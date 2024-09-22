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علو مكانة المرأة السعودية على الخارطة العالمية

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسات المرأة والطفل عالميا للعام الماضي ارتفاع مؤشرات المرأة السعودية، وعلو مكانتها على الخارطة المحلية والعالمية، حيث تعد المرأة السعودية والنجاح وجهان لعملة واحدة، وهي أيقونة عالمية أبرزت معها دور تمكين المرأة، واعتلائها منصات المجد ببراعة واقتدار.
صدارة المؤشرات
بينت دراسات المرأة والطفل عالميا لعام 2023 دور المرأة السعودية وصدارتها لنتائج المؤشرات، حيث ارتفع متوسط سنوات الدراسة للنساء في المملكة 11%، وارتفاع الشمول المالي للمرأة 63.5%، وارتفاع استخدام النساء للهاتف المحمول في المملكة 100%، وغياب التمييز القانوني ضد المرأة 73.3%، وارتفاع مؤشر المرأة للسلام والأمن 737 درجة عالميا، إلى جانب ارتفاع تصورات النساء لسلامة المجتمع 99%.
مراكز متقدمة
حصدت المملكة المركز 67 من ضمن 177 دولة عالميا، وارتفع مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي بمفردهن ليلا، وارتفاع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وانخفض تحيز الأبناء من نسبة المواليد الذكور إلى الإناث 105%، وحققت المملكة المركز الخامس عالميا، كأكثر الدول تحسينا من حيث وضع المرأة، والمركز الأول بين دول العشرين في تقدم تمكين المرأة، والتي أسهمت في تخفيض الفجوة بين النساء والرجال.
10 أهداف
أصبحت المرأة السعودية تتبوأ مراكز مرموقة على كافة الأصعدة، حتى باتت معها حديث الأوساط العربية والعالمية، وأنموذجا يحتذى به، نظير توجه رؤية المملكة في تمكين ودعم المرأة السعودية، إذ تعمل المرأة السعودية بلا كلل أو ملل في رفع كفاءتها، وتنافس الرجال في الوصول إلى القمة، وواصلت المرأة السعودية نجاحاتها المزدهرة، والتي تصدرت رؤية 2030، وأكدت المملكة على أهمية تمكين المرأة في تحقيق أهداف ممثلة في: أهمية تعزيز دور المرأة، إيمانا بقدراتها، وإسهاماتها في بناء مستقبل زاخر للوطن، وتنمية مواهب السعوديات، واستثمار طاقاتهن، وتمكينهن من الحصول على الفرص المناسبة، وبناء مستقبلها، ومساهمتهما في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده، والإيمان بأنها شريك رئيسٍ لصنع نجاحات مستقبل المملكة، وتحقيق رؤيتها 2030.
عنصر مهم
نصت رؤية المملكة 2030 على أن المرأة السعودية تعتبر عنصرا مهما من عناصر القوة في المملكة، والتي عكست معها صورة مشرقة لما تملكه من إمكانات، وإتاحة فرص العمل لها في جهات عدة تمثل جوانب التخطيط والتنفيذ، وتحظى المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالكثير من القرارات الملكية، المتصلة بدعم دور المرأة، والتي أصبحت معها مشروع طموح كبير للمرأة في المملكة، وأهمية دورها في التنمية.
إنتاجية المرأة
أسهمت مؤشرات تحسن مشاركة المرأة، حيث تبلغ حصة مقاعد النساء المخصصة في مجلس الشورى 20%، ووجود 9 آلاف قيادية سعودية مستفيدة في المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية، واستفادة أكثر من 930 ألف مستفيدة من مبادرة العمل الحر، وشكلت المرأة 41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وارتفع عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة إلى أكثر من 13 ألف امرأة مستفيدة، و32 قائدة سعودية، يقدن قطار الحرمين الشريفين، وبلغ إجمالي القائدات المتمكنات 368 قائدة متمكنة، وقررت ((لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة)) اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025، والتي تؤكد معها أهمية دور وتمكين المرأة السعودية.
نمو مؤشرات المرأة عالميا
المرأة السعودية أيقونة نجاح عالمي
حصاد 2030 أسهم في نضج المرأة
دعم المرأة هوية سعودية ثابتة
المرأة السعودية تحمل لواء التمكين
10 أهداف تعزز تمكين ودور المرأة
%11 ارتفاع متوسط سنوات الدراسة للنساء
%64 ارتفاع الشمول المالي للمرأة
%100 ارتفاع استخدام النساء للهاتف المحمول
%73 غياب التمييز القانوني ضد المرأة
ارتفاع مؤشر المرأة للسلام والأمن 737 درجة عالميا
المملكة الخامس عالميا كأكثر الدول تحسينا من وضع المرأة
المركز الأول بين دول العشرين في تقدم تمكين المرأة
%35 مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل
%55 النساء المستفيدات المستقلات
%41 نمو المواطنات العاملات في القطاع الخاص
%36 معدل المشاركة الاقتصادية
%30.5 مشاركة السعوديات في الاتصالات وتقنية المعلومات
%45 نمو النساء في الوظائف
%130 نمو الملتحقات بالقطاع الخاص
368 قائدات متمكنات
32 سعودية يقدن قطار الحرمين السريع
%20 حصة النساء المخصصة في مجلس الشورى
المملكة تترأس الدورة التاسعة للجنة وضع المرأة 2025

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