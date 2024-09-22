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استحضار تاريخ عريق وحضارة متجددة - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:10 PM
(MENAFN- Al Watan) في عام 1914م (1332هـ)، وقبل توحيد المملكة بعقدين، كانت المدينة المنورة تعاني من ظلام كبير، حيث كانت الحياة تكتنفها ملامح الظلم والفوضى تحت حكم الدولة العثمانية. فقد ارتكبت الدولة العديد من الجرائم الإنسانية والاجتماعية، أبرزها التهجير القسري لأهالي المدينة في حادثة "سفر برلك" المأساوية، التي أشرف عليها فخري باشا. أمر هذا الأخير بتهجير السكان، ما أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الذي كان يربط بين أهل المدينة بمختلف أعراقهم، وتركهم في مناطق نائية وشتات قسري امتد من الشمال إلى إسطنبول، فيما عانى الكثير منهم في بلاد الشام والعراق.
جاءت الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، التي واجهت خلالها العديد من التحديات. لكن لم يتوقف عزمها عند حد، بل عملت على إعادة الأمن والرخاء، وتضميد الجراح، وتسهيل سبل الحج بعد سنوات من الفوضى التي عانى منها الحجيج.
اليوم، ونحن نحتفل باليوم الوطني، نستعيد عمق تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا العريقة، لنتفاخر بهويتنا وتراثنا الأصيل الذي ورثناه عن أجدادنا. إن يوم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز (رحمه الله) كان بمثابة غرس عميق في نفوسنا، وقد أتى هذا الغرس بثماره ليثمر لنا وطنًا عظيمًا نعتز به. ومن دون أدنى شك، فإن فهم ماضينا سيظل منارة ترشدنا لبناء مستقبل أفضل، خاصة تحت ظل رؤية 2030، التي تحقق إنجازاتها بشكل متسارع. هذه الرؤية تعكس إيمان الشعب وثقته في قائدها، مما مكننا من المنافسة مع الدول المتقدمة، بل وتجاوزناها في مجالات عدة. ولا زال أمامنا الكثير لتحقيق المجد والاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار.

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