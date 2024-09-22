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حصاد التمكين السعوديات يعتلين منصات الأمجاد

9/22/2024 11:48:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ((المرأة مصدر مهم لتطور أي مجتمع، ومن غير نساء ممكَّنَات يصعب إصلاح المجتمعات، وقد أثبتت المرأة عبر التاريخ دورها البارز والفعَّال في قيادة التغيير وصنع القرار))، هذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في رئاسة مجموعة العشرين عام 2020، حيث وضعت الحكومة الرشيدة كافة التسهيلات والفرص لرفع نسبة الموظفات في سوق العمل، ورفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40% بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17% إلى 35.3%، متجاوزة الهدف الذي حدّدته ((رؤية 2030)) عند 30%.
مرصد العمل
بلغت نسبة المواطنات الموظفات في سوق العمل 41% من إجمالي الموظفين ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز معدل مشاركة المواطنات في سوق العمل، مثل: مبادرات تمكين عمل المرأة وبرامج التدريب القيادية وغيرها، وشغلت المواطنات نسبة 18.2% من إجمالي المواطنين الموظفين في المناصب الإدارية ووظائف المهارات العالية في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة المواطنات في القطاع الصحي 59.7% من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع، وشكلت المواطنات في قطاع السياحة 41.3% من إجمالي الموظفين المواطنين.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم تمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتم إتاحة مجالات وفرص عديدة للمرأة للعمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة، واستحداث وظائف جديدة لأول مرة في مناصب قيادية في رئاسة شؤون الحرمين كمساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ومساعدات في مختلف التخصصات التطويري.
وتم زيادة فرص دخل المواطنات تطويرًا لمهاراتهن وخبراتهن في العديد من مجالات الأعمال وإتاحة فرص وظيفية لهن، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجًا لإصدار وثائق العمل الحر لتمكين المرأة من الدخول في مجال العمل الحر وتوسع فيه.
المجال التقني
حققت المملكة، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إنجازًا بحصولها على المركز الأول، وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.
وجاء هذا الإنجاز الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في القطاعات كافة، والإيمان بقدراتها، ودورها الفعال في تحقيق الأهداف والإنجازات بما يحقق رؤية المملكة 2030، كما جاءت هذه الجائزة نظير جهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة بعد تحقيق قفزة نوعية، حيث حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023، وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون.
التحول الرقمي
انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وسعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة في تمكين المرأة، وبما يحقق الأهداف المنشودة في إطار رؤية 2030، تعمل هيئة الحكومة الرقمية على الأخذ في الحسبان الجوانب المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري وتمكين المرأة، حيث ساهمت في نشر المعرفة الرقمية لدى المرأة وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ورفع الوعي حول الفرص المتاحة لها في القطاع الرقمي، كما سعت إلى تذليل الصعوبات أمام رياديي ورائدات الأعمال بعقد جلسات تسهم إلى تمكينهم على الابتكار وإطلاق مشاريعهن التقنية، إذ ساهمت المملكة في رفع نسبة مشاركة المرأة في الاتصالات وتقنية المعلومات من 7% في 2017 لتصل اليوم إلى 25%، وهي نسبة أعلى من متوسط المعدل الأوروبي الذي يبلغ 17%، ما دفع الاتحاد الدولي للاتصالات لمنح المملكة الجائزة العالمية لتمكين المرأة المقدمة من (ITU).
ودربت المملكة أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة في تخصصات نوعية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأسهمت السعودية في إيجاد 20 ألف وظيفة رقمية ونوعية للجنسين.
المرأة والفن
يعد المسرح السعودي من أهم أنواع الفنون التي تعكس ثقافة البلاد، وتنوعت إسهامات المرأة السعودية في المشاركة بشتى أنواع مجالات العمل، ومنها في المسرح، حيث بلغ عدد كاتبات المسرحيات 100 كاتبة، وعدد مخرجات المسرحيات 7 مخرجات، و15 ناقدة، وعدد الكتب المسرحية ((نصوص إبداعية)) 14 كتابًا، وعدد الكتب المسرحية ((دراسات نقدية)) 17 كتابًا.
القطاعات الأخرى
من المتوقع أنه سيتم زيادة وتيرة دخول المرأة إلى قطاعات جديدة مثل الصناعات والأعمال المرتبطة بالمناخ، في ظل المبادرات السعودية المعززة للحفاظ على البيئة، بينما زادت فرص العمل للإناث، مع زيادة معدلات النمو التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، وتحظى المرأة السعودية بحضور بارز في مجال الأعمال في المشروعات الكبيرة والصغيرة، في مجالات مثل الترفيه والسياحة والتعدين والصناعة، وكذلك الخدمات.
المرأة والسياحة
شهد قطاع السياحة إقبالا من النساء السعوديات في مجالات مختلفة، وعملت في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمنشآت السياحية، حيث بلغت نسبتهن 45% من العاملين في قطاع السياحة البالغ عددهم 925 ألف شخص، وحققت المرأة إنجازًا باهرًا في هذا المجال، وخلال 2023 استضافت المملكة أكثر من 100 مليون سائح، مما يمثل علامة فارقة في رحلتها لتصبح قوة سياحية عالمية، وتمكنت المملكة من تنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات الإستراتيجية التي دفعت قطاع السياحة إلى آفاق جديدة، ومع زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية في 2023، من المتوقع أن تتجاوز مساهمة السياحة في إجمالي القيمة المضافة غير النفطية 7%، حيث أظهر قطاع السياحة في المملكة مرونة ملحوظة، ووصل الإنفاق الداخلي إلى أكثر من 37 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وزيادة كبيرة في شغالات الفنادق في جميع أنحاء المملكة، مما أتاح عددًا من الوظائف لسعوديات بقطاع السياحة واستقطاب الكوادر وتدريبهن، ومن ثم التوظيف في القطاعات السياحية، وأصبحت السعوديات يعملن في مجال السياحة في كافة مجالاتها، حيث يقمن في تنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، وبرزن في الوجهات الثقافية والتاريخية المتميزة في المملكة، أيضًا أبدعن بإدارة المنشآت والمشروعات السياحية بمهارة، مما يسهم في الحفاظ على موارد المجتمع السعودي وتعزيزها.

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