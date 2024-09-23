تأسيس الإنسان في المعرفة والعلوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مثل غيري، أتابع ما تيسر لي من وقت "فائض" أضيعه، ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي
من جدل "بيزنطي بامتياز" على قضية مناهج التعليم. وهي معركة متوقعة وبدأت مبكرا هذه المرة.
المزعج – بالنسبة لي- أن لجنة المناهج اقتطعت من وقت عملها الحساس والمهم فائضا لا يجب تضييعه لإصدار رد على كل ذلك الجدل، وهو ما لم أكن أتمناه لجهة رسمية تمثل في ردها الدولة التي يجب أن تحسم أمرها وتكمل خطواتها للأمام دون أي التفاتة للخلف.
معظم الجدل قام على جزئيات منها ما هو "مدسوس" وغير موجود أساسا، لكنه ترسخ كحقائق لم يثبتها أحد، ومنها ما كان على جزئيات خاضعة للجدل لكن في غير مكانه، فهناك قنوات رسمية "الكترونية" مطروح عليها النقاش الموضوعي والاقتراحات ومن ذوي العلاقة والاختصاص.
فلنعترف "جميعا كدولة" أننا مجتمع يتوهم الدين ولا يعتنقه، لأن الثقافة مهترئة ومن بين عوامل اهترائها سوء جودة التعليم نفسه.
في خضم النقاش المستمر حول مناهج التعليم، يجب أن نتوقف لحظة لنراجع الأولويات والمبادئ التي يجب أن تُبنى عليها هذه المناهج. الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع متقدم، مستنير، ومنفتح على المستقبل. ومع ذلك، يبدو أن النقاش في هذا الشأن غالبًا ما يُختزل في ثنائيات تقليدية وأحيانًا مشوهة، حيث يتم إقحام الدين والتدين كمعيار للحكم على جودة المناهج التعليمية، وهو أمر في غير محله تمامًا.
لا خلاف على أن الدين له مكانة مهمة في حياتنا الاجتماعية والثقافية، لكنه ليس قاعدة يقاس بها كل شيء، وخاصة في مجال التعليم. إقحام الدين في النقاش حول المناهج التعليمية يُبعدنا عن الهدف الأسمى: وهو تعليم الأطفال والطلاب كيف يفكرون، وليس ماذا يفكرون.
نحن في زمن مختلف، لا يجب بالمطلق إجراء قياساتنا التقليدية عليه في سياق الأمزجة الشخصية، هو زمن التدفق المعلوماتي الهائل، تكنولوجيا المعرفة، ولكي نبسط فهمنا لهول التغيير، فلننتبه إلى حقيقة أن معظم أطفالنا وشبابنا (غالبيتهم الكبيرة) من عمر 8 سنوات حتى الثامنة عشرة يحملون أجهزة ذكية، قادرة أن تقدم لهم ما يسألون وهناك فضاء واسع لا نهائي ومتاح لهم جميعا بطريقة أو بأخرى.
الضبط لا يكون بمنع هذا الدفق، لأنه مستحيل، لكنه يمكن أن يكون مفيدا في حالة توجيه العقول الناشئة نحو الأسئلة الصحيحة لا البحث عن متاهات الأسئلة الخاطئة المؤدية إلى التهلكة.
تأسيس هذا الجيل على قواعد كيفية التفكير هو الأهم، وبناء الإنسان السوي في داخلهم هو الأكثر أهمية، وعلوم الإنسانيات من بينها الموسيقا والفنون وكذلك الرياضة هي في عصرنا علوم تتداخل فيها الإنسانيات التي تدرس في الأكاديميات، والتأسيس من هنا مهم.
ولعل هذه المجالات الثلاثة: العلم، الفنون، والرياضة، تشكل معًا المنظومة المثلى لبناء الإنسان المعاصر، الإنسان الذي يتعامل مع الحياة بمنطق وعقلانية، وفي الوقت نفسه يستمتع بالجمال، ويعيش بتوازن نفسي وجسدي.
إقحام الدين في هذه المناقشة يعيدنا إلى الوراء، ويشتت الانتباه عن الهدف الأسمى: بناء أجيال تتمتع بالقدرة على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل بجدية لتحقيق أهدافهم. الدين هو جزء من الهوية الثقافية للمجتمع، لكنه ليس قاعدة تقاس بها جودة المناهج التعليمية.
العلم، بتنوعه وشموله، هو القاعدة التي يجب أن يُبنى عليها كل شيء، لأنه الوحيد القادر على خلق إنسان يفكر، يحلل، ويبدع.
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