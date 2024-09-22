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فخر واعتزاز بوطن الوحدة والهوية - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل الشعب السعودي في اليوم الوطني الـ94، معبّرًا عن فخره واعتزازه بوطن تأسس على الوحدة والهوية الوطنية الراسخة.
يوم أغلى الأيام على قلوبهم ويحمل في طياته معاني الحب والولاء والفخر لهذا الوطن العظيم، ويثبت فيه السعوديون للعالم أجمع مدى عشقهم لوطنهم الذي لم تطأه قدم محتل، ولم يحكمه مستعمر.
بعد توحيد المملكة، انتقلت السعودية إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مسيرة مستمرة حتى اليوم بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة.
أصبحت المملكة في مقدمة الدول على مختلف الأصعدة، فحازت الريادة في العديد من المجالات، وفرضت حضورها بقوة في المحافل العالمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تشهد المملكة تحولًا كبيرًا نحو المستقبل من خلال رؤية 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة العالمية.
من واجب كل أب وأم أن يغرسوا في قلوب أبنائهم حب الوطن والانتماء له. فالأطفال الذين يكبرون على هذه القيم سيصبحون مواطنين صالحين يساهمون في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته.
إن المملكة العربية السعودية، بما تنعم به من أمن ورخاء واستقرار، تمثل نموذجًا فريدًا يستحق الحفاظ عليه. هذا النموذج يتحقق من خلال تلاحم القيادة مع الشعب، والثقة المتبادلة بينهم.
تعتبر المملكة واحة للأمن والسلام، حيث ينعم المواطنون والمقيمون فيها بالطمأنينة والرخاء. هذه النعمة العظيمة هي ثمرة لعلاقة مميزة بين القيادة والشعب، حيث تسود الرحمة والألفة والثقة المتبادلة.
تأتي ذكرى اليوم الوطني هذا العام لتعيد تأكيد وحدتنا وتعزز عزمنا على دعم رؤية 2030، التي يقودها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمثل هذه الرؤية الطموحة خارطة طريق لمستقبل مشرق، حيث تسعى المملكة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا، ولتحقيق هذه الرؤية، يتطلب الأمر التزامًا من كل مواطن سعودي وعملًا دؤوبًا من أجل تحقيق الخير والتقدم والرخاء لوطننا الغالي.
ندعو الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وجنودنا البواسل، وأن يظل وطننا العزيز فوق هام السحب، متقدمًا ومتطورًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
دام عزك يا وطن.

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