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صحة وتعليم ورفاه مرتكزات لتنمية مستدامة

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش المواطنون من عام إلى عام، ومع كل احتفاء بيوم الوطن، واقعًا جديدا حافلا بالمشروعات التنموية الضخمة ومشاريع رؤية السعودية 2030 التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وشاهدا على كيان عظيم يتصف بالنمو والأمان والطموح والعزيمة والإصرار على تحويل المستحيل إلى واقع ملموس على أرض هذا الوطن العظيم.
وبالنظر لأجندة الأهداف العالمية لعام 2030، عملت المملكة بجهود حثيثة على تحقيقها، وشمل ذلك القضاء على الفقر والجوع، وحياة كريمة وصحة جيدة، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، ونقاء المياه والنظافة العامة، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتوفير فرص عمل لائقة ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها الوطني، والاعتماد على مصادر دخل أخرى غير تقليدية لتحقيق التطور المستدام. كما حققت المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
القضاء على الفقر
للمملكة جهود مستمرة في مكافحة الفقر على الصعيدين المحلي والدولي، نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إذ تسهم في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرًا والدول النامية، وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، لتكون أكثر كفاءة وعدالة، ولتسهيل الوصول إليها.
وترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة على دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وتحتوي هذه المنظومة على ثلاثة مكونات يندرج تحتها عدد من البرامج والمبادرات، تشمل برنامج التأمين الاجتماعي ((الضمان الصحي التعاوني، والتقاعد، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل – ساند))، والثانية شبكات الأمان الاجتماعي (الدعم الحكومي للغذاء والوقود والكهرباء والماء)، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج الدعم السكني، والبرامج التعليمية، وبرامج الرعاية الإيوائية، وبرامـج رعـاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخيرا تأتي برامج الدعم الخاصة بسوق العمل التي تشمل برنامج حماية الأجور، وبرنامج دعم التوظيف، وبرامج إعانة الباحثين عن العمل.
متوسط العمر
تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الصحة، وتوفير حياة صحية للجميع، عن طريق إطلاق مبادرات عدة في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي، ودعم برامج رعاية الأمومة والطفولة، وتوفير التطعيمات اللازمة، وخفض معدل وفيات الرضع، وزيادة متوسط العمر المتوقع.
كما تولي المملكة قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، ويحتل أكبر نصيب من الميزانية العامة للدولة. وتسهم الدولة في تحسين جودة التعليم على الصعيد العالمي، تأكيدًا لالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية تجاه توفير حق التعليم للجميع وجودته، وتميز مخرجاته كأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
مبادرات المملكة لتحقيق جودة التعليم:
- إنشاء مركز تواصل ورعاية المستفيدين الذي من خلاله يتم تمكين كل المستفيدين من خدمات وزارة التعليم باستخدام جميع وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة.
- مشروع التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم.
- مركز خدمات المعلمين الذي يتولى تقديم الخدمات المنوعة للمعلمين وأسرهم.
- مبادرة المدارس المستقلة، وهي مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها إلى شركات ومؤسسات تعليمية صغيرة محددة، ويناط بها رفع جودة التعليم في المدرسة من خلال مؤشرات أداء، وقياسات نوعية.
- برنامج قياس الأداء التعليمي لطالب وطالبات التعليم الابتدائي (حسّن)، وهو عبارة عن سلسلة من الإجراءات المتخذة لتحليل وتطوير العملية التعليمية.
- مبادرة أندية الحي، وهي أندية مجتمعية متخصصة يتم تجهيزها وتهيئتها داخل المدارس الحكومية، وتسهم في تنمية المهارات والهوايات.
- مبادرة ارتقاء التي تعمل على تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى تمكين المجتمع بصورة عامة من دعم الشراكة للوصول لمجتمع المعرفة.
- مشروع ((أسر)) لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة من أجل دعم هذه الأسر، وتوفير وجبات صحية للطالب والطالبات.
- مشروع تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي.
