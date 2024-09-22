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قرابة القرن يا وطني - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أحدث نفسي لأكون جاهزاً أمام من حولي إذا اجتمعوا عندي وجاءوا زُرافات وَوُحدانا......ماذا أقول لأبنائي وأحفادي وطلابي عن اليوم الوطني، ثم وجدت أفضل طريقة وأنجع أسلوب هو أن أصيغ لهم المعلومات على شكل أسئلة وأجوبة لترسخ في أذهانهم المعلومة.
السؤال الأول: ماذا يعني اليوم الوطني؟
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوافق اليوم الأول من الميزان بتاريخ 23 سبتمبر من كل عام، وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في هذا التاريخ من كل عام. وذلك تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هـ / 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله - على مدى اثنين وثلاثين عاماً بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م. وفي تاريخ 17 جمادى الأولى 1351هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.
السؤال الثاني: ماذا نختلف فيه عن الدول الأخرى؟
نختلف عن الدول الأخرى بأن معظم الدول في العالم قاطبة يكون يومها الوطني هو يوم استقلالها من الاستعمار، بما في ذلك الدول العظمى. فمثلاً اليوم الوطني الأمريكي هو يوم الاستقلال عن بريطانيا العظمى في 4 July 1776م ، وهو يوم إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية من استعمار بريطانيا العظمى (United States Declaration of Independence) وقد أصبحت ولايات مستقلة، وبالتالي لم تعد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. بينما نحن في المملكة العربية السعودية يومنا الوطني هو يوم التوحيد والتأسيس والاتحاد والبناء، فوطننا الغالي ـ بفضل من الله ـ لم يتعرض يوماً من الأيام على مر التاريخ للاستعمار البتة. لذلك في اليوم الوطني ترفرف الأعلام السعودية على الطرق والمباني العامة والخاصة، ويعم الفرح والسرور بين الناس في السعودية حيث الأمن والأمان والرخاء والاستقرار بحمد الله وتوفيقه.
السؤال الثالث: ما واجبنا في مثل هذا اليوم؟
واجبنا في مثل هذا اليوم والمناسبة الوطنية الغالية، أن نستحضر في أذهاننا، ونُدون للأجيال القادمة من أبنائنا، كلَّ التضحيات العظيمة، التي بذلها حكام هذه البلاد وأبناؤهم وبناتهم المخلصون في سبيل بناء هذا الوطن الشامخ العظيم وترسيخ قواعده المتينة، بتجربة تنموية رائدة، استندت على قيم إنسانية وحضارية شاملة وفريدة، في ظل قيادة حكيمة تُراعي مصالح الوطن والشعب داخلياً وخارجياً، وتُسَخِّرُ كلَّ الإمكانيات والطاقات المتاحة على هذه الأرض المعطاء، التي انبثقت منها الرسالة المحمدية الخالدة، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للمواطن السعودي.
وفي هذا العهد الميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تمتد مسيرة الخير والعطاء والبناء، مُتخطية الحاضر للمستقبل، برؤية ثاقبة طموحة متجددة رؤية 2030، أشعل مصباحَها وليُّ العهد - أيَّده الله - لتُضيءَ جميع مناحي الحياة، وتطرقَ كل أبواب التطور والنمو والتقدم في جميع المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والثقافية وغيرها. ويأتي هذا في إطار ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتماماً كبيراً بالتعليم في رؤيتها الوطنية الطموحة، حيث جعلته محوراً مهماً في برنامج التحول الوطني، سعياً منها إلى تحسين البيئة التعليمية، فاستهدفت الأنظمة والإجراءات بما يكفل انضباط التعليم ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات التعليمية.
واليوم بحمد الله أصبحت المملكة العربية السعودية واحدةً من الدول الأقوى اقتصادًا في العالم، لتقود مجموعة العشرين (G20)، متكئة على الأسس الراسخة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، بالتمسك بقيمها ومواكبة التطور ومسابقته، واضعةً المواطن السعودي هدفها الأول في التنمية.

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