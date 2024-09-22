فعاليات المملكة الاستثنائية محط أنظار العالم

(MENAFN
- Al Watan)
منذُ أن تم الإعلان عن خطة التطوير للترفيه وكانت البداية في المبادرة التي أطلقت عام 2018 بعنوان: (لا تُفكر في السفر) والتي تهدف لتشجيع المواطن السعودي على البحث في الفرص المقامة في مجال الترفيه داخل المملكة بدلًا من الخارج، بخلاف ما كان في السابق حيث كان السعوديون يُنفقون مئات المليارات على الأماكن الترفيهية خارج حدود المملكة، ووصولًا لعملية نقل
الطائرات الثلاث العملاقة من جدة إلى موسم الرياض، وهي الفعالية الميدانية التي شهدتها عدة مناطق لا سيما التسابق على تصويرها من جميع المواطنين صغارًا وكبارًا وأصبحت محتوى رائجًا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أنظار العالم أجمع تتجه لما سيقدمه هذا القطاع من نجاحات متتالية ومتماشية مع رؤية السعودية 2030.
مؤشرات النجاح
نجحت الرؤية خلال السنوات الماضية في العديد من هذه المستهدفات في القطاع، حيث إن موسم الرياض، دليل كبير على التقدم المتزايد في قطاع الترفيه ويشهد الموسم تجهيزات عالمية استثنائية، مبهرة، يشترك في إخراجها للعالم عدد من الشركات العالمية الكبرى.
وبحسب موقع الهيئة العامة للترفيه جاءت إحصائية الفعاليات في خلال عام 2022 في مدينة الرياض 681 فعالية، و510 من العروض الحية في المطاعم والمقاهي، و470 عرضًا ترفيهيًا، كما شملت الفعاليات في الرياض 44 مركزًا ترفيهيًا، و137 حفلة غنائية وموسيقية، و9 معارض ترفيهية، و47 تجربة ترفيهية، و304 مهرجانات ترفيهية.
أما الربع الأول من 2023 فقد شهد إقامة 144 فعالية في الرياض، و133 عرضًا حيًا في المطاعم والمقاهي، و99 عرضًا ترفيهيًا، و13 مركزًا ترفيهيًا، و39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، و10 معارض ترفيهية، و23 تجربة ترفيهية، و58 مهرجانًا ترفيهيًا.
وشهد الربع الثاني من 2023 إقامة 142 فعالية ترفيهية، و173 عرضًا حيًا في المطاعم والمقاهي، و151 عرضًا ترفيهيًا، و4 مراكز ترفيهية.
عدد الزوار
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كشفت أن حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام المنصرم 2023 بلغ عددهم أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن عدد الفعاليات المصرحة بلغ 5406 فعاليات بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما تم الترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية بنسبة زيادة 46% مقارنة بعام 2022.
وبينت فيما يتعلق بنمو القطاع من حيث عدد الشركات العاملة فيه، أن الزيادة جاءت بنسبة 150% من 3544 شركة في 2022 إلى 8873 شركة في العام الماضي، فيما بلغت زيادة نسبة عدد المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه 149% مقارنة بعام 2022 من 1687 منشأة إلى 4159 منشأة في العام الماضي.
وأشارت فيما يخص المستوى الرقابي وللمحافظة على جودة الفعاليات، إلى أن عدد الزيارات الرقابية زاد بنسبة 250% حيث بلغت نحو 50 ألف زيارة ميدانية ورقمية.
رحلة تاريخية
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف مؤخرا عن تفاصيل منطقة ((بوليفارد رن واي)) التي تم توقيع عقد الشراكة لتنفيذها مع ((الخطوط السعودية)) في وقت سابق، حيث ستقام بجانب منطقة بوليفارد سيتي في موسم الرياض، على مساحة 140 ألف متر مربع، وستحتضن المنطقة ثلاث طائرات عملاقة من طراز بوينغ 777 جرى تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية للكبار والصغار.
ونقلت الثلاث الطائرات من طراز B777-200ER برًا من جدة إلى الرياض، وتمت العملية المعقدة بحراسة أمنية مشددة، حيث تجاوزت المسافة المقطوعة 1000 كيلومتر، بينما واجهت الطائرات تحديات كبيرة بسبب حجمها ووزنها، ويعتبر نقل الطائرات الخارجة من الخدمة برًا أمرًا واردًا في العديد من الدول حول العالم، ولكن هذه قد تكون أول مرة يتم فيها نقل 3 طائرات بهذا الحجم دفعة واحدة وبدون فصل أجزاء البدن.
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