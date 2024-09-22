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يوم لاستذكار ما قدمه الأجداد لأجل الأحفاد - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية في كل عام باليوم الوطني وهي ذكرى غالية على قلوب جميع أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا، فرحة وطن بهذه الذكرى التي تسكننا وننتظرها كل عام بفارغ الصبر وتأتي ذكرى اليوم الوطني لهذا العام 23 سبتمبر 2024 في ظل تحولات وتغيرات سياسية في كثير من بلدان العالم، عقدت المشهد السياسي الدولي والاقليمي، خاصة ما يشهده الشرق الأوسط من محاولات البعض لجر المنطقة إلى عدم الإستقرار، والعيش لجميع شعوب المنطقة في سلام وازدهار وحياة كريمة . وقد كان لقيادة هذا الوطن مواقف واضحة بكل حزم وإرادة سياسية قوية، لما لهذا الوطن من مكانه مرموقة عالميا على المستوى السياسي والإقتصادي في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين على كل منبر وفي كل محفل، وهذا بفضل الله ثم بفضل حنكة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله .
كذلك تأتي ذكرى اليوم الوطني 94 وقد تحققت لهذا الوطن إنجازات عظيمة في ظل رؤية سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 2030 ومنها تمكين المرأة من العمل في كل مجال ، التحول الإلكتروني وصدور نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي حفظ حق كل إنسان نظام الإثبات الجديد، انشاء هيئة مكافحة للحد والقضاء على الفساد وهدر الموارد وضياع المال العام، الضمان المطور من أجل كل أسرة تعيش بكرامة في هذا الوطن، تسهيل حصول كل مواطن على مسكن أو قرض عقاري بكل سهولة، ، فتح فرص عمل للشباب والشابات، دعم الجامعات السعودية والتعليم في المملكة بما لم يشهد له مثيل حتى في دول العالم التي تدعي نظريا فقط أنها دول متقدمة في هذا المجال.
وفي ظل هذه الانجازات يأتي اليوم الوطني للمملكة لاستذكار ما قدمه الأجداد لأجل الأحفاد، وكأن المؤسس لهذا الكيان العظيم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجالاته من الأجداد بيننا يقولون لنا تركنا لكم وطنا عظيما فإن لم تحموه فلن يعطيكم الآخرون أوطانهم.
ذكرى اليوم الوطني ليس مجرد أن نحتفل ونبتهج، بل كي نستذكر أن هذا الوطن مستهدف من قبل الأعداء وضعاف النفوس ممن باعوا أنفسهم والوطن للاعداء، حتى نكون يقظين متلاحمين شعبا وقيادة قلبا وقالبا يدا بيد، ليبقى الوطن عزيزا شامخا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهم الله.

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