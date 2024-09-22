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أبو ملحه: المؤسس جامعة نبل وقيم إنسانية

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كثيرون الذين كتبوا عن شخصية الملك عبدالعزيز وصفاته العظيمة، رحمه الله، وكثيرا ممن التقوا به وعايشوه إبان التأسيس، ومن الوثائق والمراسلات الكثيرة ما يؤكد جوانب من حياته، وحرصه على الوطن والشعب، الذين عاشوا معه قصصاً ومواقف مشرفة، وهناك الآلاف من الوثائق من خطابات ومراسلات ووثائق متفرقة للملك عبدالعزيز، رحمه الله، تؤكد جوانب من صفات الملك عبدالعزيز العظيمة والكريمة وحرصه على الجميع واهتمامه بهم.
يقول عميد أسرة آل أبوملحه محمد بن عبدالوهاب أبوملحه (ابن الشيخ عبدالوهاب محمد أبوملحه ) أحد رجال الملك عبدالعزيز الذين كانوا من المقربين للمؤسس، وكان له دور مشرف إبان التاسيس، رحمهما الله: رافقت والدي رحمه الله، إلى الرياض عام 1372، في زيارة للملك عبدالعزيز للرياض ومكثنا في كنفه ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان لمقابلة الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وكانت بالنسبة لي المرة الأولى التي أقابل فيها الملك عبدالعزيز وجه لوجه، رحمه الله، برفقة والدي في قصره بالمربع، وكان الوالد كثيراً ما يسامره بالحضور في قصره الذي يجمع كثيراً من الأمراء والوزراء والمستشارين والوجهاء، وكان حينها عمري لم يتجاوز الحادية عشرة، فكنت ملماً بكل ما يدور في مجلس المؤسس وكان الملك عبدالعزيز يتفرد بشخصية نادرة وفريدة، وكنا نشاهد أمامنا ملكاً قائداً ورجلاً شجاعاً وفارساً عظيماً، يحترم ويوقر الكبار ويجلهم، ويرحم ويعطف على الصغار، وكان يسأل ويهتم بكل القبائل والوجهاء وحريص على معرفة أوضاع الناس وأحوالهم، وصحتهم ويتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، ويحمل هم المسلمين ويحب الخير للجميع.
أدب المخاطبات الملكية
يضيف محمد أبوملحه أن مخاطبات الملك عبدالعزيز ومكاتباته ومراسلاته للملوك والزعماء والرؤساء والأمراء والوجهاء وعامة شعبه في الداخل أو الخارج تحمل طابعاً فريداً مختلفاً خاصاً تتميز به مراسلات الملك عبدالعزيز دون غيرها، تبدأ مقدماتها بأرق وألطف وأروع العبارات التي تم اختيارها بعناية لتعكس احترام وتقدير المخاطب، والملاحظ أن كثيراً من المراسلات مع والدي، رحمه الله، كانت تبدأ بعبارة ((من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ المكرم الأفخم عبدالوهاب بن محمد أبوملحه سلمه الله وأبقاه)) وكانت بعض الوثائق تحمل آراء ومناقشات واستشارات.
هموم المسلمين
يضيف محمد بن عبدالوهاب أبو ملحه قائلاً: أغلب مراسلات ورسائل الملك عبدالعزيز، رحمه الله، تحمل هموم الأمة وحرصه على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهناك عدد كبير من الوثائق المختلفة والمتعددة التي تبين حب الملك عبدالعزيز وحرصه واهتمامه على المسلمين في كل بقاع الأرض وكان يفرح لفرحهم ويحزن ويتألم لحزنهم، وكنا في ضيافة الملك عبدالعزيز نشاهد ونرى كل يوم شيئاً مختلفاً من جامعة القيم وصور حياة الملك العظيم المؤسس الملك عبدالعزيز في كافة تعاملاته وسيرته التي هي بمثابة جامعة كبرى في النبل والعظمة والقيم والإنسانية.
