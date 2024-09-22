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تقنيات ومبادرات لخدمة ضيوف الرحمن

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد قطاع الحج والعمرة تطورات حديثة في ادخال التقنيات والذكاء الصناعي من أجل خدمة ضيوف الرحمن حيث قدمت حكومة المملكة الغالي والنفيس لخدمة الحرمين وقاصديهما ولم تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين بسخاء وعطاء، وطبقت العديد من الانجازات والمبادرات وأسهمت جميع القطاعات في توفير التقنيات وعرض المبادرات لخدمة الحجيج.
مياه زمزم
استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ما أطلقت عليه اسم ((مكانس التطهير الذكية))، التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي كما تم الاستعانة بالروبوتات الذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم. كما أطلقت شركة الزمازمة جهاز الخدمة الذاتية لتمكين الحجاج من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانًا، بدون تدخل بشري، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه (بشرى زمزم ) في 10 مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة. ويمكن للحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على 3 عبوات من ماء زمزم يوميًا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر ((باركود)) مخصوص.
سيارات كهربائية
وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين فإن مبادرات ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني، وتعمل الوزارة على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمكن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلية.
الروبوت الطبيب
من أبرز المبادرة التي أطلقت خلال الحج الماضي هو الطبيب الآلي، حيث تم تجهيز العديد من الروبوتات من أجل توفير الخدمة الطبية للحجاج. وفي السابق كان الحاج يضطر لقضاء ساعات طويلة من أجل التمكن من صرف العلاج الذي يحتاجه، وذلك بسبب أعداد المرضى الكبيرة والأطباء فالروبوت قادر على توجيه إرشادات طبية وفهم الحالة وفي الحالات المستعصية سيتم تحويله للطبيب مباشرة مع شرح الأعراض.
سوار الحاج
من ضمن الخدمات سوار الحج الذكي، والذي به خاصية متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية للحاج المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج ومساعدته.
تطبيقات ذكية
اعتمدت وزارة الحج والعمرة في المملكة تطبيق بطاقة الشعائر الذكية؛ لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج وأتاحت الوزارة من خلال هذه البطاقة خدمات رقمية عدة، أبرزها: عرض بطاقة الحاج وبيانات باقته وبياناته الصحية وتقديم شكوى وتقييم الخدمات وإتاحة خريطة الحاج وأهم المواقع وقد بدأت الوزارة قبل نحو أربعة أعوام في تطبيق مشروع بطاقات الحجاج الذكية.
وانطلقت رئاسة الحرمين وبقوة نحو عالم التقنية ومواكبة تحولاته الرقمية الذكية في الحرمين الشريفين، منها الروبوتات الذكية محور مهم لخدمة القاصدين والحجاج وتوفير الخدمات الحديثة المتطورة، لتعزيز جميع الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية 2030 أيضًا تم استخدام جهاز تعقيم السجاد بالأشعة فوق البنفسجية، وجهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون يعملون بأعلى معايير الإتقان والجودة.
الذكاء الاصطناعي
وظفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل دخول الحجاج، مهامها المناطة بها في تجهيز البنية التقنية لـ 14 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة، خصصت لدخول الحجاج خلال الحج الماضي، لتسهيل إجراءات دخولهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج، إضافة إلى جهودها في دعم مبادرة طريق مكة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المنفذة هذا العام في سبع دول بالعالم.
وتضمنت جهود ((سدايا)) خلال موسم الحج، توفير جميع الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة الجهات الحكومية العاملة في الحج، حيث عملت عبر المنافذ الحدودية للمملكة على تجهيز فريق فني وطني يعملون على مدار الساعة لتأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية ولضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران.
الضبط الأمني
قدمت ((سدايا)) من خلال مركز المعلومات الوطني العمل التقني والدعم الفني لمنافذ المملكة الحدودية ومواقع الفرز ومراكز الضبط الأمني والبالغة 10، حيث عملت على تشغيل 78 موقعًا في المشاعر المقدسة، عبر توفير الأنظمة والخدمات والمنتجات التقنية ورفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة بما يضمن توفير بيانات الحاج قبل قدومه إلى المنافذ الحدودية لتقليل الوقت المستغرق لتسجيل عبوره إلى داخل المملكة.
وشملت جهود ((سدايا)) في الحج، تأمين غرفة المساندة الفنية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وحل المشاكل التي تواجه القطاعات المستفيدة، بالإضافة إلى توفير الحقائب التقنية المتنقلة، ومباشرة البلاغات في جميع المنافذ فضلًا عن تقديم الحلول السريعة لها وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لجميع محطات العمل وأجهزة الشبكة لصالات الحج بالمنافذ، والإشراف والمتابعة على أعمال البنية التحتية وغرف البيانات لصالات استقبال الحجاج، كما شيدت محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة الحدودية، مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة في ((سدايا))، وتدريب منسوبي القطاعات المشاركة في أعمال الحج على الأجهزة والأنظمة والتحديثات الجديدة.
بنان وسوهر وبصير
ضمن اهتمام ((سدايا)) يتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز تجربة ميسرة وآمنة؛ قدمت ((سدايا)) منتج ((بنان)) وهو عبارة عن جهاز متنقل يهدف إلى إتاحة خدمات التعرف والتحقق من هويات الأفراد عبر سماتهم الحيوية للجهات العاملة في الميدان، لتمكين أتمتة إجراءات إدارة عمليات التحقق من هويات الحشود في المواقع المختلفة؛ كما عملت تشغيل منصتي ((سواهر)) و((بصير)) اللتين تم تطويرهما لتمكين تنظيم الحشود وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.
وأتاحت ((سدايا)) عبر منظومة ((توكلنا)) عددًا من الخدمات لضيوف الرحمن منها بوابة المناسك، واستعراض بطاقة الحاج، وإتاحة استعراض تصاريح الدخول إلى المشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين على الحج بالتعاون مع الأمن العام، فضلًا عن تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، وبطاقات التطوع، وخدمات (المصحف الشريف، ومواقيت الصلاة، واتجاه القبلة) عبر تطبيق ((توكلنا)).
تاكسي الحرم
تم إطلاق هذه المبادرة في المشاعر المقدسة خلال الحج الماضي وهي تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة تضمنت التجربة، التي تم تطبيقها لأول مرة، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني. وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام.
وتم دمج الروبوت التوجيهي الذكي في المسجد الحرام ضمن الخدمات المقدمة ليقدم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ (11) لغة عالمية، وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية وكذلك لغة الهوسا للرد على استفسارات السائلين الشرعية، ويحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس.
الصحة والحج
تنوعت الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، وبينت الصحة أنها أجرت 24 عملية قلب مفتوح، و249 قسطرة قلبية، و1006 عمليات غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 4082 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في السعودية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

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