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نحلم ونحقق - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:10 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل المجد تتجلى المسارعة لتختم العلياء بالنصر والتمكين فنسارع للمجد والعلياء، ولا يكون مطلب المجد إلا لرب العالمين، مجدي لخالق السماء هكذا الدستور وهذي هي الشريعة المبنية على الكتاب والسنة، أرض الرسالة ومهبط الوحي ترفع بها الرايات الخضراء تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله تنبثق أسمى معاني الإيمان والإخلاص.
تحت كنف قيادتنا الرشيدة ومقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان قائد الإنجازات وصاحب الرؤية الملهمة نحلم ونحقق، تسبق الأقوال الأفعال، فحينما يرفرف الخفاق الأخضر تتمخض السيادة والريادة في وجهة لا تقبل إلا القمة، هذه هي المملكة العربية السعودية شامخة بقيادتها وأبناء هذه الأرض المباركة.
اليوم الوطني فرصتنا لنطلق عنان الكلمة لتصدح بما نكنه في قلوبنا من حب، وولاء، وفخر، وانتماء واعتزاز، بما نملكه في مملكة الإنسانية من أواصر العطاء تجاه وطن اكتنز سواعد رجاله الأوفياء، رافعين خفاقه الأخضر، حاملين نوره المسطر، مرديين الله أكبر، لموطن هو فخر المسلمين.
تتزين السماء بالأعلام الخضراء بين مسارات الطائرات النفاثة في عروض جوية تخفق بالراية الخضراء وفي أرض السلام المشعة باللون الأخضر، تأتي الاحتفالات من أبناء الوطن وإخواننا الذين يشاركونا أفراحنا من كافة الأجناس والأقطاب لنحمل انتصاراتنا ونفخر بمنجزاتنا.
على جميع الأصعدة التقنية، والاقتصادية، والفنية، والاجتماعية، سوف تجد العلامات الفارقة ومقالي لا يتسع لعنونة إنجازات الوطن، بل يتسع للتعبير عن مدى الاحتفاء بهذا الوطن ولا يقوى على وصف السعادة الغامرة لهذا اليوم العظيم، وطني الحبيب وهل أحب سواه.
هنيئاً لنا بما تحمله هذه الأرض المباركة من أمن وأمان تصدر وتزعم، ومن خيرات زاخرة وعامرة في وطن نحسد عليه وكل ذي نعمة محسود، فالحمدالله أولا وآخرا ومن قبل ومن بعد.

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