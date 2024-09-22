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جرش.. أنظار آلاف الخريجين المتعطلين تتجه إلى مشروع ترميم القطع الأثرية

9/22/2024 11:58:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – يعوّل آلاف الجرشيين على مشروع المركز الإقليمي لصيانة وترميم القطع الأثرية في محافظة جرش، الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لمحافظة جرش الأسبوع الماضي، في توفير فرص عمل لآلاف الخريجين من تخصصات السياحة والآثار المتعطلين عن العمل في محافظة جرش تحديدا.
وتوجه في السنوات الأخيرة، آلاف الطلبة من أبناء محافظة جرش لدراسة تخصصات السياحة والآثار، للاستفادة من الميزات السياحية والأثرية وعدد الزوار الكبير لمدينتهم، لكنهم فوجئوا بعد التخرج بعدم توفر أي فرص عمل لهم في هذا المجال، لا سيما مع تعرّض قطاع السياحة بشكل عام لانتكاسات وخيبات أمل مستمرة نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من أحداث في المنطقة، خصوصا العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.
ويستبشر هؤلاء الخريجون خيرا في المشاريع السياحية الجديدة التي يتم تنفيذها بتوجيهات ملكية في محافظة جرش، وأهمها المركز الإقليمي لصيانة وترميم الآثار الذي سيقوم بترميم وصيانة الآثار في مدينة جرش الأثرية التي تزخر بآلاف القطع الأثرية، فضلًا عن تأهيل وتدريب العاملين فيه في مجال الآثار والسياحة، وإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية اللازمة للعمل في مجال الآثار والسياحة، وتطوير مهاراتهم وفتح أسواق عمل جديدة أمامهم.
وأشار عدد منهم، إلى أن تشغيل المركز يحتاج إلى عمال وفنيين وخبراء ومتدربين للعمل فيه أو للحصول على الدورات التدريبية والتأهيلية التي تكسبهم الخبرة والكفاءة في صيانة وترميم القطع الأثرية، وهي من الصناعات الناجحة في محافظة جرش التي تتميز بوجود مواقع وقطع واكتشافات أثرية متعددة على مدار العام، معتبرين في الوقت ذاته أن ذلك فرصة للعمل واكتساب الخبرة والكفاءة، خصوصا بين صفوف الخريجين المتعطلين عن العمل في تخصص السياحة والآثار وطلابها في محافظة جرش.
في هذا السياق، قالت الخريجة منال بني قعوار، إنها تخرجت في تخصص السياحة والآثار منذ حوالي 16 عاما، ولم تحصل حتى الآن على أي فرصة عمل في مجال تخصصها رغم الميزات السياحية لمحافظة جرش، ورغم بحثها طويلا عن فرص عمل في مجال تخصصها، لكن دون جدوى.
وتأمل منال، أن تجد فرصة عمل في المشاريع السياحية الجديدة في جرش، وأهمها المركز الإقليمي، كونها في نفس تخصصها، شأنها شأن آلاف الخريجين المتعطلين عن العمل في التخصص ذاته في محافظة جرش تحديدا.
وترى منال أن أبناء المحافظة هم أولى بفرص العمل المتوفرة، مؤكدة أن عدد العاملين في قطاع السياحة في محافظة جرش لا يتجاوز 200 عامل، منهم أدلاء سياحيون وتجار في السوق الحرفي، بالإضافة إلى بضعة مطاعم سياحية أغلبها مغلق بسبب ضعف قطاع السياحة حاليا.
ويستقطب المركز، الذي أقيم بدعم من الحكومة الإيطالية بقيمة 3 ملايين يورو، طلبة من المملكة والدول المجاورة، والمركز هو نتيجة الشراكة بين وزارة السياحة والآثار وأصدقاء الأردن في إيطاليا، ويتضمن مجموعة قاعات ومختبرات تعتني بالكيمياء، وتوثيق وتنظيف القطع الأثرية باستخدام الليزر، إضافة إلى مشغل للتطبيق العملي.
وبحسب البيانات الرسمية، يُعد المركز أحد أهم المشاريع الأثرية في محافظة معروفة بمواقعها التاريخية البارزة، ويهدف إلى تخريج خبراء ومتدربين على صيانة وترميم الآثار بأعلى المستويات الحرفية.
ويضم المركز أجهزة ومعدات وتكنولوجيا حديثة في الترميم على مستوى عالمي، ومقره هو مبنى البلدية التراثي في جرش، وكانت تشغله مديرية الشرطة في المحافظة.
وتم تدريب كادر متخصص من مديرية الآثار على استخدام الأجهزة والمعدات بكفاءة ومهنية عالية، وسيتم بعدها مباشرة عقد الدورات والورش التدريبية اللازمة وتشغيل المركز الممول من الحكومة الإيطالية، وتوفير العشرات من فرص العمل المتخصصة في مجال صيانة الآثار، ما سيساهم في تخريج أفواج من الخبراء والفنيين القادرين على صيانة وترميم الآثار على مستوى العالم، وسيكون مركزا متخصصًا بصيانة وترميم الآثار، وتدريب الشباب والفنيين على هذه المهنة التي تلقى رواجًا على مستوى العالم.
واختارت الحكومة الإيطالية أحد البيوت التراثية القديمة في مدينة جرش ليكون مقرا للمركز، بعدما كان المبنى مشغولا من قبل إدارة سير جرش، فيما عملت البلدية على توفير مبنى بديل ومناسب لدائرة السير، وهو مبنى البلدية القديم، ليتسنى للحكومة الإيطالية تنفيذ المشروع في البيت الذي وقع الاختيار عليه وسط مدينة جرش.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تشغيل الأيدي العاملة في جرش، عدا عن تأهيل وتدريب مرممي الآثار على مستوى الشرق الأوسط، وقد وقع الاختيار على مدينة جرش لتكون مركزا للتدريب لأهميتها الأثرية والتاريخية على مستوى الشرق الأوسط، كما ستعمل البلدية على تعزيز التشبيك بين مختلف المؤسسات والهيئات، وتذليل كل العقبات في سبيل رفعة المدينة الأثرية ولضمان نجاح المشروع.
ووفق الخبير السياحي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش، الدكتور يوسف زريقات، فإن هذا المشروع مع الحكومة الإيطالية يُعد من أكبر المشاريع على مستوى الوطن العربي للتدريب على الصيانة والترميم، وسيستقطب طلابا من مختلف الدول للتدريب، كونه مركزا إقليميا، وسيضم أجهزة ومعدات وتكنولوجيا حديثة في الترميم، وسيكون تدريبهم على أعلى المستويات وعلى أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الآثار.
وقال زريقات، إن هذا المشروع سيكون جوهرة مدينة جرش الأثرية، التي تعد من أكبر المدن الأثرية على مستوى العالم، لاسيما أن مشروع مركز التدريب العالمي لصيانة وترميم الآثار في جرش من أهم المشاريع التي تنتظرها المدينة منذ عشرات الأعوام، وسيضع هذا المركز مدينة جرش على خريطة التراث العالمي، حيث سيتم فيه دراسة صيانة وترميم الآثار على مستوى العالم، وسيصدر خبراء صيانة الآثار إلى مختلف دول العالم.

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