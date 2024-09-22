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94 عامًا حافلة بالإنجازات - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في هذا الوطن الشامخ نحتفل بذكرى عزيزة وغالية على نفوس أبناء هذا الوطن الغالي كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونساءهم الا وهي الذكرى الرابعة والتسعين. لتوحيد هذه البلاد الغالية والتي تصادف الاول من الميزان في كل عام وتوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر .
أربعة وتسعون عامًا حافلة بالإنجازات بهذه الأرض الطيبة، وهي الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الكيان الكبير على يد -المغفور له بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحت راية الإسلام (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله)، قد جمع قلوب وعقول أبناء هذه البلاد الغالية على كلمة الحق، وأصبحت هذه البلاد وحدة متكاملة تسير على منهج قويم مطبقة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف كما ورد في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومطبقة لسنة رسول هذه الأمة الصادق المصدوق محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. والملك عبدالعزيز -يرحمه الله- كان قائدا فذا محنكا له رؤية صائبة قد وضعت السعودية في الطريق الصحيح حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها.. هذا الملك الفذ -يرحمه الله- أدهش زواره بذكائه ومعرفته بالقضايا العالمية، وأثبت أنه رجل دولة مواكب للعصر، فهو شخص مهذب ومعتدل وذكي ومقدام وشجاع، وقد عزز قدراته العديدة إخلاصه العميق لله سبحانه وتعالى، وقد وضع البنية التحتية لبلاده أثناء حكمه، فطور التعليم والرعاية الصحية والزراعة واهتم بشبكة الطرق والاتصالات واهتم بالأمن -وهو الجانب الأهم- حتى أصبح الأمن في السعودية مضربا للأمثال في البلاد الأخرى، وقد نهج أبناؤه الملوك نفس نهجه، فنحمد الله عز وجل الذي هيأ لهذه البلاد حُكّامًا يخافون الله، ويحكمون بما أنزل، ويحكمون بالمشورة، ومجلس الشورى خير شاهد، حيث احتذوا قول الله سبحانه وتعالى: (وأمرهم شورى بينهم). لقد نهج أبناؤه نهجه- الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، و في هذا العهد الزاهر قد شهدت بلادنا الغالية التقدم والازدهار منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله - تتوالى المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحات بلادنا الشاسعة التي تعتبر شبه قارة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة وسياسات تصب في الصالح العام لبلادنا وأهلها وزائريها بصفة خاصة والأمتين العربية والإسلامية بصفة عامة، وعلى رأسها قضايا الأمة المصيرية قضية فلسطين المحتلة، وإرجاع الحق المغتصب لأهله وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وغيرها.
ويشد عضده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشخصية الفريدة، التي نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي كافة كباراً وصغاراً ورجالاً ونساءً، ونالت الاحترام عند العالمين العربي والإسلامي، وجميع قيادات العالم بصفة عامة، وتعد شخصيته من أهم الشخصيات المؤثرة عالمياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. صاحب الرؤية 2030، وهي التي رسمت خارطة التحول الاقتصادي في البلاد إلى مسيرة تنمية وتطور وازدهار. . وللمملكة العربية السعودية إسهامات عالمية بارزة تتناسب مع رسالتها في المجموعة الدولية سياسياً واقتصادياً في كافة المجالات إضافة إلى مركزها العربي والإسلامي المتميز الذي استقطب اهتمام واحترام أكثر من ألف مليون مسلم ولا زال.
كما يحظى قادة هذه البلاد منذ عهد والدهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه باحترام وتقدير شعوب العالم لما تنهض به المملكة من دور رائد على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وفي الختام نقول إلى الأمام يا بلاد العز والرفعة، وحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأدام علينا الأمن والأمان وجعل كيد الأعداء في نحورهم.

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