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فعاليات المملكة الاستثنائية محط أنظار العالم

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) منذُ أن تم الإعلان عن خطة التطوير للترفيه وكانت البداية في المبادرة التي أطلقت عام 2018 بعنوان: (لا تُفكر في السفر) والتي تهدف لتشجيع المواطن السعودي على البحث في الفرص المقامة في مجال الترفيه داخل المملكة بدلًا من الخارج، بخلاف ما كان في السابق حيث كان السعوديون يُنفقون مئات المليارات على الأماكن الترفيهية خارج حدود المملكة، ووصولًا لعملية نقل الطائرات الثلاث العملاقة من جدة إلى موسم الرياض، وهي الفعالية الميدانية التي شهدتها عدة مناطق لا سيما التسابق على تصويرها من جميع المواطنين صغارًا وكبارًا وأصبحت محتوى رائجًا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أنظار العالم أجمع تتجه لما سيقدمه هذا القطاع من نجاحات متتالية ومتماشية مع رؤية السعودية 2030.
مؤشرات النجاح
نجحت الرؤية خلال السنوات الماضية في العديد من هذه المستهدفات في القطاع، حيث إن موسم الرياض، دليل كبير على التقدم المتزايد في قطاع الترفيه ويشهد الموسم تجهيزات عالمية استثنائية، مبهرة، يشترك في إخراجها للعالم عدد من الشركات العالمية الكبرى.
وبحسب موقع الهيئة العامة للترفيه جاءت إحصائية الفعاليات في خلال عام 2022 في مدينة الرياض 681 فعالية، و510 من العروض الحية في المطاعم والمقاهي، و470 عرضًا ترفيهيًا، كما شملت الفعاليات في الرياض 44 مركزًا ترفيهيًا، و137 حفلة غنائية وموسيقية، و9 معارض ترفيهية، و47 تجربة ترفيهية، و304 مهرجانات ترفيهية.
أما الربع الأول من 2023 فقد شهد إقامة 144 فعالية في الرياض، و133 عرضًا حيًا في المطاعم والمقاهي، و99 عرضًا ترفيهيًا، و13 مركزًا ترفيهيًا، و39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، و10 معارض ترفيهية، و23 تجربة ترفيهية، و58 مهرجانًا ترفيهيًا.
وشهد الربع الثاني من 2023 إقامة 142 فعالية ترفيهية، و173 عرضًا حيًا في المطاعم والمقاهي، و151 عرضًا ترفيهيًا، و4 مراكز ترفيهية.
عدد الزوار
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كشفت أن حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام المنصرم 2023 بلغ عددهم أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن عدد الفعاليات المصرحة بلغ 5406 فعاليات بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما تم الترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية بنسبة زيادة 46% مقارنة بعام 2022.
وبينت فيما يتعلق بنمو القطاع من حيث عدد الشركات العاملة فيه، أن الزيادة جاءت بنسبة 150% من 3544 شركة في 2022 إلى 8873 شركة في العام الماضي، فيما بلغت زيادة نسبة عدد المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه 149% مقارنة بعام 2022 من 1687 منشأة إلى 4159 منشأة في العام الماضي.
وأشارت فيما يخص المستوى الرقابي وللمحافظة على جودة الفعاليات، إلى أن عدد الزيارات الرقابية زاد بنسبة 250% حيث بلغت نحو 50 ألف زيارة ميدانية ورقمية.
رحلة تاريخية
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف مؤخرا عن تفاصيل منطقة ((بوليفارد رن واي)) التي تم توقيع عقد الشراكة لتنفيذها مع ((الخطوط السعودية)) في وقت سابق، حيث ستقام بجانب منطقة بوليفارد سيتي في موسم الرياض، على مساحة 140 ألف متر مربع، وستحتضن المنطقة ثلاث طائرات عملاقة من طراز بوينغ 777 جرى تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية للكبار والصغار.
ونقلت الثلاث الطائرات من طراز B777-200ER برًا من جدة إلى الرياض، وتمت العملية المعقدة بحراسة أمنية مشددة، حيث تجاوزت المسافة المقطوعة 1000 كيلومتر، بينما واجهت الطائرات تحديات كبيرة بسبب حجمها ووزنها، ويعتبر نقل الطائرات الخارجة من الخدمة برًا أمرًا واردًا في العديد من الدول حول العالم، ولكن هذه قد تكون أول مرة يتم فيها نقل 3 طائرات بهذا الحجم دفعة واحدة وبدون فصل أجزاء البدن.

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