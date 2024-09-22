Monday, 23 September 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة وطن وحكمة ملوك - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم عظيم في تاريخ الأمة، يحتفل فيه الشعب السعودي بذكرى توحيد هذا الوطن العظيم على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.
إنه يوم يجسد الوحدة والفخر الوطني، ويعكس مسيرة التقدم والازدهار التي شهدتها المملكة على مدى عقود. يعد اليوم الوطني السعودي فرصة للاحتفال بالهوية الوطنية وإحياء القيم الأصيلة التي قامت عليها المملكة. فمنذ تأسيسها، ارتكزت المملكة على مبادئ الإسلام السمحة، وعلى التراث العربي الأصيل، مما شكل أساساً متيناً لبناء دولة حديثة تحافظ على أصالتها وتواكب التطور العالمي.
لقد كان لملوك المملكة العربية السعودية وما زال دور بارز في بناء هذا الوطن العظيم وتطويره وتقدمه. فمنذ تأسيس المملكة، حمل كل ملك على عاتقه مسؤولية النهوض بالبلاد وتحقيق الرفاهية لشعبها. فلقد كان لمؤسس المملكه الملك عبدالعزيز ال سعود ومن تبعه من الملوك والأحفاد إرثًا من الأقوال الحكيمة التي تعكس رؤيتهم وحبهم للوطن وشعبه.
إحدى الحكم العظيمة التي تحمل دلالات عميقة، وتؤكد على أهمية الوحدة والتماسك في بناء الأمة، وتربط بين الإيمان بالله والوحدة الوطنية، هي قول الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -: "أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين". أما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد قال: "المواطن السعودي في المرتبة الأولى". هذه الكلمات تعكس اهتمام القيادة برفاهية المواطن وجعله محور التنمية. هذه الحكمة تبرز أهمية المواطن في عملية التنمية والبناء، وتؤكد على دور كل فرد في نهضة الوطن. أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، له قول مشهور: "السعودية ستكون من أفضل خمس دول في العالم". هذه الكلمات تعبر عن الطموح الكبير والرؤية المستقبلية للمملكة. إن هذه الأقوال المأثورة تشكل نبراسًا يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا. فهي تحمل في طياتها قيم الوحدة، والعزة، والتقدم، والاعتزاز بالهوية الإسلامية والعربية. كما أنها تؤكد على أهمية المواطن ودوره في بناء الوطن وتطوره.في هذا اليوم الوطني، يستذكر السعوديون هذه الكلمات الحكيمة، ويستلهمون منها العزم والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتطور. إن احتفال المملكة بيومها الوطني هو احتفاء بالإنجازات العظيمه وتجديد للعزم على مواصلة مسيرة التنمية والتطور. فلقد شهدت المملكة تحولات كبرى في مختلف المجالات. فعلى الصعيد الاقتصادي، تحولت من دولة تعتمد بشكل أساسي على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع يسعى لتحقيق رؤية طموحة تتمثل في رؤية 2030. هذه الرؤية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة كالسياحة والتقنية والصناعات المتقدمة.أما في مجال التعليم، فلقد حققت المملكة قفزات نوعية، حيث انتشرت المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد، وأصبح التعليم متاحاً للجميع. كما أولت المملكة اهتماماً خاصاً بالابتعاث الخارجي، مما أسهم في تكوين جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات.على الصعيد الاجتماعي، شهدت المملكة تطورات مهمة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة. فقد أصبحت المرأة السعودية تشغل مناصب قيادية في مختلف القطاعات، وتساهم بشكل فعال في عملية التنمية الشاملة. في مجال البنية التحتية، تفخر المملكة بشبكة متطورة من الطرق والمطارات والموانئ، إضافة إلى مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تمثل نموذجاً للمدن الذكية والمستدامة.على الصعيد الدولي، تبوأت المملكة مكانة مرموقة كعضو فاعل في المجتمع الدولي. فهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أنها عضو في مجموعة العشرين، ما يعكس ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي.
في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تتطلع المملكة إلى مستقبل واعد. فرؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي مشروع وطني شامل يهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
إن اليوم الوطني السعودي هو تجسيد لقصة نجاح وطن استطاع في فترة وجيزة أن يحقق نهضة شاملة، محافظاً على قيمه وهويته. إنه يوم للفخر بالماضي والحاضر، واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً.في هذا اليوم السعيد، يتجدد العهد على مواصلة البناء والعطاء، والعمل بكل جد وإخلاص لرفعة الوطن وعزته. فكل مواطن سعودي هو جندي في معركة التنمية، وكل فرد له دور في صناعة مستقبل المملكة المشرق.
حفظ الله المملكة العربية السعودية، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وحقق لها المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل قيادتها الرشيدة. وكل عام والوطن الغالي بألف خير.

MENAFN22092024000089011017ID1108702168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث