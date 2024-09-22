قصة وطن ورؤية قائد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
في 23 سبتمبر، يفيض قلب المملكة العربية السعودية بنبض الفخر والعزة، ويحتفل أبناء هذا الوطن الغالي باليوم الوطني الـ94، بمناسبة تتوهج فيها مشاعر الولاء والانتماء، وتزدان بذكريات المجد التليد الذي أسسه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة، الذين حملوا مشعل النهضة والعطاء. بدأت قصة هذا الوطن عندما وحد الملك المؤسس شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة بعد أن كانت مشتتة ومقسمة، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجًا للوحدة والتلاحم، وسارت بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.
واليوم، بعد 94 عامًا من التأسيس، تقف المملكة شامخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فإذا كان الملك عبد العزيز هو باني الوطن، فإن الأمير محمد بن سلمان هو قائد التحول وصانع المستقبل، فقد شهدت المملكة تحت قيادته تحولًا غير مسبوق على جميع الأصعدة، ففي عام 2016، أطلق الأمير رؤية المملكة 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق ازدهار شامل للشعب السعودي. وهذه الرؤية لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل دعوة للشعب السعودي للمشاركة في بناء مستقبل جديد للمملكة، ومنذ إطلاق الرؤية تحققت العديد من الإنجازات التي كانت تعد في السابق أحلامًا بعيدة المنال، فقد شهدنا تطورًا هائلًا في مجالات عديدة مثل التعليم، والصحة، والثقافة، والترفيه، إضافة إلى ذلك، أصبحت المملكة مركزًا للاستثمار والابتكار، مما جذب الشركات العالمية والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت القيادة السعودية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، قدرة هائلة على التعامل مع التحديات والصعوبات، وحاضرة في كل التفاصيل، ويعكس موقف الأمير محمد بن سلمان من تمكين الشباب والمرأة إيمانه العميق بقدرات المجتمع السعودي. فمكّنهم الشباب ودعمهم، وفتح الباب أمام جيل جديد من القادة والمبدعين ليشاركوا في بناء مستقبل المملكة، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والنهضة.
لم تكن رحلة التحول سهلة، فالمملكة واجهت تحديات كثيرة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ولكن القيادة الوطنية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، استطاعت أن تحول هذه التحديات إلى فرص. فعلى سبيل المثال، عندما واجهت المملكة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط، كان الرد هو تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتوجيه الجهود نحو تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أن الإصلاحات الاجتماعية التي قادها الأمير محمد بن سلمان كانت جريئة وضرورية. فتحول المملكة إلى مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا كان خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين صورة المملكة عالميًا، وتلبية تطلعات الشعب السعودي، الذي يتطلع إلى حياة كريمة ومتقدمة.
في اليوم الوطني السعودي الـ94، نحتفل ليس فقط بذكرى تأسيس المملكة، بل نحتفل أيضًا بقيادة وطنية ملهمة تقودنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وإن إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليست مجرد نقاط في تاريخ المملكة، بل هي علامات فارقة تُسجل في تاريخ الأمة، كل عام والمملكة العربية السعودية في تقدم وازدهار، وكل عام وقيادتها الرشيدة تحقق المزيد من النجاحات، وفي هذا اليوم العظيم، نرفع أكف الدعاء لله أن يحفظ قادتنا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يظل هذا الوطن الغالي شامخًا تحت راية التوحيد.
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