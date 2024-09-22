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قفزات تنموية ورؤية طموحة نحو المستقبل

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في هذا اليوم الوطني العظيم يستحضر الشعب السعودي الأبيّ تضحيات كبيرة قام بها المؤسس البطل أعظم رجال القرن العشرين المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، لتوحيد هذه البلاد الغالية، حيث أفنى حياته في تحقيق ذلك الحلم حتى يوحد هذا الوطن المترامي الأطراف، وسار أبناؤه البررة الملوك على خطاه يسابقون الزمن للوصول بهذا الوطن إلى قمم الأوطان؛ حتى اشتهرت المملكة بأنها دولة الرخاء والعز والأمان عبر الأزمان اللاحقة.
مؤخراً وبتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين وقيادة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حققت المملكة قفزات ضخمة وقياسية في سنوات قليلة بعد إطلاق خطة إستراتيجية بعيدة الأمد تعرف برؤية 2030، وكانت نتائج تلك الرؤية واضحة وجلية ولا يمكن التشكيك فيها، فلغة الأرقام دائماً هي البيان والحكم الذي لا يمكن هزيمته، فالاقتصاد السعودي حقق نمواً مذهلاً متغلبا على محنة جائحة كورونا ومحققاً نمواً سنوياً متتالياً في السنوات الثلاثة السابقة، كواحد من أعلى الدول بمجموعة العشرين، تحقيقاً للنمو الاقتصادي، وتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً ب 1.7 % في العام الحالي، مع زيادة نسبة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، كما سجلت السعودية أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.7 % خلال عام 2023.
واستمرت عجلة التقدم بالمملكة حيث أشار التقرير السنوي لرؤية 2030 أن 87 % من المبادرات البالغ عددها 1064 للعام 2030 مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، وهو ما يفسر التقدم المذهل في جميع المجالات ومن أهمها التحول الضخم في تملك المواطنين للإسكان، وقد كان هذا الملف هاجساً كبيراً للحكومات السعودية المتلاحقة ولكن تم تحقيق تقدم كبير فيه بعد رؤية 2030، حيث زادت نسبة تملك المواطنين مساكنهم من 47 % إلى 63 % مما أدى إلى تأثيرات اجتماعية ضخمة أثبتت أن المواطن هو محور اهتمام رؤية 2030، والجدير بالذكر أن المستهدف النهائي هو الوصول إلى 70 %من تملك السعوديين للمنازل قبل 2030، وبما أن الإنسان هو محور رؤية 2030، فمع التركيز على مبدأ الوقاية خير من العلاج وتكثيف التوعية وتشجيع انتشار الرياضة وتوفر الرعاية الصحية الشاملة فقد حققت المملكة زيادة في معدل متوسط الأعمار إلى 78 عاما، مع العمل على الوصول ال 80 عاماً قبل نهاية 2030.
وفي تحول نوعي لم يحدث في تاريخ المملكة انخفضت البطالة بين السعوديين لأرقام قياسية مسجلة 7.7 % في الرابع من 2023، وهذا التحسن اللافت يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على خلق مزيد من الوظائف الجيدة، واستدامة العمل الحكومي والخاص ورفع مشاركة الشباب السعودي، ومما لاشك فيه أن رؤية 2030 أحدثت زخماً كبيراً في المجتمع السعودي من نواحٍ مختلفة، فهناك نمو ضخم بقطاعات مثل السياحة والترفيه وتحول رياضي كبير كان له الأثر في لفت الأنظار العالمية إلى التغيير الشامل الذي تمر به المملكة، وكان من حسنات الرؤية المباركة انتقال هذا الحراك الاقتصادي والحضاري إلى دول مجاورة تريد اللحاق ومحاولة نسخ التجربة السعودية المباركة، وأصبح الأمير محمد بن سلمان ملهماً للعديد من قيادات العالم وأيضا للشباب الصاعد، وحقق سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا لمدة 3 سنوات متواصلة حسب استطلاعات الرأي، فقد ثبت جلياً أن وجود رؤية واضحة وهدف بعيد مع العمل الجاد والإصرار على تحقيق الأهداف وديناميكية شابة هو الوصفة الأمثل والأكمل لتحقيق النجاح، وكأني أرى سمو سيدي يمضي بخطاه نحو تحقيق المزيد من النجاحات وينطبق عليه قول الشاعر العربي الفرزدق حينما قال:
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا
وإِن نحن أومأنا إِلى الناس وقفوا

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