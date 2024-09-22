السعوديات ببراعة يقتحمن البطولات العالمية

(MENAFN
- Al Watan)
الدعم اللامحدود للرياضة السعودية من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعيزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لم يقتصر أبدا على فئة الرجال، بل انتقل إلى دعم الرياضة النسائية، مما أدى إلى بروز عدد من الرياضيات السعوديات اللواتي قدمن أنفسهن بجدارة، ولم يكتفن بالوجود في المنافسات المحلية، بل انتقلن للمشاركة العالمية والقارية على جميع الأصعدة، حتى أنهن وصلن إلى المحافل الدولية، ولعل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الـ33، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية (باريس) خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ودورة الألعاب البارالمبية الـ17، التي أقيمت في باريس أيضا خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، أكبر دليل على ما تحظى به الرياضة النسائية من دعم كبير من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث نجحت اللاعبات السعوديات في تقديم مستويات جيدة خلال مشاركتهن في البطولتين.
كما سجل فريق كرة القدم للسيدات بنادي النصر نفسه كأول فريق سعودي نسائي يشارك في دوري أبطال آسيا للسيدات، بمشاركته في التصفيات التمهيدية للبطولة القارية.
5 نجمات
في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 ((باريس 2024))، ضمت البعثة السعودية 3 لاعبات، هن: دنيا أبوطالب في لعبة التايكوندو وزن 49 كجم، ومشاعل العايد بالسباحة 200 م حرة، واللاعبة هبة مالم في سباق 100 م.
أما في دورة الألعاب البارالمبية الـ17، فضمت البعثة السعودية لاعبتين، هما لاعبة دفع الجلة سارة الجمعة، ولاعبة كرة الطاولة غالية العنزي.
منافسة قوية
قدمت لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبو طالب مستويات رفيعة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس، وكانت قريبة للغاية من التتويج بالميدالية البرونزية في وزن 49 كجم، إلا أنها خسرت في المباراة الأخيرة وسط إشادة عالمية بما قدمته اللاعبة السعودية خلال مشاركتها في الأولمبياد، مما أثبت أن اللاعبة السعودية قادرة على مقارعة نظيراتها في مختلف دول العالم اللواتي يسبقنها خبرة وحضورا عالميا.
وتعد أبو طالب أول لاعبة سعودية تتأهل إلى الأولمبياد مباشرة نظير نتائجها الرائعة التي سجلتها خلال البطولات القارية والعالمية في اللعبة قبل الأولمبياد.
وقد تشرفت أبو طالب بحمل علم المملكة في حفل افتتاح الأولمبياد إلى جوار الفارس السعودي رمزي الدهامي.
موهبة واعدة
سجلت السباحة السعودية مشاعل العايد (17 عاما) رقما شخصيا في منافسات السباحة 200 م حرة خلال مشاركتها للمرة الأولى في منافسات الأولمبياد، بعدما أنهت التصفيات بحلولها في المركز السادس بزمن 2:19:61 د.
وتعد العايد أول سباحة سعودية تشارك في الأولمبياد، وينتظرها مستقبل واعد في المنافسات المقبلة نظير صغر سنها وإمكاناتها العالية.
حرمان الإصابة
أعاقت الإصابة العداءة السعودية هبة مالم، وذلك قبل يوم واحد من مشاركتها في منافسات سباق 100 م، من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وكان المراقبون يتوقعون أن تسجل مالم نتائج مميزة خلال المنافسات الأولمبية، إلا أن الإصابة حرمتها من ذلك.
حضور رائع
شاركت اللاعبة السعودية سارة الجمعة في نهائيات دفع الجلة F34 بدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في باريس، وحلت في المركز الثامن، بعدما سجلت رقما شخصيا جديدا (6.72 م).
تميز غالية
وُجدت لاعبة كرة الطاولة السعودية غالية العنزي في منافسات دور الـ16 للعبة كرة الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية، قبل أن تغادر من الدور نفسه. وقد تشرفت اللاعبة العنزي برفع علم المملكة في حفل افتتاح النسخة الـ17 للأولمبياد البارالمبي إلى جوار العداء عبدالرحمن القرشي.
ممثل أول
سجل فريق كرة القدم للسيدات بنادي النصر نفسه أول فريق كرة قدم سعودي يشارك في دوري أبطال آسيا للسيدات، بعدما شارك في تصفيات البطولة القارية، واستضاف مباريات المجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للبطولة القارية. وجاءت مغادرة سيدات العالمي البطولة بعدما حلوا في المركز الثاني في المجموعة التي ضمت أندية: أبوظبي الإماراتي، الذي تصدر المجموعة، وفريق يونج إيليفانتس من لاوس، ومياوادي من ميانمار، إذ حقق العالمي انتصارين أمام مياوادي ويونج إيليفانتس، وخسر أمام أبوظبي، ليخسر التأهل للأدوار النهائية، لكن النصر سجل نفسه كأول نادٍ سعودي يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.
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