء من الحضارة والثقافة الغربية المتطورة وسط ثقافة شرقية إسلامية أدنى منزلة تُهدد أمنه ووجوده في المنطقة، بما يتوجب مواجهتها. وعلى تلك الشاكلة؛ يضحى الصراع العربي – الصهيوني صراعاً حضارياً بين الإسلام وما يسمى ((الإرث اليهودي – المسيحي))، إزاء عدم عقلانية المسلمين ورفضهم التاريخي لقيم هذا التراث، وليس استعماراً إحلالياً استيطانياً لفلسطين وانتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير.
إن أي قرار يتم اتخاذه لشن العدوان ضد لبنان هو قرار أميركي – صهيوني مشترك، وجزء من عملية أوسع تستهدف تغيير قواعد اللعبة في المنطقة وليس في لبنان وحده، عبر محاولة فرض ((شرق أوسط جديد)) يولد من رحم الأزمة اللبنانية، ومسعى تنفيذ الهدف القديم بتدمير البنية العسكرية ((لحزب الله)) ونزع سلاحه، وتثبيت المنجزات سياسياً على الأرض، على أن تتولى الولايات المتحدة بعد ذلك تقويم نتائج ما أنجز عسكرياً وسياسياً لبحث كيفية استثماره وتوظيفه في إطار خططها الخاصة بإيران والمشهد العربي الإقليمي.

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