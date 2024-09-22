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بعد 3 سنوات من الجفاف والخسائر.. مزارعو الزيتون في الكرك يتنفسون الصعداء

9/22/2024 11:58:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- تسود حالة من الأمل بموسم زراعي جيد بين مزارعي الزيتون في محافظة الكرك، بعد توالي مواسم الجفاف وتردي الإنتاجية خلال السنوات الماضية، وسط بروز مؤشرات وتوقعات بموسم جيد الإنتاجية، رغم ندرة الأمطار خلال الموسم الماضي، حيث تراجعت كميات الأمطار بشكل كبير عن المعدل السنوي.
وتشير تقديرات المزارعين ومديرية زراعة الكرك، إلى أن كميات الإنتاج من الزيتون وزيت الزيتون قد تكون أفضل من المعدل السنوي، والذي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف طن زيتون وحوالي 1500 طن من الزيت، وذلك رغم تأثير مواسم الجفاف التي امتدت على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت فيها المحافظة تراجعا كبيرا في كميات الأمطار.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أكد في تصريح صحفي، أن "التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون الحالي مبشرة، في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الزراعي ومصدر دخل للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي".
وأشار الحنيفات إلى أن موسم عصر الزيتون لهذا العام سيبدأ في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موضحا، أنه وفقًا للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستخصص لإنتاج زيت الزيتون، حيث يتوقع إنتاج قرابة 26 ألف طن من زيت الزيتون ذي الجودة العالية، أما الكميات المتبقية، والتي تقدر بنحو 32 ألف طن، فسيتم تخصيصها لأغراض الكبيس، بحسب الحنيفات، وهو ما يساهم في تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.
ووفق مزارعين في محافظة الكرك، "فإن توالي سنوات الجفاف أدى إلى تراجع إنتاجية أشجار الزيتون، إضافة إلى زيادة فرصة إصابة الأشجار بالآفات، خصوصا ما تعرف بـ"ذبابة الزيتون"، وتدرن الأشجار الذي تزداد آثاره في ظل نقص الري، حتى أن موسم العام قبل الماضي شهد إغلاق أغلب معاصر الزيتون في الكرك أبوابها مبكرا لعدم وجود إنتاج لدى المزارعين".
ويشير المزارعون، إلى وجود مساحات كبيرة من أشجار الزيتون معتمدة بشكل كامل على الري الدائم، خصوصا في مناطق وادي الكرك، والعينا، وعي، ووادي بن حماد، وعراق الكرك، وهي تشهد في أغلب المواسم استقرارا في إنتاجية الأشجار.
وتضم محافظة الكرك، نحو 60 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في مختلف المناطق، وتتوزع بين مروية في مناطق وادي الكرك، والعينا، ولواء عي، وعراق الكرك، ووادي بن حماد، وبعلية في باقي مناطق المحافظة، خصوصا في لواءي قصبة الكرك والمزار الجنوبي.
وأكد المزارعون، أن بساتين الزيتون في أغلب مناطق المحافظة، خصوصا المناطق البعلية منها، ورغم شح الأمطار إلا أن لديها أحمالا جيدة من الزيتون، خصوصا مع عدم وجود انتشار لافت لآفة ذبابة الزيتون في مناطق زراعية واسعة بالمحافظة، كما هو الحال في السنوات الأخيرة بسبب جهود المكافحة التي تنظمها مديريات الزراعة.
ويؤكد المزارع أحمد الحباشنة من منطقة وادي الكرك، أن المزارعين يأملون بأن يشكل الموسم الحالي بداية جيدة لهم، وإنهاء لثلاثة مواسم سيئة مضت، مشيرا إلى أن كميات الأحمال على الأشجار جيدة للموسم الحالي، وتشير إلى إنتاج كميات جيدة من الزيت، وبالتالي أرباح للمزارعين.
وأشار الحباشنة، إلى أن عددا كبيرا من الأسر في محافظة الكرك، خصوصا في مناطق العينا، ووادي الكرك، والعراق، ووادي بن حماد، يعتمدون بشكل كامل على الزراعة، وبشكل خاص على زراعة الزيتون كمصدر وحيد للدخل لتوفير احتياجات الأسر طوال العام، مؤكدا، أن غالبية زراعات الزيتون في وادي الكرك تعتمد بشكل كامل على ري الأشجار من الينابيع والعيون المتوفرة بالمنطقة، ما يمنع تأثرها بموسم الجفاف.