- تنفيذ أكثر من 60 مشروعًا في قطاع التعليم عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
- المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم المعني بتقديم المعونات التعليمية والبرامج البحثية.
مبادرات لرفع جودة التعليم
- برنامج سفير.
- برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالمناطق النائية.
- مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة.
- مبادرة المدارس المستقلة من خلال تحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قِبل القطاع الخاص.
- مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة).
المساواة بين الجنسين
أكدت المملكة أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها، لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، ومما يعزز ذلك تخصيص حكومة المملكة هدفا إستراتيجيا مستقلا في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم، والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
نقاء المياه
تتميز المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة في مجال تحلية المياه والصرف الصحي، وتشهد تقدمًا ملحوظًا لما تتلقاه من دعم حكومي متواصل، حيث تعمل مشاريع المياه والصرف الصحي بشكل متسارع لتحقيق تنمية استدامة البيئة. كما تعتبر المملكة الرائدة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة بنسبة تبلغ 16.5% من الإنتاج العالمي.
مبادرات لإنتاج مياه نقية وصحية
- مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه.
- تنفيذ 508 من سدود المياه بسعة تخزينية تبلغ 2.2 مليار متر مكعب.
- تعزيز مصادر المياه السطحية وذلك بإنشاء ألف سد.
- البرنامج الوطني للاستزراع المائي الهادف لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.
طاقة نظيفة ورخيصة
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على رسم رؤية لاقتصاد يعتمد على مورد غير النفط، وهذا ما أكدته رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في مصادر الطاقة، مثل الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك بإنتاج 5.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة في 2020، وإنتاج 5.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
العمل المناخي
تعتبر المملكة من أوائل الدول التي أدركت خطورة وقوع الكوارث الطبيعية، لذا استحدثت مجموعة من اللوائح والخطط والإجراءات المرتبطة، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات من مختلف المخاطر الطبيعية. وتشمل المبادرات السعودية للحفاظ على المناخ تطوير أنظمة مراقبة الظواهر الجوية من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، والحد من تأثيراتها الضارة، وإنشاء الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية، والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، فضلا عن صدور اللائحة التنفيذية لعمليات الإخلاء والإيواء. وتغطي هذه اللائحة الإجراءات والتدابير والمسؤوليات للإخلاء والإيواء قبل وقوع الكوارث، لحماية المدنيين من التعرض للمصائب، وصاحب كل ذلك صدور الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
تحسين البيئة
تستمر المملكة في دعمها التوجهات الدولية والإقليمية لحماية بيئة البحار والمحيطات، وتخفيض مصادر التلوث البحري، إذ تسعى إلى تحسين البيئة البحرية لأهميتها في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي. وتعتمد المملكة إستراتيجيات وسياسات تحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة في 2005، الهادفة إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته، وتشمل خطط دراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي، والتهديدات التي تواجهه، وسبل المحافظة عليه وتنميته. كما اهتمت المملكة بالبيئة وتطوير السياحة الداخلية. وتضمنت رؤية 2030 عددا من الأهداف الكفيلة بتحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما حرصت حكومة المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية، وتنظم صيد الحيوانات والطيور البرية، والاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
حياة كريمة وصحة جيدة للجميع
- 80 مركز رعاية صحية أولية ليصبح المجموع 2390 مركزًا.
- 36 مستشفى ومدينتان طبيتان جديدتان.
- فرض التأمين الصحي الإجباري على المقيمين والزوار.
- تقديم خدمات صحية متكاملة ومجانية للحجاج والمعتمرين.
- المسار الوطني الجديد لخدمات الرعاية الصحية للحوامل.
- الحد من الأمراض الوراثية.
- المراكز الوطنية للأبحاث.
- مبادرات متعلقة بأمراض القلب، الأوعية الـدموية، داء الـسكري، أمراض الجهاز التنفسي، والسمنة.
- التوعية الصحية الغذائية.
- المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس).

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