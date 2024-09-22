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يوم للتاريخ - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:09 PM
(MENAFN- Al Watan) إن التاريخ سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام فهو يوم خالد في ذاكرة المواطن السعودي؛ لأنه يوم مناسبة عزيزة تتكرر كل عام, يوم توحدت فيه أقاليم هذه البلاد وقلوب أهلها على يد القائد الباني و الوالد الحاني الملك عبد العزيز - رحمه الله - ورجاله الخلص الأوفياء الذين سهروا الليالي ذوات العدد من أجل قيام هذا الصرح العملاق .
94 عام ونحن لا نخشى سوى خالقنا ، 94 عام ونحن لانخشى الحروب والمحن والكوارث والأحزاب , 94 عام ونحن في حياة رغيدة و سعادة على أرض سعيدة تحت ظل حكومتنا الرشيدة الحكيمة.
وقد كان هذا التوحيد تجربة متميزة للمجتمع الدولي، وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم والشعوب، وفي الاحتفاء بهذه المناسبة إبراز لذلك النهج الذي تبنته المملكة في سياستها الداخلية القائمة على مبادئ الإسلام الحنيف، وكذا في علاقاتها الدولية المستمدة من تراثها الخالد. وحضارتها العملاقة واحترام مبادئ حقوق الإنسان في أسمى معانيها، كما أنها فرصة ثمينة لغرس معاني الوفاء في نفوس النشء لأولئك الرجال العظام
الذين أشادوا هذا البناء، وصنعوا هذا المجد التليد لهذه الأمة التي كانت لا تعرف سوى الحرب والفرقة والخصام فيشعر النشء من أبنائنا حينها بالفخر والعزةووالإباء، ونغرس في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني والأهداف التي قامت عليها هذه البلاد - حفظها الله ورعاها - منذ أن أرسى قواعد بنائها الملك عبد العزيز رحمه الله, ونعمق في روح شباب اليوم معاني الحس الوطني, والانتماء إلى هذه الأمة العظيمة حتى يستمر ذلك العطاء .
ومن خلال هذه الذكرى نتابع مسيرة نهضة عملاقة انتظمت البلاد كافة، وأصبح يعيشها المواطن السعودي في كافة مجالات الحياة . نهضة مستمرة من لدن الوالد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله . وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي يرعى بحنكة وشفافية مسيرة برامج التحول الوطني, ومخرجات رؤية 2030 التي تمثل عملا دؤوباً مخلصاً لتحقيق هدف إستراتيجي ينقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى تنوع اقتصادي يشمل كافة الأنشطة المتاحة، وتركز الرؤية في مجملها على تعزيز الشخصية السعودية بناءً على منظومة من القيم ترتبط بإرث المملكة وعناصر وحدتها. ومبادئها الإسلامية الراسخة من خلال مجموعة من المبادرات التكاملية التي تستهدف تعميق الانتماء الوطني وتعزيز قيم التسامح والإيجابية.
واليوم الوطني يوم يرفع فيه كل مواطن سعودي رأسه شموخا وفخرا بما تحقق على أرض وطنه المعطاء من نهضة شاملة، ويدعو الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها, وأن يحفظ ولاة أمرها ، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.
ولكن ليعلم كل مواطن أن حب الوطن ليس في كلمات تقال . أو عبارات تسكب أو قصائد تنشد ، وإنما هو في عطاء غير محدود. وخدمة لأبناء الوطن وبناته ودعاء دائم لولاة الأمر بالعز والتمكين.
كل عام والمملكة بخير وعزة وشموخ وأنفة ، كل عام وللمملكة راية عالية خفاقة تتقدم وتعانق حدودها عنان السماء.

MENAFN22092024000089011017ID1108702167

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