أما المزارع محمد الجعافرة، وهو من مزارعي الزيتون في منطقة العينا بلواء المزار الجنوبي، فيتوقه من جهته، أن يكون الموسم الحالي أفضل من سابقه، حيث إن مساحات كبيرة من بساتين الزيتون تحمل أحمالا جيدة من الثمار، وهو ما يبشر بموسم جيد للمزارعين بعد توالي مواسم الجفاف والخسائر الكبيرة، مشيرا إلى أن المزارعين يضطرون كل موسم إلى مصاريف وتكاليف مالية كبيرة لرعاية الأشجار من ري ورش مبيدات وقطاف وعصر.
ووفق المزارع عبدالله القيسي من بلدة الشهابية بوادي الكرك، فإن المزارعين يأملون بأن يكون إنتاج الزيتون هذا العام في المناطق الجبلية الواقعة غربي المحافظة جيدا رغم تدني الأمطار، لافتا إلى أن هناك أحمالًا جيدة، ومن المتوقع أن تحمل كميات جيدة من الزيت.
وأشار القيسي، إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأشجار ما تزال في طور بدء الإنتاج، وهي التي زرعت خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال الأعوام المقبلة، ما سيساهم في زيادة إنتاجية الزيتون والزيت في الكرك، خصوصا في المناطق البعلية.
وأكد المواطن أيمن الضمور، وهو مقاول أحد معاصر الزيتون بالكرك، أنه من المتوقع أن يكون الإنتاج للموسم الحالي جيدا، خصوصا أن أشجار الزيتون لديها مواسم معاومة، وهذا الموسم من المواسم التي يتوقع المزارعون فيها إنتاجا جيدا، مشيرا إلى أن معاصر الزيتون في الكرك تكفي لكميات الإنتاج المتوقعة، وبعضها يتوقف عن العمل مبكرا قبل نهاية الموسم.
من جانبه، قال مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، إن المديرية تقدر أن يكون موسم الزيتون لهذا العام جيدا، وتصل كميات الإنتاج إلى حوالي 10 آلاف و500 طن من الزيتون، يحول منها للكبيس حوالي 2500 طن، والباقي 8 آلاف طن يتم توريدها لمعاصر الزيتون لإنتاج ما يصل تقديره إلى حوالي 1500 طن من الزيت.
وأضاف العضايلة، أن مساحة زراعة الزيتون في الكرك تبلغ 51 ألفا و300 دونم، منها 12 ألفًا و200 دونم زراعات مروية، في حين تبلغ الزراعات البعلية 39 ألفًا و100 دونم.
وأشار إلى أن المحافظة تضم هذا العام 6 معاصر عاملة منتشرة في جميع المناطق، إضافة إلى معصرة جديدة قيد التشغيل، وهذه المعاصر تخضع للرقابة الدائمة من قبل الكوادر الفنية في مديرية الزراعة، حرصا على سلامة المنتج وحقوق المزارعين والمواطنين في الحصول على زيت جيد وسليم.
وأكد العضايلة، أن لجنة من الفنيين المختصين من المديرية والجهات الأخرى المختصة تقوم بإجراء الفحص الميداني على معاصر الزيتون للتأكد من جاهزيتها ونظافتها، لضمان جودة الزيت المستخرج منها، وإجراء الفحوصات المخبرية يوميا للزيت المستخرج من جميع المعاصر في المحافظة، كما يتم ضمان تطبيق شروط تشغيل وترخيص المعاصر التي تحقق شروط السلامة العامة وضمان جودة عملية العصر.
ودعا المزارعين، إلى عدم قطف الزيتون قبل أوانه، للحصول على ثمار ناضجة وجيدة للكبس والعصر، كما دعا إلى تعبئة ثمار الزيتون في صناديق مناسبة لتهويتها وعصرها مباشرة بعد القطف لضمان جودة الزيت المستخرج.

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