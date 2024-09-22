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السعودية تقود الابتكار الرقمي والتميز في الذكاء الاصطناعي

9/22/2024 11:48:01 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم الوطني السعودي الـ94، نحتفل بوطننا العظيم الذي يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يعتمد على التحول الرقمي والتطور التكنولوجي. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والتي وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة تقنيًا خلال فترة قصيرة.
في غضون سنوات قليلة، استطاعت المملكة أن تبني بنية تحتية رقمية تُضاهي أفضل الدول عالميًا، محققة قفزات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات. نحن نتحدث هنا عن إنجازات ملموسة غيرت حياتنا اليومية وسهلت وصولنا إلى الخدمات الحكومية بطرق لم تكن متاحة من قبل، منصات مثل "أبشر" و"توكلنا" أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، تقدم لنا حلولًا رقمية مبتكرة تسهل التعاملات وتحسن جودة الحياة.
اليوم، المملكة ليست فقط نموذجًا يحتذى به في التحول الرقمي على المستوى المحلي، بل تنافس أيضًا على الساحة الدولية. إن حصول المملكة على المركز الأول عربياً والـ14 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي يؤكد أنها في طليعة الدول الساعية للريادة العالمية. ولم يكن هذا الإنجاز الوحيد، فقد
حصلت المملكة أيضًا على المركز الأول عالميًا في مؤشر البيانات المفتوحة الصادر عن الأمم المتحدة،
والمركز الرابع عالميًا في الخدمات الرقمية، مما يعكس مدى التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي متطور.
أحد أبرز المعالم على هذا الطريق هو القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي استضافتها الرياض هذا الشهر. هذه القمة كانت شاهدًا على التزام المملكة بتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في مجالات التقنيات الحديثة. وقد شهدت القمة توقيع أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركاء دوليين، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وليس هذا فحسب، بل أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قامت بخطوة نوعية بإطلاق "منصة حوكمة البيانات الوطنية"، التي تهدف إلى تعزيز سيادة البيانات الوطنية وحماية خصوصية الأفراد. هذه المنصة تمثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، يعتمد على البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير الاقتصاد والخدمات.
في الوقت نفسه، قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، محققة المرتبة الرابعة عالميًا، بينما حازت العاصمة الرياض على المركز الثالث عالميًا في تقديم الخدمات الرقمية. هذه الإنجازات تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
كل هذه الجوائز والإنجازات تثبت أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة على الورق، بل هي واقع نعيشه يوميًا في كل جوانب حياتنا، وبفضل قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- وجهودها المستمرة، أصبحت المملكة تقود التحول التقني على مستوى العالم، وتضع أسسًا راسخة لمستقبل رقمي مشرق.
دامت السعودية شامخة.

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