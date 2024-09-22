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حقوق المرأة السعودية الأجدر عالميا

9/22/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير المرأة والأعمال والقانون عالميا لعام 2024 تقدم 3 مؤشرات جديدة لتعزيز المرأة، حيث يتم تسجيل 40 سؤالا عبر 10 مؤشرات، حيث بلغت حقوق المرأة المتعلقة بالأجور والقوانين في المملكة 100%، وأجور النساء في المملكة 100%، وتجاوز مؤشر المملكة في حقوق المرأة المؤشر العالمي، حيث بلغت درجة آراء الخبراء في مؤشر WBL للمملكة 86%، وهو ما يعد أعلى من المتوسط العالمي، الذي يبلغ 66%، حول قرارات المرأة بالعمل بعد الإنجاب، وبدء المرأة وإدارتها الأعمال التجارية، وآراء الخبراء حول ممتلكات المرأة، ومعاشات التعاقد.
%50 رعاية
أشارت الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول قرارات المرأة بالعمل إلى بلوغ قرارات المرأة بالعمل نموا بـ85.6%، وتصدرت رعاية الأطفال، والأبوة، ومكان العمل الأطر القانونية الداعمة حقوق المرأة بـ50%، وحل الزواج والتنقل ثانيا بـ25%.
أسس قانونية
تصدرت المملكة الأسس القانونية المعمول بها، والتشريعات التي تسهم في حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث كفلت كل الحقوق وتعزيزها، وجاءت الإجابة بـ((نعم)) للنساء حول 21 تساؤلا أكدت الأسس القانونية في المملكة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة. وتمثلت التساؤلات في: وجود تشريع شامل بشأن التحرش الجنسي، وجواز السفر للمرأة خارج بيتها أسوة بالرجل، واستطاعة المرأة الحصول على عمل مثل الرجل، وحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس الجنس، ونص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ويجوز للمرأة العمل ليلا مثل الرجل، والعمل في مهنة تعتبر خطيرة مثل الرجل، ويمكن للمرأة أن تكون ربة أسرة أو عائلة مثل الرجل، ووجود إجازة مدفوعة الأجر متاحة للآباء، وتوفير خدمات رعاية الأطفال في المراكز، ودعم الأسر فيما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال، ويمكن للمرأة ممارسة الأنشطة الريادية في المجال نفسه، وتمتع النساء والرجال بالسلطة الإدارية وحقوق الملكية للممتلكات نفسها، وأعمار التقاعد التي يمكّن فيها النساء والرجال، والتقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي كامل ومتساوٍ، والحصول على مزايا المعاش الجزئي متساوية بين النساء والرجال، والأعمار التي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد، مع الحصول على معاش تقاعدي كامل بشكل متساوٍ، وتساوي سن التقاعد الإلزامي للنساء والرجال، ووجود آليات شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة، والدعم المالي الحكومي لخدمات رعاية الأطفال المقدمة من قِبل مقدمي رعاية الأطفال غير الحكوميين.
إنصاف المرأة
أثبتت استجابات وتوزيع آراء الخبراء إنصاف المرأة السعودية، وتمتعها باستقلاليتها والفرص المتساوية مع الرجال، وبلغ خلو المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي 38%، وتمتع المرأة بالحرية نفسها التي يتمتع بها الرجل 25%، وتحظى المرأة بالفرص نفسها لدخول مكان العمل مثل الرجل 50%، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها للبقاء في مكان العمل مثل الرجل، و38% تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة، و75% تمتع المرأة بحق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفلها، و50% إتاحة الفرصة للنساء، وإمكان الحصول على خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة وجيدة الجودة، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها المتاحة للرجل لبدء إدارة الأعمال، و75% تمتع النساء والرجال بقدر متساوٍ من فرص الحصول على الائتمان التجارية، والتمتع بحقوق متساوية في الممتلكات العقارية بـ75%، وتمتع النساء والرجال بمزايا معاشات تقاعدية متساوية بعد التقاعد بـ100%.
قيم حقوقية
تمثل حقوق المرأة جزءا من رؤية المملكة نحو تحقيق المساواة والعدالة في بيئة الأعمال، وتعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك للتوفيق بين حياتها المهنية والشخصية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة حزمة متكاملة من القيم والمبادئ لحقوق الإنسان في المملكة خلال الشهر الماضي، التي تمثلت في: الاحترام، والإحسان، والأمانة، والإيثار، والتعاون، والتكافل، والتطوع، والتسامح، والرحمة.
تعزيز وحماية
تؤكد المملكة عزمها المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المبادئ والقيم الراسخة، وإرادة القيادة التي تقدم الإنسان على كل اعتبار، حيث تلعب دورا رئيسا ومؤثرا في تكريس حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.
وقد استعرضت مشاركة حقوق الإنسان في المملكة بجنيف، الشهر الماضي، دور المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناهضة التمييز. وشملت جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بالمملكة، ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، العديد من التوصيات التي قدمتها المملكة، ممثلة في: 273 توصية في شهر يوليو الماضي حظيت بالتأييد، و24 توصية حظيت بالتأييد الجزئي، و52 توصية أُخذ العلم بها، وبلغت نسبة التأييد 80%، وتأييد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة 96%، وبلغت توصيات: حقوق التعليم، والتنمية، والطفل، والعدالة الجنائية، والحريات المدنية، والحق في العمل، وحقوق العمال 100%.
9 قيم قانونية تعزز حقوق المرأة
21 تساؤلا تُنصف حقوق المرأة السعودية
273 توصية سعودية حظيت بالتأييد العالمي
%100 أجور النساء في المملكة
%86 قرارات المرأة بالعمل
مؤشر المملكة يتجاوز المؤشر العالمي
%100 حقوق المرأة المتعلقة بالأجور والقوانين
%38 خلو المرأة من العنف الاجتماعي
%25 تمتع المرأة بالحرية التي يتمتع بها الرجل
%63 تمتع المرأة بفرص البقاء في مكان العمل مثل الرجل
%50 تمتع النساء والرجال بأجر متساوٍ مقابل العمل
%38 تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف
%50 إتاحة الفرصة للنساء
%63 تساوي النساء والرجال في فرص إدارة الأعمال
%75 التساوي في فرص الائتمان التجاري
%75 التساوي في الممتلكات العقارية
%100 التمتع بمزايا معاشات تقاعدية

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