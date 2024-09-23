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ملامح عامة!

9/23/2024 12:01:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حسنا يفعل رئيس الوزراء الجديد الدكتور جعفر حسان، أن بدأ الخطوات الأولى لحكومته من مدخل رؤية التحديث الاقتصادي ليبني على أساسها برنامج حكومته الاقتصادي، فكل الحقائق والشواهد على أرض الواقع تضع واقعنا الاقتصادي كأولوية أولى أمام أي حكومة تريد مواجهة التحديات، وتتجاوز العقبات، سواء من أجل الحفاظ على وتيرة معينة، ضمن المعايير والتقيمات العالمية، أو القدرة على حل مشكلات الفقر والبطالة، بكل ما ترتبط بهما من مشكلات تشمل المدخلات والمخرجات في آن معا.
لا شك أنها المهمة الأصعب أمام هذه الحكومة، ولكنها ليست معزولة عن عملية التحديث السياسي، والتطوير الإداري باعتبار التكاملية بينها ضمن مشروع الأردن الجديد الذي يريد أن يقطع المراحل من المئوية الثانية من تاريخيه الحديث وهو أكثر قوة وثباتا، رغم كل ما يحيط به من حروب وأزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة التي هو جزء منها، يتأثر بسلبياتها ولا يستفيد من ايجابياتها لأنها باختصار ليس موجودة في الأصل، وحتى وإن توفرت في فترة هدوء معينة فإنه لا يمكن البناء عليها لفترات زمنية لا طويلة ولا قصيرة!
دائما كان على الأردن الاعتماد على النفس قدر المستطاع، والاستفادة من علاقاته الدولية أولا والعربية ثانيا لكي يخفف من الأعباء التي يتعرض لها، وغالبا نتيجة أزمات لم يكن يوما شريكا في صنعها، يتحمل أعباءها، ويسعى مع الساعين لإخماد نيرانها، وهو رغما عن ذلك معني بالسعي نحو تعاون عربي مشترك، أساسه اتفاقيات ومعاهدات وقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة ومجلس الجامعة ومجالسها ومنظماتها المتخصصة، ونحو تبادل إقليمي للمصالح أساسه نظرية الأمن والتعاون الإقليمي، ونحو تعاون دولي أساسه العلاقات الثنائية المتبادلة، والاتفاقيات الدولية القائمة قبل وبعد العولمة، وكلها امتدادات يسعى الأردن إلى الحفاظ عليها وتطويرها.
لا يحتاج رئيس الوزراء إلى جهد كبير لكي يبحث عن العناصر التي يحتاجها للتقدم إلى الأمام، فهو صاحب خبرة عملية وعلمية بهذا الشأن، وقد أظهر الكثير من تلك المعرفة في رده على كتاب التكليف السامي، وهو رد مطول ومفصل وواضح المعالم، يدل على أن الرئيس لن يبحث عن الحلول بقدر ما سيبحث عن الخطوات التنفيذية، طبقا للرؤية الاقتصادية، وتبعا للأولويات التي يمكن أن تتغير بالنظر إلى العوامل الخارجية، وغيرها من الاحتمالات أو التطورات التي قد تفرض نوعا من المراجعة في مرحلة معينة.
الملامح العامة للمرحلة المقبلة ليست محصورة بالرؤية الاقتصادية فهي محور من محاور مسيرة النهوض التي نمضي عليها، ولا شك أن هذه الحكومة ستتعامل مع مجلس نيابي جديد في تشكيلته، وجديد في طبيعته، وربما في أسلوب تعامله مع الحكومة، ذلك أن الأحزاب البرامجية قد تجاوزت حدود الواحد وأربعين مقعدا المخصص لها بحكم القانون الذي جرت الانتخابات بناء عليه إلى أبعد من ذلك بكثير حصلت على مزيد من المقاعد من خلال القوائم المحلية، ومن المنطقي أن تقودنا التوقعات إلى أن النقاشات العامة والممارسات التشريعية والرقابية ستكون على درجة عالية من المسؤولية التي سيتحملها البرلمان، وتتحملها الحكومة على حد سواء.
هذه مرحلة جديدة بامتياز تقتضي من الحكومة أن تعطي أفضل ما لديها من كفاءة ومن مصداقية ومن التزام بما عاهدت عليه جلالة الملك من عمل منظم وإنجاز محقق لصالح الأردنيين جميعا، وتقتضي في المقابل من مجلس النواب أن يخلص للذين وضعوا ثقتهم فيه ومنحوا أصواتهم لأعضائه كي يعبروا عن طموحاتهم، وهي طموحات ليست محددة بمستويات معيشته ومستقبل أجياله وحسب، بل بالحفاظ على قوة الأردن وصموده في وجه الأزمات والتهديات مهما كان حجمها أو مصدرها!

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