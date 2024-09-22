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الربط بين المواقع التاريخية يعزز السياحة في المدينة المنورة

9/22/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالمساجد التاريخية والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ويحرص ضيوف الرحمن المتواجدين في المدينة المنورة زيارة المساجد والمعالم والمواقع والمآثر التاريخية في طيبة الطيبة والتجول في المعالم التاريخية والأثرية، وأسهم ربط المواقع السياحية والتاريخية في المدينة المنورة في سهولة التنقل للزوار وضيوف الرحمن من خلال المشي بين المسجد النبوي والمواقع التاريخية والميادين وبين المساجد، بالإضافة إلى استخدام دراجة التنقل وعربات الجولف الموفرة بين المسجد النبوي ومسجد قباء، كذلك وجود عدة محطات للدرجات الكهربائية والتي يمكن للجميع استخدامها والتنقل وإنزالها في المحطات المنتشرة بالمدينة.
مواقع التشجير
لم يغفل تطوير المواقع التاريخية من الجهات المسئولة في المدينة تهيئة المواقع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من توفير مزلاج ومواقع تنقل إضافة إلى مواقف خاصة لخدمة كبار السن، أيضًا لم يغفل المطورون تزيين المواقع بالتشجير والورود وتوفير المقاعد والمشارب على الطرق الرابطة بين المواقع التاريخية في المدينة.
في المقابل يعد مشروع جادة أحد المشروع النوعي الذي يهدف لتطوير الطريق الرابط ما بين المسجد النبوي الشريف وميدان سيد الشهداء وجبل أُحد شمالًا بمسافة تتجاوز الـ 2700 متر لكل اتجاه.
أنسنه المدينة
يضم مشروع جادة أحد مجموعة من المسارات الآمنة للمُشاة وآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسارات مخصصة للسيارات والحافلات والدراجات الهوائية، كما يشتمل على أكثر من خمسة عشر ألف شجرة وأماكن مخصصة للجلوس ونقاط بيع بالتجزئة.
ويأتي المشروع ضمن برنامج أنسنه المدينة التي تشرف عليها أمانة المنطقة ليشكل إضافة سياحية وتاريخية للأهالي والزوار، فضلًا عن تحويل الجادة إلى حاضنة جاذبة للاستثمارات، بهدف رفع مستوى البنية التحتية وتطوير الواجهات وتعزيز الهوية العمرانية واستثمار مقومات الجذب السياحي وتحويل الجادة إلى واجهة متكاملة، إضافة إلى إبراز المعالم التاريخية للزوار.
وجهة سياحية
تربط جادة قباء جنوب المسجد النبوي بمسجد قباء وتمتد الى قرابة 3 كيلو مترات، وتشهد تنقل يومي بين المصلين بين المسجد النبوي ومسجد قباء تأسيًا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربط المساجد التاريخية والمصليات الممتدة على الطريق، ومع أنسنة المدن التي شهدتها الجادة أصبح التنقل بين تلك المواقع سلسًا ومتاحًا لجميع الفئات لارتياد المواقع التاريخية إذ يربط الطريق العديد من المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية حيث يبدأ من ساحات المسجد النبوي ويمُر بمسجد الغمامة ومساجد أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، ويمر بمسجد الجمعة إلى أن يصل إلى مسجد قباء، ويعتبر الطريق وجهة سياحية مميزة إذ حصل على جائزة أفضل موقع للجذب السياحي 2018.
وجهات جاذبة
تهدف فكرة مشروع تطوير قباء إلى تطوير وتحسين المواقع الحيوية بالمدينة المنورة وإيجاد وجهات سياحية جاذبة وخلق مواقع صديقة للإنسان والبيئة حيث حولت هذه الرؤية التي رسم ملامحها أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، لطريق قباء لتكون المنطقة بيئة جذب سياحية وترفيهية حاضنة للتاريخ والفن والثقافة و الإبداع.
يذكر أنه تم إطلاق مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة، التي تنفذ في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، ويتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المنطقة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى العام 2025، كما تم تدشين ثمانية مواقع تاريخية تم الانتهاء من تطويرها شملت مسجد الغمامة ومسجد السقيا ومسجد الراية ومسجدي ابي بكر وعمر بن الخطاب ومسجد بني انيف وبئر غرس وقصر عروة بن الزبير في حين تم توقيع عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، لتطوير وإحياء مواقع تاريخية، تضمَّنَت تصميمَ وتنفيذَ موقع ميدان سيِّد الشهداء، وسقيفة بني ساعدة (غرب المسجد النبوي)، وموقع الخندق، وتطوير مسجد القبلتين والمنطقة المحيطة به، وبئر عثمان بن عفان – رضي الله عنه – على ضفاف وادي العقيق، وبئر الفقير الأثري في عالية المدينة.
مواقع تاريخية وأثرية بالمدينة المنورة
- جبل أحد
- بئر غرس
- قصر عروة بن الزبير
- ميدان سيِّد الشهدا
- سقيفة بني ساعدة
- موقع الخندق
- مسجد القبلتين والمنطقة المحيطة به
- بئر عثمان بن عفان
- بئر الفقير الأثري في عالية
- جبل عير
- حمى النقيع
- وادي العقيق

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