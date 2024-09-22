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94عاماً .. حب وولاء يا وطني

9/22/2024 11:48:01 PM
(MENAFN- Al Watan) حالة من الشتات والانقسام ، قبائل متناحرة متفرقة ،يسودها القتل والبطش والفساد ، بمساحة من الأرض ممتدة شاسعة ، لا أثر لحياة آمنة هانئة ، أمنها في سبات بلا سلام ، تتلوها معارك وانتصارات ، قيض الله لها فارساً ملهماً شجاعاً أيقض التاريخ من سباته ، وأدهش العالم بحنكته وشجاعته ، فوحد أجزاءها ولملم شتاتها؛ لتشرق بعدها شمس الحضارة ماحيةً غياهب الجهلِ والظلام ، فيكون الوطن العظيم بالملك الباسل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .
إن احتفالنا بيوم الوطن هذا العام احتفال فريد يكمن في مشاركة الوطن – إلى جانب احتفالنا بيومه المجيد – احتفاءً بقيادتنا الرشيدة ، وكأنه يقول ناطقاً : من حقكم الاحتفال بي كوطنٍ عظيمٍ ، ومن حقي أن أحتفي بهذه القيادة العظيمة ، التي أولتني العناية والاهتمام منذ وحدني الباسل الهمام الإمام المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ...أربعة وتسعون عاماً وأنا أنعم بالأمن والرخاء ، والإنجازات والعطاء ، بعد معارك بطولية فدائية خاضها الملك المؤسس ، ومعه أبطال فدائيون من أبناء شعبه المخلصين تحت راية التوحيد ، لتكون المملكة العربية السعودية دولة العدل والإسلام ، والتسامح والسلام ...
يوم الوطن ذكرى خالدة تطل علينا كل عام نحتفل بها ؛ توحيداً ومسيرةً وإنجازاً ، فخراً واعتزازاً وانتماءً و" من أهم شواهدها التاريخية ذلك القائد الفذ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود "
وسمٌ على ساعدي نقشٌ على بدني وفي الفؤاد وفي العيني يا وطني
شمساً حملتك فوق الرأس فانسكبت مساحة ثرة الأضواء تغمرني
في هذا اليوم من كل عام تزداد وحدتنا ، وتتوحد مشاعرنا نحن السعوديين؛ تأكيداً لحب وطنٍ عظيمٍ وقيادة لا مثيل لها ، ودولة تصدح بقول الحق والعدل والسلام ، بوجود خير شاهدين هما الحرمان الشريفان ، فيستمر الخفاق أخضر، مرفرفاً في سماء الوطن ، ورؤية تنير الكون ، نرسم خلالها كل ما يحقق لوطننا العزيز الرفعة والتقدم والازدهار، فتعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العبقة ، في صورة من الحب والبهجة والتلاحم ، التي يتفرد بها السعوديون ، حب لم تفرضه قوة أو نظام ، بل حب متأصل ، يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد ، معتزين بهذا الوطن والانتماء .
قبلت فيك الثرى حباً وفوق فمي من اسمرارا لثرى دفءٌ تملكني
قصيدتي أنت منذ البدء لحنها أجدادي الشم فانثالت إلى أذني
في هذا اليوم - المتوج بإنجازات وطن شامخ ، ليس له نظيرٌ، أو مثيل ، بقيادة يفخر بها التاريخ على مر العصور والسنين ، يلتف حولها
شعب مخلص أمين - نعيش أجواءً يفوح أريجها بذكرى محفورة بذاكرة التاريخ ، نعتز فيه " بعقيدتنا وقادتنا، وهويتنا وقيمنا ،ومنجزاتنا ".
أربعة وتسعون عاماً، يشع سناها بإنجازات الخير، والبناء شملت كل نواحي الحياة ، برؤية صائبة لأصحاب العزم ، والهمم والتحديات ، شواهد ناطقة ،ونقلة تسابقت فيها خطى الزمان ؛ لتحقيق حلم وطني العظيم ، فتستمر مسيرة الخير والنماء إلى عهد زاهر مشرق ، بقيادة الملك الأمام سلمان ، وساعده محمد الهمام ذو الرؤية الطموحة، راسماً خلالها مستقبلاً يليق بمكانتك أيها الوطن ، فدمت عشقاً ،وحباً ، وأمناً و" للمجد والعلياء فخر المسلمين " .
يا موطني إنني أهواك في ولهٍ يا نكهة ً حلوة تنساب في بدني
أقسمت بالله لن أنساك يا حلمي فإن سلوتك هيئ لي إذن كفني

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