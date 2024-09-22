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السعودية مملكة الاقتصاد والازدهار - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني السعودي الـ94 هو مناسبة وطنية غالية على كل سعودي، حيث نسترجع فيها ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وها نحن نحتفي بالتقدم والإنجازات التي حققتها بلادنا العزيزة على مر العقود ومع اقتراب المملكة من تحقيق أهداف رؤية 2030 أصبحت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي تسعى نحو تحقيق مستقبل مشرق، حيث نلمس نتائج المشاريع الجبارة التي تنفذ بوتيرة أسرع من المتوقع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وسدد خطاه شهدت المملكة نقلة نوعية في جميع المجالات كان من أبرز هذه المشاريع الضخمة مشروع نيوم الذي يعد واحدًا من أكبر وأهم المشاريع العالمية في الابتكار والتطوير المستدام إلى جانب مشروع القدية الذي سيكون واجهة ترفيهية ورياضية عالمية، كما تم التركيز على الطاقة المتجددة من خلال مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية الأكبر في العالم ، ما يعزز من مكانة المملكة كقوة رئيسية في مجال الطاقة النظيفة. فلقد تجاوزت المملكة العربية السعودية العديد من مستهدفات الرؤية قبل الموعد المحدد وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والعمل المتواصل والدعم المستمر من القيادة الحكيمة ايدها الله، فالاقتصاد أصبح أكثر تنوعًا واستدامة، كما تم تعزيز القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب وتمكين الشباب والمرأة بشكل غير مسبوق.
اما التطور التكنولوجي فقد شهدت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا وأصبحت اليوم تحتل مكانة ريادية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، و تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ، ما يعكس التزام المملكة بأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، إضافةً إلى ذلك تم تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث أصبحت العديد من الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيًا ، ما يساهم في تحسين جودة الحياة وتسريع الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ولا نغفل قوة المملكة ومكانتها العالمية على الصعيد العالمي تواصل المملكة تعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، وأثبتت المملكة قدرتها على قيادة الملفات الدولية الكبرى، كما تعززت شراكاتها مع دول العالم في مختلف المجالات، كما تواصل المملكة في دبلوماسيتها بالدور الرئيسي في حل الأزمات الإقليمية والدولية من خلال دبلوماسيتها المؤثرة وجهودها الإنسانية.
ولا ننسى تميز وتقدم الجامعات السعودية في مراكز متقدمة عالميًا، ولعل من أبرز الإنجازات في عام 2024 هو تقدم عدد من الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست، وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جازان وغيرها من الجامعات التي احتلت مراكز متقدمة في تصنيفات الجامعات العالمية، ما يعكس التفوق الأكاديمي والبحثي الذي حققته المملكة في هذا المجال. هذا التقدم هو نتيجة للاستثمار في التعليم العالي وتحسين البنية التحتية الأكاديمية بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتطوير البحث العلمي.
ختامًا في هذا اليوم الوطني نرفع أكف الدعاء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - على ما يقدمانه من جهود جبارة من أجل رفعة الوطن وازدهاره، كما نتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة وكل مواطن سعودي يساهم في بناء هذا الوطن العظيم. حفظ الله المملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها، وجعل أيامنا القادمة متميزة ومليئة بالإنجازات والنجاحات.

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