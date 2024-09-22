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دولة قوية تأثيرها عظيم على المستويين الإقليمي والدولي - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني الرابع والتسعين لقيام المملكة العربية السعودية. إن هذا التقليد موجود في كل دول العالم صغيرة كانت أو كبيرة، لأن اليوم الوطني لأي دولة ولأي شعب له معاني كثيرة سامية وأهداف نبيلة وعظيمة، ولعل من المفيد في هذا المقال أن نشير إلى المعاني السامية والنبيلة والأهداف الوطنية المرجوة للاحتفال باليوم الوطني وفي الحالة السعودية فإن من تلك المعاني والأهداف النبيلة التأكيد على استمرار انصهار المجتمع السعودي في بوتقة الهوية الوطنية الواحدة الجامعة وتعميق انتماء الشعب السعودي لتاريخه وأرضه وبني جنسه في العرق والعقيدة.
إن تحقيق ذلك الهدف يرفعه ليكون هدفاً نبيلاً لأنه يؤدي في النهاية إلى خدمة المجتمع وأمنه واستقراره وبالتالي إلى تطوره وازدهاره ورخائه. أما معاني الاحتفال باليوم الوطني في مجتمعنا السعودي فهي كثيرة جداً ومنها إدخال الفرح والبهجة والسرور إلى شرائح المجتمع كترجمة حقيقية لما يعيشه هذا المجتمع من أمن واستقرار ورخاء وازدهار، إضافة إلى إرسال رسائل قوية – للأعداء- من كافة شرائح الشعب السعودي المحتفي بيومه الوطني الرابع والتسعين بأن احتفاله بأيامه الوطنية يعني الاصطفاف وراء قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لرد كيد الخونة والمتآمرين الحاقدين وأذنابهم للمحافظة على استقلال بلادنا السعودية والتمسك بتنفيذ خططها التنموية وزمام حريتها وسيادتها الوطنية التي اكتسبتها بعد صراع الملك عبدالعزيز رحمه الله ومن جاء بعده من أبنائه الملوك وأنجالهم وشعبهم، ذلك الصراع والنضال الذي اتخذ أشكالا متعددة مع قوى الشر الطامعة في أرضنا السعودية وخيراتها ، تلك القوى المعادية الراغبة في التسيد على الجزيرة العربية وشعوبها، والمعروفة بأنها قوى استعمارية خارجيه وعملاؤها في الداخل، ولهذا فإن احتفال السعوديين باليوم الوطني الرابع والتسعين يعني التأكيد على وحدة الأرض والإنسان التي أوجدها الملك عبدالعزيز- رحمه الله - بفتوحاته التي كان هدفها إيجاد دولة وطنية مستقلة ذات سيادة ومعترف بها دولياً، لها علمها الوطني الخاص الذي يحمل شعار راية التوحيد وسياساتها الذاتية في كل المجالات، لتصطف بين دول العالم كدولة حديثة وعضوا في هيئة الأمم المتحدة لها مكان تحت الشمس وفوق الأرض. لقد حقق رحمه الله هذا الهدف الإستراتيجي النبيل، وحتى لا تكون الدولة السعودية في مهب الريح فقد وضع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل أهدافاً وأسساً ومبادئ وقيماً لدولته الفتية ومن أهدافها الإستراتيجية توحيد تلك القبائل المتناحرة التي تتميز بحروب السلب والنهب ويسيطر عليها الجهل والفقر والمرض والخوف لتشكل شعباً عظيماً له ارتباط بماضي أجداده من الصحابة والتابعين وله دستور من القرآن والسنة ومبادئ وقيم تعتمد على الإسلام وله أسس مرتكزها الدفاع عن الدين والحق وتجذير العدالة والمساواة بين الناس وإسقاط الطبقية والنعرات القبلية الجاهلية التي وصفها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأنها (قبلية نتنة) ، والقضاء على التفاخر بما ليس فخراً بل مسبة وعارا وبلاء.
وعندما توفي الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- جاء أبناؤه من بعده بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله -رحمهم الله جميعاً- وحالياً الملك سلمان أطال الله في عمره وعمر سمو ولي عهده، فحملوا الأمانة وأكملوا الرسالة وأنجحوا المسيرة فبنوا دولة قوية على أسس علمية لها تأثير عظيم وقوي في جميع المجالات وخاصة السياسي والاقتصادي وعلى المستويين الإقليمي والدولي ودخلت بقوتها الاقتصادية نادي أقوى عشرين دولة في الاقتصاد على المستوى العالمي والتي يطلق عليها مسمى (G20)، ولأن بلاد الحرمين عمود الارتكاز للعالم العربي والعالم الإسلامي، ولأن الله جعل الحرمين الشريفين اللذين يحويان الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة وقبر الرسول محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة فإن أتباع الشيطان الذين تعهد جدهم إبليس أمام الله بإغوائهم في كافة أنحاء المعمورة، يحاولون النيل من السعودية بكل الطرق والوسائل، فنراهم يهاجمون دينها الإسلامي ومجتمعها المحافظ النقي وثقافتها وعاداتها وتقاليدها المجتمعة في حضارتها وتراثها، لكنهم، بفصل الله، فشلوا في الماضي ويفشلون في الحاضر وسيفشلون في المستقبل، والتاريخ شاهد على ذلك لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

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