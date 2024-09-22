غرد يا وطن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
ويخترق الصفوف، بكل هيبة واقتدار، الا يحق لنا ان نفخر به! وطن دوما يتصدر المشهد والعقد الأخير بذلك يشهد، الا يحق لنا نهيم فيه! ألا يكفي أنه قبلة المسلمين، فيه الحرمين الشريفين، وفي يومه الوطني، غرد يا وطن
فمن سواك ستفرد له المساحات ؟! و من سواك ستصغى له الآذان....؟! من سواك يا وطن يستحق ان يغرد اليوم؟
غرد يا وطن
في يوم الوطن... غرد يا فخر الأوطان وعزها، فاني أتيه فخرا بك، ومـما زادني شـرفـاً وتـيــهـاً وكدت بأخمصي أطأ الـثريا أن المملكة العربية السعودية هي وطني فغرد يا فخر الأوطان.
غرد كما عهدناك، دوما تغرد خارج السرب، وتسير بخطى ثابتة... يقودها ملك
عظيم وولي عهد همام.
هنا السعودية قبلة المسلمين التي تضطلع بدور عظيم وعليها تعلق الآمال وهي تسير فعلا واثقة الخطى،
حتى احتلت الصدارة عربيًا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وجاءت في الترتيب التاسع عالميًا في تصنيف القوى العالمية لعام 2023 الصادر عن مجلة "US News & World Report”، كجزء من استطلاع "أفضل البلدان”، الذي استند لآراء سبعه عشر ألف شخص تجاه (87) دولة، وهو تصنيف يوضح تأثير الدولة بناءً على تصورات المشاركين لعوامل مثل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
في تقرير انصف المملكة العربية السعودية حين قالها صريحة... انها عملاق الشرق الأوسط
غالية رايتنا
عالية هامتنا
وهكذا هي بلادنا دوما منذ ان بزغ فجرها وسطع نورها وحتى اليوم، دوما فوق هام السحب، دوما تعانق المجد
هنا مجد، وهناك لنا مجد
من تميز إلى تميز تسير
ومن عز إلى مجد تتقدم
وهكذا هي يوما بعد يوم
غرد يا وطن
فانت لا تغرد بغير المجد
الملك سلمان حفظه الله الذي شكل حقا علامة فارقة في تاريخ هذه البلاد بعزمه وحزمه ورؤيته الثاقبة
راعي العلوم الغانمة.. تسلم لنا يمناه.
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