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السعوديات ببراعة يقتحمن البطولات العالمية

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) الدعم اللامحدود للرياضة السعودية من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعيزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لم يقتصر أبدا على فئة الرجال، بل انتقل إلى دعم الرياضة النسائية، مما أدى إلى بروز عدد من الرياضيات السعوديات اللواتي قدمن أنفسهن بجدارة، ولم يكتفن بالوجود في المنافسات المحلية، بل انتقلن للمشاركة العالمية والقارية على جميع الأصعدة، حتى أنهن وصلن إلى المحافل الدولية، ولعل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الـ33، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية (باريس) خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ودورة الألعاب البارالمبية الـ17، التي أقيمت في باريس أيضا خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، أكبر دليل على ما تحظى به الرياضة النسائية من دعم كبير من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث نجحت اللاعبات السعوديات في تقديم مستويات جيدة خلال مشاركتهن في البطولتين.
كما سجل فريق كرة القدم للسيدات بنادي النصر نفسه كأول فريق سعودي نسائي يشارك في دوري أبطال آسيا للسيدات، بمشاركته في التصفيات التمهيدية للبطولة القارية.
5 نجمات
في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 ((باريس 2024))، ضمت البعثة السعودية 3 لاعبات، هن: دنيا أبوطالب في لعبة التايكوندو وزن 49 كجم، ومشاعل العايد بالسباحة 200 م حرة، واللاعبة هبة مالم في سباق 100 م.
أما في دورة الألعاب البارالمبية الـ17، فضمت البعثة السعودية لاعبتين، هما لاعبة دفع الجلة سارة الجمعة، ولاعبة كرة الطاولة غالية العنزي.
منافسة قوية
قدمت لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبو طالب مستويات رفيعة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس، وكانت قريبة للغاية من التتويج بالميدالية البرونزية في وزن 49 كجم، إلا أنها خسرت في المباراة الأخيرة وسط إشادة عالمية بما قدمته اللاعبة السعودية خلال مشاركتها في الأولمبياد، مما أثبت أن اللاعبة السعودية قادرة على مقارعة نظيراتها في مختلف دول العالم اللواتي يسبقنها خبرة وحضورا عالميا.
وتعد أبو طالب أول لاعبة سعودية تتأهل إلى الأولمبياد مباشرة نظير نتائجها الرائعة التي سجلتها خلال البطولات القارية والعالمية في اللعبة قبل الأولمبياد.
وقد تشرفت أبو طالب بحمل علم المملكة في حفل افتتاح الأولمبياد إلى جوار الفارس السعودي رمزي الدهامي.
موهبة واعدة
سجلت السباحة السعودية مشاعل العايد (17 عاما) رقما شخصيا في منافسات السباحة 200 م حرة خلال مشاركتها للمرة الأولى في منافسات الأولمبياد، بعدما أنهت التصفيات بحلولها في المركز السادس بزمن 2:19:61 د.
وتعد العايد أول سباحة سعودية تشارك في الأولمبياد، وينتظرها مستقبل واعد في المنافسات المقبلة نظير صغر سنها وإمكاناتها العالية.
حرمان الإصابة
أعاقت الإصابة العداءة السعودية هبة مالم، وذلك قبل يوم واحد من مشاركتها في منافسات سباق 100 م، من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وكان المراقبون يتوقعون أن تسجل مالم نتائج مميزة خلال المنافسات الأولمبية، إلا أن الإصابة حرمتها من ذلك.
حضور رائع
شاركت اللاعبة السعودية سارة الجمعة في نهائيات دفع الجلة F34 بدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في باريس، وحلت في المركز الثامن، بعدما سجلت رقما شخصيا جديدا (6.72 م).
تميز غالية
وُجدت لاعبة كرة الطاولة السعودية غالية العنزي في منافسات دور الـ16 للعبة كرة الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية، قبل أن تغادر من الدور نفسه. وقد تشرفت اللاعبة العنزي برفع علم المملكة في حفل افتتاح النسخة الـ17 للأولمبياد البارالمبي إلى جوار العداء عبدالرحمن القرشي.
ممثل أول
سجل فريق كرة القدم للسيدات بنادي النصر نفسه أول فريق كرة قدم سعودي يشارك في دوري أبطال آسيا للسيدات، بعدما شارك في تصفيات البطولة القارية، واستضاف مباريات المجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للبطولة القارية. وجاءت مغادرة سيدات العالمي البطولة بعدما حلوا في المركز الثاني في المجموعة التي ضمت أندية: أبوظبي الإماراتي، الذي تصدر المجموعة، وفريق يونج إيليفانتس من لاوس، ومياوادي من ميانمار، إذ حقق العالمي انتصارين أمام مياوادي ويونج إيليفانتس، وخسر أمام أبوظبي، ليخسر التأهل للأدوار النهائية، لكن النصر سجل نفسه كأول نادٍ سعودي يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.
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