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يوم نعتز ونفتخر به - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الأغر المشرق الوضاء (اليوم الوطني 94 ) في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام ، تخليداً لذكرى توحيد هذا الكيان الراسخ الأركان الشامخ البنيان .
في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ /1932م سجل التاريخ توحيد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه ، على مدى اثنين وثلاثين عاماً بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة مُلك أجداده وآبائه .
أضحت بلاد الحرمين الشريفين تضاهي مثيلاتها في العالم في الصف الأول، يُشار إليها بالبنان بتوفيق المولى عزوجل ثم بالعمل والجهد الدؤوب من قبل ملوك هذه البلاد رحم الله من لاقى وجه ربه منهم ، الملك المؤسس ، الملك سعود ، الملك فيصل ،الملك خالد ، الملك فهد ، الملك عبدالله ...طيب الله ثراهم .
وجاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رعاهم الله ليُكملوا ويعلوا البناء ..
ونحن الآن بفضل الله نسير ببلادنا وبهذه القيادة الحكيمه بخطى وثّابه الى الآفاق
حتى أضحينا نناطح الجوزاء بمشاريعنا وصروحنا العملاقة بفضل الله عزوجل وتوفيقه ....
وتستمر عجلة النماء ببلادنا وبهذه القيادة الحكيمه بخطى وثّابه الى الآفاق .سجلناحضور قوي في المنظومة العالمية وضمن منظومة العشرون ولنا صوت قوي ، دخلنا التقنية من أوسع الابواب ، الامن السيبراني.... يضيق المجال في سرد ماوصلنا اليه من تطور منقطع النظير في كثير من المجالات ،يقوم قادة بلاد الحرمين الشريفين على رعاية الحرمين الشريفين ، المشاعر المقدسة بتطويرها بالمشاريع العملاقة ، لتكون باذن الله جاهزة طوال العام ، خاصة شهر رمضان المبارك ، وأشهر الحج واستضافة المعتمرين طوال العام الذين يصلون إلى مليونين ونيف ،ناهيك ضيوف الرحمن ( الحجاج ) الذين يصل تعدادهم إلى اكثر من مليونين حاج ، يتم تقديم لهم كافة التسهيلات. لكي يؤدوا نسكهم في طماأنينة ويسر وسهولة .
الوطن ليس يوما، الوطن العمر والتاريخ والولد، الوطن مجد ونصر وشموخ يتحد، الوطن عطاء ووفاء
دروع جيش وأمن ورجال وهمم تتقد. مسيرة وتاريخ المؤسس سجله من ذهب، ملوكه أصالة ونسب
،أفعالهم كالشمس ظاهرة، شعارنا السلام لمن أراد السلام، ومن عادانا نارنا تلتهب. وطن سجله فخر تاريخ
يدوم.

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