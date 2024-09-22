المونديال الإلكتروني صناعة سعودية وبطولة تاريخية

(MENAFN
- Al Watan)
المحال ليس سعوديًا، هذا ما ثبتته استضافة المملكة، خلال الفترة من الـ4 من يوليو وحتى الـ25 من أغسطس الماضيين، لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، في بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب
ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار، سواء على مستوى التنظيم أو الاهتمام الجماهيري أو تتويج فريق سعودي بأول الألقاب، إضافة إلى الأهم من ذلك كله وهو الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالبطولة المستحدثة عالميًا وبصناعة سعودية، وتتويج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لفريق فالكونز السعودي بطلًا للبطولة العالمية في حدث رياضي تاريخي للرياضة السعودية.
وحسم فالكونز اللقب بعد جمعهِ 5665 نقطة في صدارة الفرقِ المشاركة من أنحاء العالمي، والتي تنافست في 20 لعبة.
خطوة مهمة
مثلت البطولة ومجموع جوائزها الاستثنائية خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ((EWCF” Esports World Cup Foundation))، الجهة المنظمة للحدث - لتطوير وتنمية القطاع في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق. بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم، وللاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية وبجماهيرية المجال.
أكبر حدث
جمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية، كما وفر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب ضمن احتفال عالمي للرياضات الإلكترونية يضم مختلف الألعاب، وعزز تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة، وهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة، ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية بصفتها مجالًا أساسيًا للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت: ((تمثلت رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم، وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية))، مؤكدًا أن تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق يُعد لحظة خاصة وستدفع المزيد من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل، والجميل أن البطل الأول للبطولة فريق سعودي، مما يضفي على الحدث رونقًا آخر في ختام البطولة.
صدارة المشهد
أكد المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران، أن المملكة تُثبت أنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع، مشيرًا إلى أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجمع أبرز الأسماء على صعيد اللاعبين والفرق والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعد بمنافسات قوية ولحظات غير مسبوقة في مجتمع القطاع، وقال: ((التحضيرات والاستعدادات مستمرة ونسير في الطريق الصحيح لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة)).
وقال: ((أسهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالميًا عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة مثل برنامج دعم الأندية الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه، إلى جانب بناء القدرات التنافسية لهذه الأندية، مما يسهم بشكل كبير في دعم النمو والاستدامة المالية لقطاع الرياضات الإلكترونية بالكامل)).
نظام تنافسي
من خلال نظام تنافسي مبتكر، قدمت ((بطولة الأندية)) 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم الإجمالي، وتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى 3 فئات إضافية هي: ((الحدث الرئيسي، ومكافآت اللاعبين، والتصفيات التأهيلية)). وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسة البالغ عددها ((20 منافسة)) جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50 ألف دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسة، قدم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة التي أدارها الناشرون الشركاء وEFG.
20 لعبة
شهدت البطولة المنافسة في 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: ((أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايترTM 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8)).
حدث فريد
كان يوم التتويج في الـ25 من أغسطس الماضي حدثًا فريدًا من نوعه، عندما توج ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان فريق فالكونز السعودي بطلا للبطولة العالمية في حدث رياضي تاريخي للرياضة السعودية، مسجلا نفسه أول أبطال البطولة العالمية الحديثة.
-الرياض استضافت أولى نسخ المونديال الإلكتروني
-نجاح باهر صاحب التنظيم السعودي بالتتويج باللقب
-فالكونز السعودي أول الأبطال المتوجين بالمونديال الجديد
-20 لعبة تنافست خلالها الفرق المشاركة في البطولة
-60 مليون دولار قيمة جوائز البطولة
-2500 لاعب ولاعبة شاركوا في المونديال الإلكتروني
-8 أسابيع متواصلة شهدت منافسات المونديال
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