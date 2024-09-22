Monday, 23 September 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيدنا الوطني 94 - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني السعودي في ميلاده الرابع والتسعين .. ميلاد الملحمة الكبرى ملحمة القائد المجدد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء المخلصين تلك الملحمة الفاصلة والتي وطّأت لهذه البلاد أمنها وأمانها بعد سنوات طويلة من الشتات والتشرذم والتناحر فكان الكيان الذي سما بكل جزء في هذا الوطن العظيم المترامي الأطراف شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً تحت لواء " المملكة العربية السعودية " ، وذلك في يوم 17 جمادى الأولى 1351هـ بعدما صدر مرسوم ملكي بذلك ، واختار الملك عبدالعزيز - رحمه الله - يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام البلاد ؛ لتبدأ معها الملكة العربية السعودية مرحلة الدولة السعودية الثالثة والتي هي في الأساس امتداد للدولة السعودية الأولى والثانية . وأنت تتأمل تاريخ هذا الوطن الكبير ستدرك حتماً إنك أمام كيان استثنائي موغل في التاريخ والحضارة والثقافة والفكر الإنساني ؛ فقد تأسس هذا الوطن منذ الدولة السعودية الأولى على الشريعة الإسلامية الحقّة دستوراً ومذهباً ، وحمل أمرائه وملوكه هذه الأمانة الثقيلة في سبيل بناء الإنسان في وطن الرخاء والنماء ، وطن الأصالة والانتماء ، وطن المقدسات والحضارات الإنسانية الخالدة . وأنت تقلّب صفحات التاريخ ستجد نفسك في ملحمة النصــر وكأنّك للتو تسمع منادياً للخير : الملك لله ثم لعبد العزيز .. الملك لله ثم لعبد العزيز .. الملك لله ثم لعبد العزيز الملك عبد العزيز سيرة البطل الجسور المقدام الذي حمله طموحه وغايته البعيدة التي لم تكسرها أو تثنيها الخطوب ولا الظروف ولا الأحداث ؛ فقد كان لديه من الهمّة والقوة والإيمان بالله ما يهزم كل فلول الخصوم حتى تحقق له ما كان يؤمن به ؛ فقد استعادة ملك آبائه وأجداده ، ومن هذه اللحظة الفاصلة والحاسمة بدأ الملك الهُمام مرحلة جديدة للدولة السعودية الثالثة والتي تتكئ على أرث مجيد ومستقبل زاهر كان يرسم له ويهدف إليه ؛ فقد قام الملك عبد العزيز بعد توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية في تأسيس قواعد الملك التنظيمية والتي أرست قواعد الحكم ومهّدت الطريق للنجاحات السياسية والاقتصادية في كافة المجالات ؛ فقد تمّ تشكيل أول مجلس للشورى ، وتم تأسيس وزارة الخارجية في العام 1930 م ؛ لتكون أول وزارة يجري تأسيسها في المملكة العربية السعودية والحرص على كل الحرص على تأسيس وزارات أخرى ؛ اشتملت على وزارة الخارجية والتي تمّ تأسيسها في العام 1931 م ، ووزارة المالية والتي تم تأسيسها في العام 1932 م ، ووزارة الدفاع والتي أسست في العام 1946 م ، ووزارة المواصلات والتي أسست في العام 1952 م ، وتأسيس مجلس الوزراء في العام 1953 م ، وقد تحقق في عهد الملك عبد العزيز آل سعود إنجازات اقتصادية كبيرة ، وأسست لنهضة المملكة العربية السعودية ومنها :
جرى في عهده اكتشاف البترول في المملكة وكان ذلك في العام 1938 م ، وتم في نفس العام أيضًا تصدير أول دفعة من النفط إلى الخارج، وكان ذلك من ميناء رأس تنورة ، وساهمت الثروة النفطية التي اكتسبتها المملكة بفضل الله ثم بحنكة وحكمة الملك عبدالعزيز آل سعود في التمكين والتأسيس لعدة هيئات وأنظمة ، ومديريات كان لها الأثر الكبير في تطوير القطاع الإقتصادي في المملكة العربية السعودية، وقد شملت كلاً من نظام الصرف الصحي، والمحكمة التجارية، ومؤسسة النقد السعودي لسك وتوحيد العملات، ومديرية الزراعة ، وتمّ وضع نظام الغرفة التجارية الصناعية والتي كانت في كلٍ من مكة، وجدة، والشرقية .
وفي عيدنا الوطني الرابع والتسعين نشاهد المملكة العربية السعودية تنافس أعتى وأقوى دول العالم الخمس الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وهذا المنجز العظيم امتداد لفكر ورؤية قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وسار على نهجه ابناءه ملوك البلاد ، وما نعيشه الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده محمد بن سلمان الشاب الطموح من قفزات نوعية في شتى مجالات الحياة وفق ورؤية المملكة ( 2030 ) ، وما تحقق وما سيتحقق بإذن الله تعالى إلا دليلاً على إننا نحلم ونحقق فعلاً .
ومضة :
يقول الشاعر جاسم الصحيّح :
هُنا وطني؟! أَمْ فارسٌ في المدَى يعدو ؟!
إذا وَدَّعَ (الدهناءَ) تَحضُنُهُ (نَجدُ)
وإنْ أَكمَلَ الإِسراءَ عبرَ (تِـهامةٍ)
تَفَتَّحَ في وِرْدِ (الحِجازِ) لهُ الوَردُ
وإنْ هَبَّ تَلقاءَ (الـجَنوبِ)،
تَسَلَّحَتْ تضاريسُها حيثُ الـجِبالُ
لهُ جُندُ وإنْ مالَ نحوَ (الشَّرقِ)
فَاضَتْ تَحِيَّةٌ من البحرِ يُلقِيها على شَخْصِهِ، الـمَـدُّ

MENAFN22092024000089011017ID1108702177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث