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حلمنا العلياء وواقعنا وصل - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Al Watan) لقد أصبحت الأحلام واقعاً ملموساً، وحاضراً نعيشه بفضل الله ثم بفضل الجهود المخلصة والأعمال المضنية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة أعزها الله فبالعزم واصلنا الطموح نحو المعالي، فأصبحنا نعيش واقعاً رسمناه.
يمر بنا وبوطننا اليوم الوطني 94 ونحن نعيش في نعم عظيمة من أعظمها نعمة الأمن والإستقرار والإنتماء والتلاحم بين الشعب والقيادة، ومانعيشه من إزدهار ننافس به الحضارات والشعوب، ففي كل عام يمر علينا في هذا الوطن الشامخ بولاة أمره وتلاحم الشعب مع القيادة، وتطوره وتقدمه إلا ونحن نزداد إنتماءً، وولاءً، وتضحيةً، ووفاءً، لهذا الوطن، ولهذه القيادة الرشيدة بقيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعزه الله، يعاضده ولي عهدنا الأمجد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعزه الله، فما نجده منهما من رعاية وأهتمام جعل من وطننا صرحاً ينافس على العلياء في قصة تكتب بماء الذهب، تحكي الإنجازات، والتطلعات، وتحقيق الأهداف المرسومة، والأحلام إلى واقع من قيادة تمتلك العزيمة والإصرار، ونظرة ثاقبة لاترتضي إلا ببلوغ المجد، وإعانة شعب ملتف حول قيادته مشارك في نهضة الوطن، وتحويل الأحلام إلى حقائق خلف قيادة حكيمة تدعم الرؤى والأفكار الرامية إلى نهضة الوطن.
يمر بنا وبوطننا اليوم الوطني 94 ونحن نشهد تقدماً في جميع المجالات وتحقيقاً لأهداف الرؤية الطموحة 2030 وصعوداً في المؤشرات التنموية والبناء والازدهار والتفوق على العديد من الدول المتقدمة، فكانت الرؤية الشاملة خارطة الطريق لمستقبل يشع بالعطاء في تنمية شاملة في جميع القطاعات والميادين لتحقيق نقلة اقتصادية مزدهرة، ولخلق بيئة استثمارية جاذبة، وداعمة لكل نحاح يتحقق في وطن العز والشموخ.
يمر بنا وبوطننا اليوم الوطني 94 والمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً لا تزال مملكةً للإنسانية تأخذ تعاليمها من ديننا الإسلامي الشامل، لتكون الدولة الأولى في العناية بنشر الخير والسلام والمحافظة على الإنسان وبذل الخير والإحسان ومد يد الرحمة للبعيد والقريب. فمن عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيبَ الله ثراه ورحمه، ومروراً بالعهود المباركة لأبنائه ملوك هذه البلاد الطاهرة رحمهم الله ووصولاً إلى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين ساعده الأيمن الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ونحن نشهد ونسمع ما يسر الخاطر ويثلج الصدر من رعايةٍ وإهتمام بالوطن والمواطن وبقضايا الأمة الإسلامية في مختلف الأوطان، ولعل من آخرِ تلك الأعمال صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية التي تأتي امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية.
يمر بنا وبوطننا اليوم الوطني 94 والمملكة العربية السعودية تنافس بإخلاص ووفاء حكامها، وولاء وتلاحم شعبها مع القيادة الدول العالمية، بل لايوجد بلد فيما أعرف تتوفر فيه هذه الصفات، حتى أصبحت بلادنا مضرب المثل في التلاحم والانتماء متمسكةً بالمنهج الشرعي السلفي المعتدل، واستمداداً للتربية المباركة التي غرسها الأباء في عقول الأبناء من المحافظة على أوطانهم وولائهم وانتمائهم لولاة أمرهم ومحافظتهم على عمارة أوطانهم بكل صدق وإخلاص، حتى أصبحنا نشاهد بلادنا في المراكز المتقدمة التي لم يكن لها أن تصل إليها لولا فضل الله ثم جهود ولاة أمرنا المخلصة والمسؤولين في هذه البلاد المباركة، والعقول المبدعة من أبناء هذا الوطن العظيم، ولعل من آخر الانجازات تحقيق المملكة للمركز الأول عربياً والمركز 14 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، كما كشف تقرير مؤشر تورتويس إنتليجينس "Tortoise Intelligence" إلى غير ذلك من المراكز المتقدمة التي تحققها حكومتنا الرشيدة أعزها الله.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في عمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يزيد بلادنا تميزًا ورفعة، وأن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يتم علينا الأمن والإيمان إن ربي سميع مجيب.

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