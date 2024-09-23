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تأسيس الإنسان في المعرفة والعلوم

9/23/2024 12:01:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مثل غيري، أتابع ما تيسر لي من وقت "فائض" أضيعه، ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي من جدل "بيزنطي بامتياز" على قضية مناهج التعليم. وهي معركة متوقعة وبدأت مبكرا هذه المرة.
المزعج – بالنسبة لي- أن لجنة المناهج اقتطعت من وقت عملها الحساس والمهم فائضا لا يجب تضييعه لإصدار رد على كل ذلك الجدل، وهو ما لم أكن أتمناه لجهة رسمية تمثل في ردها الدولة التي يجب أن تحسم أمرها وتكمل خطواتها للأمام دون أي التفاتة للخلف.
معظم الجدل قام على جزئيات منها ما هو "مدسوس" وغير موجود أساسا، لكنه ترسخ كحقائق لم يثبتها أحد، ومنها ما كان على جزئيات خاضعة للجدل لكن في غير مكانه، فهناك قنوات رسمية "الكترونية" مطروح عليها النقاش الموضوعي والاقتراحات ومن ذوي العلاقة والاختصاص.
فلنعترف "جميعا كدولة" أننا مجتمع يتوهم الدين ولا يعتنقه، لأن الثقافة مهترئة ومن بين عوامل اهترائها سوء جودة التعليم نفسه.
في خضم النقاش المستمر حول مناهج التعليم، يجب أن نتوقف لحظة لنراجع الأولويات والمبادئ التي يجب أن تُبنى عليها هذه المناهج. الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع متقدم، مستنير، ومنفتح على المستقبل. ومع ذلك، يبدو أن النقاش في هذا الشأن غالبًا ما يُختزل في ثنائيات تقليدية وأحيانًا مشوهة، حيث يتم إقحام الدين والتدين كمعيار للحكم على جودة المناهج التعليمية، وهو أمر في غير محله تمامًا.
لا خلاف على أن الدين له مكانة مهمة في حياتنا الاجتماعية والثقافية، لكنه ليس قاعدة يقاس بها كل شيء، وخاصة في مجال التعليم. إقحام الدين في النقاش حول المناهج التعليمية يُبعدنا عن الهدف الأسمى: وهو تعليم الأطفال والطلاب كيف يفكرون، وليس ماذا يفكرون.
نحن في زمن مختلف، لا يجب بالمطلق إجراء قياساتنا التقليدية عليه في سياق الأمزجة الشخصية، هو زمن التدفق المعلوماتي الهائل، تكنولوجيا المعرفة، ولكي نبسط فهمنا لهول التغيير، فلننتبه إلى حقيقة أن معظم أطفالنا وشبابنا (غالبيتهم الكبيرة) من عمر 8 سنوات حتى الثامنة عشرة يحملون أجهزة ذكية، قادرة أن تقدم لهم ما يسألون وهناك فضاء واسع لا نهائي ومتاح لهم جميعا بطريقة أو بأخرى.
الضبط لا يكون بمنع هذا الدفق، لأنه مستحيل، لكنه يمكن أن يكون مفيدا في حالة توجيه العقول الناشئة نحو الأسئلة الصحيحة لا البحث عن متاهات الأسئلة الخاطئة المؤدية إلى التهلكة.
تأسيس هذا الجيل على قواعد كيفية التفكير هو الأهم، وبناء الإنسان السوي في داخلهم هو الأكثر أهمية، وعلوم الإنسانيات من بينها الموسيقا والفنون وكذلك الرياضة هي في عصرنا علوم تتداخل فيها الإنسانيات التي تدرس في الأكاديميات، والتأسيس من هنا مهم.
ولعل هذه المجالات الثلاثة: العلم، الفنون، والرياضة، تشكل معًا المنظومة المثلى لبناء الإنسان المعاصر، الإنسان الذي يتعامل مع الحياة بمنطق وعقلانية، وفي الوقت نفسه يستمتع بالجمال، ويعيش بتوازن نفسي وجسدي.
إقحام الدين في هذه المناقشة يعيدنا إلى الوراء، ويشتت الانتباه عن الهدف الأسمى: بناء أجيال تتمتع بالقدرة على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل بجدية لتحقيق أهدافهم. الدين هو جزء من الهوية الثقافية للمجتمع، لكنه ليس قاعدة تقاس بها جودة المناهج التعليمية.
العلم، بتنوعه وشموله، هو القاعدة التي يجب أن يُبنى عليها كل شيء، لأنه الوحيد القادر على خلق إنسان يفكر، يحلل، ويبدع.

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