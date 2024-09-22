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المونديال الإلكتروني صناعة سعودية وبطولة تاريخية

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) المحال ليس سعوديًا، هذا ما ثبتته استضافة المملكة، خلال الفترة من الـ4 من يوليو وحتى الـ25 من أغسطس الماضيين، لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، في بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار، سواء على مستوى التنظيم أو الاهتمام الجماهيري أو تتويج فريق سعودي بأول الألقاب، إضافة إلى الأهم من ذلك كله وهو الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالبطولة المستحدثة عالميًا وبصناعة سعودية، وتتويج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لفريق فالكونز السعودي بطلًا للبطولة العالمية في حدث رياضي تاريخي للرياضة السعودية.
وحسم فالكونز اللقب بعد جمعهِ 5665 نقطة في صدارة الفرقِ المشاركة من أنحاء العالمي، والتي تنافست في 20 لعبة.
خطوة مهمة

مثلت البطولة ومجموع جوائزها الاستثنائية خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ((EWCF” Esports World Cup Foundation))، الجهة المنظمة للحدث - لتطوير وتنمية القطاع في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق. بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم، وللاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية وبجماهيرية المجال.
أكبر حدث

جمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية، كما وفر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب ضمن احتفال عالمي للرياضات الإلكترونية يضم مختلف الألعاب، وعزز تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة، وهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة، ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية بصفتها مجالًا أساسيًا للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت: ((تمثلت رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم، وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية))، مؤكدًا أن تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق يُعد لحظة خاصة وستدفع المزيد من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل، والجميل أن البطل الأول للبطولة فريق سعودي، مما يضفي على الحدث رونقًا آخر في ختام البطولة.
صدارة المشهد
أكد المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران، أن المملكة تُثبت أنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع، مشيرًا إلى أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجمع أبرز الأسماء على صعيد اللاعبين والفرق والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعد بمنافسات قوية ولحظات غير مسبوقة في مجتمع القطاع، وقال: ((التحضيرات والاستعدادات مستمرة ونسير في الطريق الصحيح لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة)).
وقال: ((أسهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالميًا عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة مثل برنامج دعم الأندية الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه، إلى جانب بناء القدرات التنافسية لهذه الأندية، مما يسهم بشكل كبير في دعم النمو والاستدامة المالية لقطاع الرياضات الإلكترونية بالكامل)).
نظام تنافسي
من خلال نظام تنافسي مبتكر، قدمت ((بطولة الأندية)) 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم الإجمالي، وتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى 3 فئات إضافية هي: ((الحدث الرئيسي، ومكافآت اللاعبين، والتصفيات التأهيلية)). وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسة البالغ عددها ((20 منافسة)) جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50 ألف دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسة، قدم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة التي أدارها الناشرون الشركاء وEFG.
20 لعبة
شهدت البطولة المنافسة في 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: ((أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايترTM 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8)).
حدث فريد
كان يوم التتويج في الـ25 من أغسطس الماضي حدثًا فريدًا من نوعه، عندما توج ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان فريق فالكونز السعودي بطلا للبطولة العالمية في حدث رياضي تاريخي للرياضة السعودية، مسجلا نفسه أول أبطال البطولة العالمية الحديثة.
-الرياض استضافت أولى نسخ المونديال الإلكتروني
-نجاح باهر صاحب التنظيم السعودي بالتتويج باللقب
-فالكونز السعودي أول الأبطال المتوجين بالمونديال الجديد
-20 لعبة تنافست خلالها الفرق المشاركة في البطولة
-60 مليون دولار قيمة جوائز البطولة
-2500 لاعب ولاعبة شاركوا في المونديال الإلكتروني
-8 أسابيع متواصلة شهدت منافسات المونديال

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