Monday, 23 September 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعثة المراقبة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل باليوم الوطني السعودي

9/22/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة باليوم الوطني الـ 94 الموافق 23 سبتمبر ، من جهته أكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير توركو داودوف بأننا حرصنا في البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة أن نحتفل أنا وزملائي باليوم الوطني السعودي ونشارككم هذه الفرحة الغالية على قلوب كل من يسكن هذه البلاد الطاهرة ولكل مسلم في شتى أنحاء العالم.
فهذا اليوم الذي يحمل شعارا رائعاً " نحلم ونحقق" هو أحد أهم أيام المملكة العربية السعودية كون أنه تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واستمرت هذه الدولة بخدمة الإسلام والمسلمين على جميع الحكام الذين تعاقبوا على هذه الدولة حتى هذا العهد الميمون عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعراب الرؤية ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزارء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والذي نشهد من خلالهما حجم التطورات إلى أن صعدت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، متأصلة بالوسطية والدين الإسلامي المعتدل حتى أصبحت ملاذاً ومهوى الأفئدة لكافة الملسمين ، منوهاً بأن الحديث يطول في وصف هذا البلاد الطاهرة ولكن هذه مشاعري أحببت أن أنقلها لكم أنا وزملائي ونقول لكم كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بخير ونعمة وتطور ورخاء.

MENAFN22092024000089011017ID1108702141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث