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إيران وحزبها: خيارات محدودة في لبنان

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أين إيران، وأين "الساحات"، وأين "المحور"؟ تبدو كأنها غائبة عما يحصل وما هو آتٍ في لبنان، كما كانت عاجزة ومتهرّبة مما سبق في غزّة؟ بعدما أصبحت كل "ساحة" تعمل وفقاً لظروفها، كما قيل، غدت "وحدة الساحات" شعاراً وهمياً وانتهى، أو أنها سقطت في الاختبار الذي أُعدّت له ضد اسرائيل.
أولى "الساحات" في سوريا تموضعت، بأمر أو نصيحة من موسكو، خارج الخدمة في الصراع الحالي منذ اندلاعه. الثانية، غزّة، وهي الأهم استراتيجياً لإيران، اختارت التدمير الذاتي قبل أن تعرّض نفسها لتدميرٍ إسرائيلي منهجي. أما الثالثة، المتمثلة بـ "حزب إيران/ حزب الله"، وهي "جوهرة التاج الإمبراطوري" كما توصف، فتلقّت أخيراً ضربات قاسية أودت بنحو جيل من قادتها ووضعتها أمام حدود قوّتها. وأما الرابعة العراقية والخامسة اليمنية فتبدوان أكثر أهمية من أن تضحّي طهران بهما، إما لقربهما الجغرافي منها أو لأنها خصّصت لهما وظيفة إقليمية تتعلق بحماية نفوذها على المدى الطويل، ومن ذلك مواصلة استخدامهما كمصدر تهديد لدول الخليج.
في الشهور الثلاثة الماضية غدا وقف إطلاق النار في غزة عقدة العُقد. أرادته الإدارة الأميركية لزوم الانتخابات الرئاسية وفشلت في فرضه. طلبته طهران في كل اتصالاتها مع واشنطن كشرطٍ لتخفيف ضغوط "المحور" على إسرائيل والقوات الأميركية في المنطقة وعلى أمن الملاحة التجارية في البحر الأحمر. لكن أبرز أسباب استعصاء التوصّل الى "الصفقة" أن متطرّفي الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، حدّدوا ثلاثة أهداف:
1) استدامة احتلال قطاع غزّة، 2) إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للضفة الغربية بالاستيطان والتهجير وحصر المناطق السكنية للفلسطينيين وتحويلها الى معازل (تطبيقاً لـ "صفقة القرن")، و3) تغيير الواقع الأمني في الشمال/ جنوب لبنان، مع الحفاظ على تفوّق اسرائيلي عسكري وأمني. وهناك سببٌ آخر للاستعصاء هو أن "حماس" تريد أن تبقى بشكلٍ أو بآخر في "حكم" القطاع، وإذ تُظهر مرونة حيال عودة السلطة الفلسطينية الى غزّة فهذا لا يعني تخلّيها عن هدف التخلّص من هذه السلطة في الضفة، وتعتقد أن "شعبيتها" هناك تسمح لها بذلك، مهما تطلّب الأمر من وقت.
لم يغب عن أذهان قادة إسرائيل أن محاربة "حماس" وسائر الفصائل في غزّة هي جزء من محاربة إيران ومحورها. فلطالما كان ضرب الأذرع والميليشيات خطوة لا غنى عنها في المواجهة مع إيران، أو بديلاً ممكناً من الحرب المباشرة عليها، إذ أن اضعاف وكلائها يضعفها. وبعد تحييد النظام السوري، سواء بتهديده مباشرةً أو بمساهمة من "الصديق" الروسي، ثم إضعاف "حماس" والفصائل الأخرى في غزّة، بقيت الترسانة الصاروخية الضخمة التي تجمّعت لدى "حزب إيران" في لبنان. فهذه كانت مقلقة للولايات المتحدة ولإسرائيل التي قالت مراراً أنها لن تتعايش معها الى ما لا نهاية. وقبل عملية "طوفان الأقصى" التي طرحت فيها "حماس" التحدّي الأكبر لقوّة إسرائيل وغطرستها، كانت هناك مساجلات نارية مع "الحزب" عبر الحدود، أما بعد "الطوفان" فتغيّرت الظروف والعقلية والأهداف وتلاشى القليل النادر مما تبقّى من احترام للقانون الدولي لدى الجانب الإسرائيلي لتتصدّر الوحشية الخالصة.
كما ظنّت "حماس" أن الردّ الإسرائيلي على عملية "7 أكتوبر" يمكن أن يتوقف عند حدّ معيّن، كذلك ظنّ "حزب إيران/ حزب الله" أن في إمكانه مشاغلة إسرائيل ومساندة غزة ضمن "قواعد الاشتباك وبمستوى من المخاطر يمكن أن تتحمّله بيئته الحاضنة وتتقبّله. وكما أظهرت "حماس" تكيّفاً مع الكارثة الشاملة التي حلّت بالقطاع واستعداداً لتبريرها بأن هدف التخلّص من الاحتلال يستحق هذه الخسائر البشرية والعمرانية الهائلة، كذلك أبدى "الحزب" اللبناني الكثير من الصبر إزاء خسائره ودمار العشرات من القرى الحدودية والحقول الزراعية التي تحوّلت الى أرض محروقة. لكن "حماس" لم تقرّب الشعب الفلسطيني من نهاية الاحتلال الذي اتخذ من "طوفانها" منصة للتجدّد والتوسّع ولممارسة الإبادة الجماعية، ولا "حزب إيران" استطاع أن يقنع أحداً بجدوى مساندته لغزّة لأن صواريخه ومسيّراته لم تمنع قوات العدو الإسرائيلي من تنفيذ عملياتها في كلّ أنحاء القطاع وأبقته في حال الحرب قائمة لتنتقل الى الحرب التالية على لبنان.
فجأة وجد "الحزب" اللبناني نفسه أمام نمط من الحروب لم يتوقعه، وأصلاً لم تقدم عليه أي دولة سابقاً لأنه "جريمة حرب" واضحة لم يلحظها أيٌّ من القوانين الدولية المقيّدة للحروب، لأنها وُضعت قبل العصر السيبراني. هذا النمط بُني على اختراق استخباري اسرائيلي عميق لصفوف "الحزب"، ولم يظهر أولاً في تفجيرات أجهزة "البيجر" والاتصالات اللاسلكية وتحييدها بضع مئات من مقاتليه "خلال دقيقتين"، بل في سلسلة طويلة من الاغتيالات للقادة الميدانيين في الجنوب، كما في اغتيال صالح العاروري (قائد "حماس" في الضفة) ثم القائدين العسكريين لـ "الحزب" فؤاد شكر وإبراهيم عقيل ورفاقهما في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. لم يعد في امكان زعيم "الحزب" القول إن البنية العسكرية لم تتأثر، طالما أن صواريخه لا تزال تسقط على مواقع للعدو، أو القول إنه سيردّ، أو إنه لا يريد الحرب، لأن العدو هو يبحث عن الحرب ويستدرجه إليها.
لكن خيارات "الحزب" للردّ أو لخوض حرب واسعة أصبحت محدودة، لا بسبب الخسائر البشرية التي مُني بها وهي باتت تعادل خسارة حرب كاملة، ولا بسبب قلة الإمكانات، بل لأنه ربما لا يعرف مدى الاختراقات الأخرى في صفوفه، ولأن العدو أسقط كل القواعد والضوابط وبرهن "عدم ارتداعه"، وأيضاً لأن "الحزب" يواجه للمرة الأولى اختلال ميزان القوى لمصلحة العدو. وإذا كان "عدم الردّ" ليس خياراً، فإن الردّ بات محكوماً بالمعادلة التدميرية التي نقلتها جهات عدة الى "الحزب" ("حيفا مقابل الضاحية، وتل أبيب مقابل كل لبنان")، ما يعني أن يقرّر قبل اقحام صواريخه الدقيقة في أي مواجهة: هل يريد "غزّة ثانية" في الضاحية أم عموم لبنان؟.. الأسوأ أن "الحزب" لم يترك لنفسه أي خيار للتراجع، بل انه قلّص المكاسب التي ربما كانت متاحة في "الحلول الديبلوماسية" التي عُرضت عليه ورفضها.
* ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

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