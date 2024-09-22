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هذا الوطن الشامخ المعطاء - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تعيش المملكة العربية السعودية ذكرى الاحتفال باليوم الوطني، بل ذكرى غالية على الشعب السعودي كافة الكبير والصغير، الرجال والنساء.ذكرى بطولة وتوحيد وطن خطط لها المؤسس والقائد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ثم وجهها بفكره وذكائه وعقله، وقادها بسيفه، فاجتمعت حوله القلوب وتآلفت النفوس. متخذا من كتاب الله وسنة رسوله دستورا ومنهجا يفتخر أفراد المجتمع بما تشهده المملكة من نهضة تنموية ومشاريع طموحة ترجمت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تجاه توفير جميع مقومات العيش الكريم ورفاهية المواطن السعودي الذي أصبح يشعر بالاستقرار والأمن والأمان على تراب وطنه.أيها الشعب الكريم لا شك أن استعادة التاريخ أمر مطلوب ومحمود لما للمؤسس ورجاله من حق في عنق كل واحد منا، إذ كل ما نستمتع به اليوم في هذا البلد المبارك هو ثمرة جهادهم وتضحياتهم أثناء مسيرتهم، وأن نسعى إلى استحضار تلك التضحيات كلما أشرقت شمس يوم وطني جديد. إن نعمة توحيد هذا الوطن التي يسرها الله على أيدي رجاله الأوفياء تحتاج إلى الشكر وتذكر جميل أفعال أولئك الرجال، ثم الشكر والعرفان للقائد والمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي أمضى حياته وعمره لتأسيس هذا الوطن الشامخ المعطاء، فأصبح وطنا ذا مسيرة خالدة ورسالة عظيمة سامية. كل عام والوطن في أمن وأمان.

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