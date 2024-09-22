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غرد يا وطن - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ويخترق الصفوف، بكل هيبة واقتدار، الا يحق لنا ان نفخر به! وطن دوما يتصدر المشهد والعقد الأخير بذلك يشهد، الا يحق لنا نهيم فيه! ألا يكفي أنه قبلة المسلمين، فيه الحرمين الشريفين، وفي يومه الوطني، غرد يا وطن
فمن سواك ستفرد له المساحات ؟! و من سواك ستصغى له الآذان....؟! من سواك يا وطن يستحق ان يغرد اليوم؟
غرد يا وطن
في يوم الوطن... غرد يا فخر الأوطان وعزها، فاني أتيه فخرا بك، ومـما زادني شـرفـاً وتـيــهـاً وكدت بأخمصي أطأ الـثريا أن المملكة العربية السعودية هي وطني فغرد يا فخر الأوطان.
غرد كما عهدناك، دوما تغرد خارج السرب، وتسير بخطى ثابتة... يقودها ملك عظيم وولي عهد همام.
هنا السعودية قبلة المسلمين التي تضطلع بدور عظيم وعليها تعلق الآمال وهي تسير فعلا واثقة الخطى،
حتى احتلت الصدارة عربيًا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وجاءت في الترتيب التاسع عالميًا في تصنيف القوى العالمية لعام 2023 الصادر عن مجلة "US News & World Report”، كجزء من استطلاع "أفضل البلدان”، الذي استند لآراء سبعه عشر ألف شخص تجاه (87) دولة، وهو تصنيف يوضح تأثير الدولة بناءً على تصورات المشاركين لعوامل مثل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
في تقرير انصف المملكة العربية السعودية حين قالها صريحة... انها عملاق الشرق الأوسط
غالية رايتنا
عالية هامتنا
وهكذا هي بلادنا دوما منذ ان بزغ فجرها وسطع نورها وحتى اليوم، دوما فوق هام السحب، دوما تعانق المجد
هنا مجد، وهناك لنا مجد
من تميز إلى تميز تسير
ومن عز إلى مجد تتقدم
وهكذا هي يوما بعد يوم
غرد يا وطن
فانت لا تغرد بغير المجد
الملك سلمان حفظه الله الذي شكل حقا علامة فارقة في تاريخ هذه البلاد بعزمه وحزمه ورؤيته الثاقبة
راعي العلوم الغانمة.. تسلم لنا يمناه.

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