شركات صناعية تتجه للطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات وخفض التكاليف - جريدة البورصة

أدرجت شركات صناعية ضمن خطة التطوير المستهدف تنفيذها خلال العام المقبل إنشاء محطات طاقة شمسية، فى محاولة لتقليل الانبعاثات الكربونية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، والحصول على طاقة رخيصة على المدى البعيد.

قال محمد نصار، رئيس مجلس إدارة شركة أصدقاء البيئة، إن استخدام الطاقة النظيفة من أولويات الشركة خلال العام المقبل لمساهمتها فى دخول أسواق تصديرية وخفض فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

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أضاف نصار لـ”البورصة” أن الشركة رصدت 3 ملايين جنيه لإنشاء محطة طاقة شمسية فوق سطح مصنعها على مساحة 150 مترًا مربعًا ضمن استراتيجية العام 2025.

توقع نصار أن تسترد الشركة تكلفة إنشاء المحطة خلال عامين ونصف العام، حيث ستقوم المحطة بتوليد 50 كيلووات فى الساعة، ما يعنى أنها ستساهم بنسبة كبيرة فى عملية التصنيع، بعد الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الكهرباء مؤخرًا.

ورفعت الحكومة مؤخرًا تعريفة الكهرباء للجهد الفائق إلى 160 قرشًا بدلًا من 132 قرشًا، وزادت تعريفة الجهد العالى إلى 174 قرشًا بدلًا من 142 قرشًا.

قال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن الجمعية وضعت خطة لتوطين الطاقة الشمسية فى المناطق الصناعية التابعة لها، لتصل نسبتها إلى نحو 30% من الطاقة المستخدمة فى عملية التصنيع.

وأضاف مصطفى لـ”البورصة” أن التحول للطاقة المتجددة سيسهم فى رفع الأعباء عن القطاع الصناعى والحكومى معًا، لمساعدتهما فى ترشيد استهلاك الكهرباء.

قال محمد الشامى، رئيس مجلس إدارة شركة الشامى للصناعات البلاستيكية، إن الشركة تلقت مؤخرًا عروضًا من شركات متخصصة فى إنشاء محطات طاقة شمسية، وندرسها حاليًا، وسنقوم بتنفيذ المشروع بنظام“الأوف جريد”.

نظام“الأوف جريد” هو أحد أنظمة الطاقة الشمسية المعزولة عن الشبكة الكهربائية المحلية، ويعتمد على وحدات تخزين للطاقة مثل البطاريات لتغذية الأحمال فى حالات غياب الشمس.

ويُعد هذا النظام الأكثر انتشارًا فى المناطق التى تفتقر إلى شبكة الكهرباء أو التى تعانى من انقطاع دائم فى إمدادات الكهرباء.

قال على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الزيادات الكبيرة فى أسعار الكهرباء دفعت المستثمرين إلى دراسة إنشاء محطات طاقة شمسية، لمساعدتهم فى الحصول على طاقة رخيصة، مما يساهم فى خفض تكاليف الإنتاج.

قال فؤاد أيمن، رئيس مجلس إدارة شركة جرافكو لإنتاج الفرش الكربونية، إن الشركة أنشأت محطة طاقة شمسية لإضاءة المصنع منذ فترة، ما ساهم فى تقليل فاتورة الكهرباء بحوالى 2000 جنيه شهريًا.

وذكر أن إنشاء محطة طاقة شمسية لإدارة خطوط الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة على المدى القريب، لكنها تصبح أقل تكلفة من مصادر الطاقة الأخرى على المدى البعيد.

وفى هذا السياق، قال محمود عبد الفتاح، خبير الطاقة المتجددة، إن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح خيارًا استراتيجيًا للعديد من الشركات الصناعية، ليس فقط لتقليل تكاليف الإنتاج، بل لتعزيز السمعة البيئية للشركات، خاصة فى الأسواق الدولية التى تضع معايير صارمة للانبعاثات الكربونية.

وأوضح عبد الفتاح أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيمنح المصانع المصرية ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية، حيث تسعى الدول الأوروبية وغيرها إلى فرض ضرائب على المنتجات التى تصدر من مصانع ذات انبعاثات كربونية مرتفعة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الاهتمام العالمى بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كتب_ محمد حلمي: