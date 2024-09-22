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قصة وطن ورؤية قائد - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في 23 سبتمبر، يفيض قلب المملكة العربية السعودية بنبض الفخر والعزة، ويحتفل أبناء هذا الوطن الغالي باليوم الوطني الـ94، بمناسبة تتوهج فيها مشاعر الولاء والانتماء، وتزدان بذكريات المجد التليد الذي أسسه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة، الذين حملوا مشعل النهضة والعطاء. بدأت قصة هذا الوطن عندما وحد الملك المؤسس شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة بعد أن كانت مشتتة ومقسمة، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجًا للوحدة والتلاحم، وسارت بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.
واليوم، بعد 94 عامًا من التأسيس، تقف المملكة شامخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فإذا كان الملك عبد العزيز هو باني الوطن، فإن الأمير محمد بن سلمان هو قائد التحول وصانع المستقبل، فقد شهدت المملكة تحت قيادته تحولًا غير مسبوق على جميع الأصعدة، ففي عام 2016، أطلق الأمير رؤية المملكة 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق ازدهار شامل للشعب السعودي. وهذه الرؤية لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل دعوة للشعب السعودي للمشاركة في بناء مستقبل جديد للمملكة، ومنذ إطلاق الرؤية تحققت العديد من الإنجازات التي كانت تعد في السابق أحلامًا بعيدة المنال، فقد شهدنا تطورًا هائلًا في مجالات عديدة مثل التعليم، والصحة، والثقافة، والترفيه، إضافة إلى ذلك، أصبحت المملكة مركزًا للاستثمار والابتكار، مما جذب الشركات العالمية والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت القيادة السعودية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، قدرة هائلة على التعامل مع التحديات والصعوبات، وحاضرة في كل التفاصيل، ويعكس موقف الأمير محمد بن سلمان من تمكين الشباب والمرأة إيمانه العميق بقدرات المجتمع السعودي. فمكّنهم الشباب ودعمهم، وفتح الباب أمام جيل جديد من القادة والمبدعين ليشاركوا في بناء مستقبل المملكة، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والنهضة.
لم تكن رحلة التحول سهلة، فالمملكة واجهت تحديات كثيرة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ولكن القيادة الوطنية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، استطاعت أن تحول هذه التحديات إلى فرص. فعلى سبيل المثال، عندما واجهت المملكة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط، كان الرد هو تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتوجيه الجهود نحو تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أن الإصلاحات الاجتماعية التي قادها الأمير محمد بن سلمان كانت جريئة وضرورية. فتحول المملكة إلى مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا كان خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين صورة المملكة عالميًا، وتلبية تطلعات الشعب السعودي، الذي يتطلع إلى حياة كريمة ومتقدمة.
في اليوم الوطني السعودي الـ94، نحتفل ليس فقط بذكرى تأسيس المملكة، بل نحتفل أيضًا بقيادة وطنية ملهمة تقودنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وإن إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليست مجرد نقاط في تاريخ المملكة، بل هي علامات فارقة تُسجل في تاريخ الأمة، كل عام والمملكة العربية السعودية في تقدم وازدهار، وكل عام وقيادتها الرشيدة تحقق المزيد من النجاحات، وفي هذا اليوم العظيم، نرفع أكف الدعاء لله أن يحفظ قادتنا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يظل هذا الوطن الغالي شامخًا تحت راية التوحيد.

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