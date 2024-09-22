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الماسترز السعودية نسخة أولى تثبت الشغف السعودي

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) الطموح السعودي لا يتوقف، وفي الرياضة له صولات وجولات، حيث نجحت المملكة في استحداث بطولة عالمية للسنوكر، إذ احتضنت الرياض، خلال الفترة من الـ30 من أغسطس الماضي حتى السابع من سبتمبر الجاري، النسخة الأولى من منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بإشراف وزارة الرياضة على الصالات الرياضية الخضراء، ومشاركة 144 لاعبا من مختلف دول العالم.
أحدث البطولات
تعد البطولة أحدث البطولات العالمية التي أقيمت في المملكة بنظام الجولات، وبصيغة بطولة العالم للسنوكر نفسها، وكانت الجولة الأولى مخصصة للمصنفين من 81 إلى 112 ضد المصنفين من 113 إلى 144، وخصصت الثانية للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 49 إلى 80. أما الثالثة فكانت للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 17 إلى 48، وتلتها الجولة الرابعة بين الفائزين الـ32 ضد بعضهم البعض، وكانت الجولة الخامسة للفائزين الـ16 أمام المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.
نجوم عالميون
تضمنت البطولة مشاركة نجوم عالميين، يتقدمهم بطل العالم 7 مرات، روني أوسوليفان، والمصنف الأول عالميا جود ترامب، والمصنف الثاني مارك ألين، وبطل العالم كيرين ويلسون، ومارك سيلبي، وجون هيغينز، وشون ميرفي، ومارك ويليامز، إلى جانب دينغ جون هوي، علاوة على مشاركة 7 من أبرز نجوم السنوكر السعوديين، وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبدالرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني.
نهائي ماراثوني
بات اللاعب الإنجليزي جود ترامب أول حاملي كأس البطولة بفوزه في المباراة النهائية على الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم 3 مرات، بعد مواجهة ماراثونية استمرت 9 ساعات، خاض فيها النجمان 19 شوطا.
وقال ترامب عقب تتويجه باللقب: ((لطالما اعتبرت مارك أحد أصعب اللاعبين الذين لعبت ضدهم، وكانت المباراة متقاربة جدًا، وفي بعض الأحيان شعرت بأني سأكون الفائز، وفي بعض اللحظات أعتقدت أنه سينجح في الفوز، لكني سعيد للغاية بالنتيجة النهائية)).
وأضاف: ((البطولة كانت استثنائية، واستمتعت حقًا باللعب فيها والتنافس مع نخبة لاعبي العالم، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث المميز الذي أصبح من أهم بطولات الجولة العالمية للسنوكر، وأتطلع للنسخ المقبلة، ومشاهدة لعبة السنوكر وهي تزدهر في المملكة العربية السعودية)).
تنظيم لافت
أثبت التنظيم الرائع للبطولة أن المملكة قادرة على تنظيم أقوى البطولات العالمية في كل الألعاب، لتنضم إلى النجاحات الأخرى في تنظيم: رالي داكار، وبطولة السعودية للفورمولا 1 وبطولة الفورمولا E، وكأس السعودية لسباق الخيل، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكأس العالم للأندية لكرة القدم، وكأس العالم للأندية لكرة اليد لنسخ عدة متتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.
الجولة الأجمل
وصف أسطورة السنوكر الإنجليزي روني أوسوليفان البطولة بـ((الشيء الخيالي والجولة الأجمل بين بطولات اللعبة العالمية)). وقال: ((بطولة الماسترز السعودية للسنوكر تعد الأفضل في الجولة العالمية بفضل التنظيم الممتاز والمرافق المتطورة)).
وفي السياق نفسه، أشار سايمون براونيل إلى أهمية التعاون مع المملكة في تطوير الرياضة بالمنطقة، مبينًا أن الشراكة مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر تهدف إلى تنمية اللعبة بشكل مستدام وطويل الأمد.
متابعة عالمية
تابع محبو رياضة السنوكر في أكثر من 200 دولة في العالم منافسات البطولة، حيث تم بثها إلى أكثر من 200 دولة في حدث تاريخي، مما يعكس الاهتمام العالمي برياضة السنوكر، ويؤكد أهمية هذا الحدث في تطوير اللعبة على مستوى المملكة والمنطقة.
إشادة كبرى
أشاد محبو ومتابعو رياضة السنوكر بالتنظيم السعودي الرائع للبطولة. كما أثنى الرياضيون على الخدمات التي قدمتها المملكة طوال أيام البطولة، مما يعكس اهتمام المملكة بجميع الرياضات، والشغف الجماهيري لدى المتابعين السعوديين لجميع البطولات التي تقام في المملكة، مما يضفي الإثارة على جميع المنافسات العالمية التي أقيمت في المملكة، والتي ستقام لاحقا.
- 144 نجما عالميا شاركوا في المحفل العالمي
- البطولة أقيمت بنظام بطولة العالم للسنوكر
- 7 نجوم سعوديين شاركوا في النسخة الأولى
- الماسترز السعودية خطفت الأضواء في أولى نسخها
- النهائي المثير أكد أهمية البطولة وقيمتها الفنية
- 19 ساعة أقيم خلالها نهائي البطولة التاريخية
- إشادة عالمية بالتنظيم السعودي اللافت

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