Monday, 23 September 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنية تحتية تكنولوحية متكاملة

9/22/2024 11:48:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجلى لنا العديد من مظاهر النعم التي أنعم الله بها على وطننا الغالي، حيث نشهد تطورًا حضاريًا مستمرًا في شتى المجالات. هذا التطور لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة عقود من العمل الجاد والاستقرار الأمني والسياسي الذي عزز مسيرة التنمية والتقدم في جميع القطاعات، بدءًا من التعليم والصحة وصولًا إلى الكهرباء والاتصالات والمجالات الرياضية.وأحد المظاهر المتجلية هو المثلث الذهبي لتحقيق النهضة ففي أي دولة يعتمد على ثلاث ركائز: العلم، التكنولوجيا، والمجتمع. وهذا حقا ما نراه اليوم في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وهي رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة، مدعوم بالتكنولوجيا، لتقديم نماذج مبتكرة للعالم العربي والإسلامي.
مشاريع تمثل دعوات طموحة إلى توطين التكنولوجيا وتطويرها، مع وضع السعودية في مكانة رائدة عالميًا في هذا المجال. إن تطوير التعليم والتكنولوجيا يحتاج إلى تكامل فعلي بين العلم والتربية، كما يحتاج إلى استثمار فعلي في البحث العلمي وتشجيع الإبداع، والسعي الحثيث للحاق بمستجدات العلم والمعرفة الحديثة. كالذي في الدول المتقدمة إذ تتعامل مع علوم النانو والتكنولوجيا الحيوية والاستنساخ البشري، وتخفيف التمسك بالعلوم التقليدية دون الأخذ بعين الاعتبار ما يحدث من ثورة علمية وتقنية في العالم. كما أن التخصص بات ضروريًا في هذا العصر، فلا يمكن أن نحقق نجاحًا من دون التركيز والابتكار في مجالات محددة.
في الختام، نحتفل بهذا اليوم جميعا في دولتنا التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية المتكاملة، وبمحاولات جادة لتوطين التكنولوجيا. هذا اليوم الوطني هو مناسبة للتأكيد على أن العلم والتعليم هما حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة.

MENAFN22092024000089011017ID1108702163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث