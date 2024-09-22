الماسترز السعودية نسخة أولى تثبت الشغف السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
الطموح السعودي لا يتوقف، وفي الرياضة له صولات وجولات، حيث نجحت المملكة في استحداث بطولة عالمية للسنوكر، إذ احتضنت الرياض، خلال الفترة من الـ30 من أغسطس الماضي حتى السابع من سبتمبر الجاري، النسخة الأولى من منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بإشراف وزارة الرياضة على الصالات الرياضية الخضراء، ومشاركة 144 لاعبا من مختلف دول العالم.
أحدث البطولات
تعد البطولة أحدث البطولات العالمية التي أقيمت في المملكة بنظام الجولات، وبصيغة بطولة العالم للسنوكر نفسها، وكانت الجولة الأولى مخصصة للمصنفين من 81 إلى 112 ضد المصنفين من 113 إلى 144، وخصصت الثانية للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 49 إلى 80. أما الثالثة فكانت للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 17 إلى 48، وتلتها الجولة الرابعة بين الفائزين الـ32 ضد بعضهم البعض، وكانت الجولة الخامسة للفائزين الـ16 أمام المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.
نجوم عالميون
تضمنت البطولة مشاركة نجوم عالميين، يتقدمهم بطل العالم 7 مرات، روني أوسوليفان، والمصنف الأول عالميا جود ترامب، والمصنف الثاني مارك ألين، وبطل العالم كيرين ويلسون، ومارك سيلبي، وجون هيغينز، وشون ميرفي، ومارك ويليامز، إلى جانب دينغ جون هوي، علاوة على مشاركة 7 من أبرز نجوم السنوكر السعوديين، وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبدالرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني.
نهائي ماراثوني
بات اللاعب الإنجليزي جود ترامب أول حاملي كأس البطولة بفوزه في المباراة النهائية على الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم 3 مرات، بعد مواجهة ماراثونية استمرت 9 ساعات، خاض فيها النجمان 19 شوطا.
وقال ترامب عقب تتويجه باللقب: ((لطالما اعتبرت مارك أحد أصعب اللاعبين الذين لعبت ضدهم، وكانت المباراة متقاربة جدًا، وفي بعض الأحيان شعرت بأني سأكون الفائز، وفي بعض اللحظات أعتقدت أنه سينجح في الفوز، لكني سعيد للغاية بالنتيجة النهائية)).
وأضاف: ((البطولة كانت استثنائية، واستمتعت حقًا باللعب فيها والتنافس مع نخبة لاعبي العالم، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث المميز الذي أصبح من أهم بطولات الجولة العالمية للسنوكر، وأتطلع للنسخ المقبلة، ومشاهدة لعبة السنوكر وهي تزدهر في المملكة العربية السعودية)).
تنظيم لافت
أثبت التنظيم الرائع للبطولة أن المملكة قادرة على تنظيم أقوى البطولات العالمية في كل الألعاب، لتنضم إلى النجاحات الأخرى في تنظيم: رالي داكار، وبطولة السعودية للفورمولا 1 وبطولة الفورمولا E، وكأس السعودية لسباق الخيل، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكأس العالم للأندية لكرة القدم، وكأس العالم للأندية لكرة اليد لنسخ عدة متتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.
الجولة الأجمل
وصف أسطورة السنوكر الإنجليزي روني أوسوليفان البطولة بـ((الشيء الخيالي والجولة الأجمل بين بطولات اللعبة العالمية)). وقال: ((بطولة الماسترز السعودية للسنوكر تعد الأفضل في الجولة العالمية بفضل التنظيم الممتاز والمرافق المتطورة)).
وفي السياق نفسه، أشار سايمون براونيل إلى أهمية التعاون مع المملكة في تطوير الرياضة بالمنطقة، مبينًا أن الشراكة مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر تهدف إلى تنمية اللعبة بشكل مستدام وطويل الأمد.
متابعة عالمية
تابع محبو رياضة السنوكر في أكثر من 200 دولة في العالم منافسات البطولة، حيث تم بثها إلى أكثر من 200 دولة في حدث تاريخي، مما يعكس الاهتمام العالمي برياضة السنوكر، ويؤكد أهمية هذا الحدث في تطوير اللعبة على مستوى المملكة والمنطقة.
إشادة كبرى
أشاد محبو ومتابعو رياضة السنوكر بالتنظيم السعودي الرائع للبطولة. كما أثنى الرياضيون على الخدمات التي قدمتها المملكة طوال أيام البطولة، مما يعكس اهتمام المملكة بجميع الرياضات، والشغف الجماهيري لدى المتابعين السعوديين لجميع البطولات التي تقام في المملكة، مما يضفي الإثارة على جميع المنافسات العالمية التي أقيمت في المملكة، والتي ستقام لاحقا.
- 144 نجما عالميا شاركوا في المحفل العالمي
- البطولة أقيمت بنظام بطولة العالم للسنوكر
- 7 نجوم سعوديين شاركوا في النسخة الأولى
- الماسترز السعودية خطفت الأضواء في أولى نسخها
- النهائي المثير أكد أهمية البطولة وقيمتها الفنية
- 19 ساعة أقيم خلالها نهائي البطولة التاريخية
- إشادة عالمية بالتنظيم السعودي اللافت
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