اهتمامه بضيوفه
كان الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حريصاً ومهتماً على كل من حوله وكل من يعرفه وكان حريص على راحة ضيوفه وإكرامهم وإنزالهم في أماكن مريحة، ودائم السؤال والاطمئنان على راحتهم وسلامتهم، وأذكر من المواقف أن والدي، رحمه الله، كان يشكو من ألم ألم به في يده اليمنى، وكان يعاني صعوبة شديدة في حركة يده، وعند مقابلة الملك عبدالعزيز وملاحظته، رحمه الله، ذلك على يد والدي، وجه فوراً بتوجهنا إلى المنطقة الشرقية لوجود طبيب متميز هناك، وأوصى بوالدي خيراً لدى أمير المنطقة حينها الأمير عبدالله بن جلوي، رحمه الله، الذي استقبلنا استقبالاً كبيراً، وأقام لنا مناسبة كبيرة، ومنحنا عناية خاصة إذ أهدى لوالدي خادماً خاصاً ومنحه أرضاً كبيرة المساحة، وبعد مدة من عرض والدي للطبيب عدنا إلى الرياض ولقاء الملك عبدالعزيز الذي باشر والدي بسؤال عن صحة يده فأبلغه أنها لا تزال تتعبه، ووجه حينها بأن يتجه والدي إلى الطائف للقاء طبيب آخر، وشاءت الأقدار في وقت لاحق بعد مغادرتنا الرياض وعودتنا إلى منزلنا في أبها، أن يكون عند والدي بعض الضيوف للعشاء، وإذا بصراخ إحدى الخادمات من خلف الباب، طالبة الاستغاثة بعد مشاهدتها ثعباناً ضخماً بالمنزل، وقام الوالد بمتابعته رافضاً مشاركة أحد من الضيوف معه حتى قتله في فناء المنزل، وعلى الفور زال الألم من يد والدي، رحمه الله، وحمد الله على شفائه.
وثائق تاريخية
يشير محمد بن عبدالوهاب أبوملحه إلى أن أغلى الكنوز وأثمنها والإرث العظيم هو تلك الوثائق والمراسلات التي كانت بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعده من الملوك، رحمهم الله، ولذا تم المحافظة عليها من خلال تخزينها بالطريقة الصحيحة التي تضمن المحافظة على بقائها وجودتها وكذلك قمت بجمع كتاب بعنوان ((مع الزمان محطات في الحياة)) وقد أهديت منه كثيراً إلى ولاة الأمر، كما أن هناك كتاباً آخر تحت الطبع.
الوفاء لوالدي
يؤكد محمد أبوملحه على اعتزازه ومباهاته وافتخاره بالمكانة الكبيرة التي كان يوليها الملك عبدالعزيز لوالده رحمهما الله، قائلاً: ((الحب والثقة والمكانة التي كانت لوالدي عند الملك عبدالعزيز رحمهما الله، التي كانت واضحة من خلال المراسلات الكثيرة بين الملك عبدالعزيز ووالدي إضافة إلى ما شاهدته مباشرة من حسن حفاوة استقبال واهتمام خاص وإنزال والدي منزلة رفيعة أثناء وجودنا بالرياض، إضافة إلى كل ذلك توصيات وتوجيهات الملك عبدالعزيز، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لكل الأمراء الذين تعاقبوا على منطقة عسير وكافة الأمراء الذين تعاقبوا على إمارات المناطق الجنوبية بمكانة والدي لدى الملك عبدالعزيز)).
مسيرة مشرقة
واليوم نحتفل معاً في المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ((94)) لتوحيدها، حيث يسطر وطننا عاماً جديداً من عمر مسيرته المشرقة والحافلة بالإنجازات والطموح.
نحتفل ووطننا ينافس العالم ويسابقه على مقدمة الدول العظمى، في ظل أمن واستقرار ورغد عيش ونهضة تنموية شاملة في شتى المجالات.. هذه النعم تحضـر كلهـا مجتمعـة فـي ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس جلالـة الملـك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
في اليوم الوطني نسترجع معه ماضياً أصيلاً ونستشرف مستقبلاً زاهراً، ومع احتفالنا بهذه المناسبة العظيمة في ظل نهضة كبيرة وغير مسبوقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وستبقى، بإذن الله، لهذا اليوم المجيد فرحة لا توصف، وعلى مر السنين، وتوالي الأجيال، نستعد لفرحة الوطن الكبير والمعطاء تمتلئ الأماكن بنشيد الفرح والأماني، والتهاني والحفلات، وتشدو بالمباركات.

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