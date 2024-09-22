بعثة المراقبة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة باليوم الوطني الـ 94 الموافق 23 سبتمبر ، من جهته أكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير توركو داودوف بأننا حرصنا في البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة أن نحتفل أنا وزملائي باليوم الوطني السعودي ونشارككم هذه الفرحة الغالية على قلوب كل من يسكن هذه البلاد الطاهرة ولكل مسلم في شتى أنحاء العالم.
فهذا اليوم الذي يحمل شعارا رائعاً " نحلم ونحقق" هو أحد أهم أيام المملكة العربية السعودية كون أنه تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واستمرت هذه الدولة بخدمة الإسلام والمسلمين على جميع الحكام الذين تعاقبوا على هذه الدولة حتى هذا العهد الميمون عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعراب الرؤية ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزارء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والذي نشهد من خلالهما حجم التطورات إلى أن صعدت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، متأصلة بالوسطية والدين الإسلامي المعتدل حتى أصبحت ملاذاً ومهوى الأفئدة لكافة الملسمين ، منوهاً بأن الحديث يطول في وصف هذا البلاد الطاهرة ولكن هذه مشاعري أحببت أن أنقلها لكم أنا وزملائي ونقول لكم كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بخير ونعمة وتطور ورخاء.
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